Posez-vous ces questions :

Vérifiez-vous vos e-mails peu après votre réveil ?

Sautez-vous le déjeuner ou le raccourcissez-vous pour pouvoir travailler davantage ?

Faites-vous des heures supplémentaires plus longues et perdez-vous la notion du temps ?Votre esprit est-il toujours rempli de tâches et vous avez du mal

à vous endormir ?

Vous sentez-vous coupable de passer du temps avec vos amis au lieu de travailler ?

Si ces questions vous sont familières, vous amenez le travail dans différents aspects de votre vie où il ne devrait pas être.

Comment se déconnecter du travail ?

En apprenant à vous détacher émotionnellement du travail, vous vivrez dans le présent sans vous sentir coupable et stressé. Tout d’abord, il faut comprendre d’où vient l’anxiété liée à la culpabilité au travail.

Chaque action que vous entreprenez au bureau a des conséquences directes :

Vous pouvez être promu la semaine prochaine

Vous pouvez signer un contrat avec un nouveau client

Vous pouvez être licencié

Vous pouvez changer de lieu de travail

Parce que l’enjeu est important et que vous êtes directement responsable des résultats, votre travail occupe une bonne partie de votre temps. C’est parfaitement normal et la plupart des gens en font l’expérience, mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi.

Pourquoi est-il difficile de se détacher émotionnellement du travail ?

Contrairement à une séance d’entraînement où vous devez vous arrêter parce que vos muscles sont épuisés, il est plus compliqué de trouver la limite avec votre travail parce que :

votre cerveau est plus subtil, il ne dit pas soudainement stop,

il y aura toujours plus de travail à faire,

les exigences du travail peuvent s’accumuler,

les nouveaux clients peuvent signifier des heures supplémentaires,

si vous ne vous imposez pas de limites au travail, vous passez à côté d’autres aspects importants d’une vie bien remplie.

Vous devriez pouvoir passer du temps avec vos enfants sans vérifier vos courriels ou vous absenter, ou passer du temps de qualité avec vos proches sans ressentir d’anxiété liée à la culpabilité du travail.

Idées fausses courantes sur le travail

Avant de nous plonger dans les 9 conseils pour vous déconnecter du travail, voici deux idées fausses que les gens essaient souvent de justifier pour travailler sans limites.

1. Plus de travail égale plus de résultats

Le cerveau est un muscle qui se fatigue. La qualité du travail produit diminue au fur et à mesure que vous traversez une longue journée épuisante.

L’idée de faire des heures supplémentaires, de travailler pendant les week-ends ou simplement de faire le « petit plus » peut provoquer un épuisement professionnel. Tout employeur aime qu’un employé fasse plus que ce qui lui est demandé. Mais cela ne signifie pas toujours que cela fonctionne. [2]

La plupart du temps, il s’agit facilement d’heures supplémentaires et d’épuisement. Si vous êtes malchanceux, cela peut même causer des problèmes de santé et des obstacles relationnels.

2. Demain est plus important qu’aujourd’hui

Un lendemain radieux est la force qui nous pousse à nous dépasser et à produire un travail de qualité. Mais demain ne doit pas être payé au prix d’aujourd’hui. Les enfants grandissent vite et vous ne voulez pas manquer cela.

Votre relation avec votre famille et vos amis ne doit pas être mise de côté à cause du travail. Vous devriez être en mesure d’investir dans l’avenir sans risquer ce que vous avez aujourd’hui.

Réaliser que le travail doit avoir ses propres limites est la première étape. Voyons maintenant comment s’en détacher.

9 conseils pour se libérer de l’anxiété liée à la culpabilité au travail

Se libérer de l’anxiété liée à la culpabilité au travail n’est jamais facile. Des années de travail pour un employeur nous ont programmés d’une manière qui nous pousse à la surcharge de travail. Mais vous pouvez toujours gérer vos habitudes et si vous le voulez, voici comment vous déconnecter du stress du travail.

1. Faites de l’exercice régulièrement

Vous travaillez 8 à 12 heures par jour. Il y a tellement d’informations auxquelles votre cerveau doit s’accrocher. Le moyen le plus rapide de vous déconnecter est de vous empêcher de penser au travail. Faire de l’exercice est un excellent moyen d’y parvenir tout en restant en forme.

Faites au moins une courte séance d’entraînement à la maison, suivie d’une séance d’entraînement intense. Faire de l’exercice pendant 20 minutes est le meilleur moment. Cela ne demande pas beaucoup de volonté et c’est suffisant pour se libérer des pensées inattendues liées au travail.

De plus, votre corps profite de l’activité. Outre le travail, vous investissez également dans votre corps – vous faites d’une pierre deux coups.

2. Créer des limites spatiales

Notre esprit associe les espaces physiques à une activité. Plus nous nous engageons dans des activités spécifiques dans des lieux spécifiques, plus notre esprit est susceptible de créer des limites spatiales.

Les experts du sommeil recommandent de sortir de votre lit si vous ne pouvez pas dormir. Cela permet de garder à l’esprit l’idée que le « lit est fait pour dormir ». Il en va de même pour le fait de dormir dans des endroits différents en dehors du lit. Lorsque vous avez sommeil, essayez de continuer à dormir sur le lit si vous le pouvez.

Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur portable au bureau toute la journée, votre cerveau crée le lien « le bureau est fait pour travailler ». Si vous travaillez à la maison, assurez-vous de créer un espace pour travailler. Séparez votre espace de travail du reste de votre vie personnelle de sorte que lorsque vous sortez de votre bureau à domicile, vous en avez fini avec le travail.

3. Distrayez vos neurones

L’anxiété liée à la culpabilité au travail se manifeste principalement dans votre esprit. Elle est collante et vous suit partout où vous allez. Parfois, la meilleure façon d’éteindre la voix est d’être trop occupé pour y penser.

Programmez des activités qui requièrent une attention mentale :

allez dîner avec un vieil ami,

réservez une salle d’évasion avec votre famille,

faites de la randonnée, de la natation, de la pêche ou toute autre activité de plein air,

jouez à vos jeux vidéo préférés,

assistez à une séance de groupe avec vos camarades de l’église,

tout ce qui peut vous faire oublier le travail vous aidera à distraire votre esprit et à vous déconnecter du travail.

4. Ajouter de la friction au travail

Apprendre à se déconnecter du travail devient relativement plus difficile. Alors qu’il est de plus en plus facile de travailler depuis un smartphone. Cela signifie que vous pouvez littéralement travailler n’importe où. Il est tentant de jeter un coup d’œil à vos emails après le dîner à la maison pour vérifier s’il y a quelque chose d’urgent.

Mais vous risquez de travailler pendant deux heures et de manquer le temps passé en famille. Lorsque vous avez terminé votre travail, faites en sorte qu’il soit difficile d’y revenir. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour y remédier :

éteignez votre ordinateur et votre téléphone,

éteignez vos données ou votre wifi,

ne connectez pas votre messagerie sur vos téléphones portables,

ayez un téléphone professionnel séparé et laissez-le à la maison.

Parfois, il suffit d’ajouter un peu de friction aux impulsions ou de fixer des limites avec le travail pour mettre un terme à un comportement inattendu et une façon de se déconnecter du travail.

5. Changez vos vêtements

Tout comme les limites spatiales, notre esprit associe les vêtements à une activité. Des activités physiques différentes exigent des styles vestimentaires différents. Il en va de même pour le travail et la vie personnelle.

Une astuce courante pour se motiver à faire de l’exercice consiste à porter ses vêtements d’entraînement. Une fois que vous l’avez porté, vous y allez généralement. Si vous portez votre tenue de cycliste, il y a de fortes chances que vous preniez votre vélo.

Utilisez cette astuce pour vous déconnecter du travail. Lorsque vous rentrez chez vous ou que vous terminez votre journée si vous travaillez à domicile, changez de vêtements et portez quelque chose de confortable. Peut-être un pyjama ? Qui n’aurait pas envie de se blottir sous les draps à ce moment-là ?

6. Valorisez votre sommeil

Avez-vous déjà remarqué qu’il est plus facile de s’irriter pour de petites choses lorsque vous dormez moins de 5 heures ? Lorsque vous manquez de sommeil, votre cerveau s’accroche facilement aux pensées négatives et il est plus difficile de gérer le stress.

Dormir suffisamment est crucial pour se détacher du travail.

Voici 5 conseils pour vous aider à bien dormir :

dormez de 7 à 9 heures par nuit,

utilisez des rideaux occultant,

dormez à la même heure tous les soirs,

ne pas manger ni travailler 3 heures avant de dormir,

maintenez la température de la chambre entre 16 et 20 degrés Celsius.

7. Prenez un congé bien mérité

Il est tentant d’échanger un moment de détente au cinéma contre deux heures de travail productif. Les choses ne s’amélioreront pas en restant assis sur le canapé, non ? Étonnamment, c’est le cas.

Avez-vous remarqué que les idées fleurissent lorsque vous prenez une douche, cuisinez ou vous promenez simplement dehors ?

Votre idée surgit-elle soudainement au moment où vous vous y attendez le moins ?

Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit pour constater que votre cerveau déborde d’idées ?

Il y a beaucoup de travail de fond qui se passe dans votre esprit sans que vous en ayez conscience. Il s’agit de la solution à un bug dans votre code, d’une inspiration pour un e-mail, d’une idée pour la conception d’un nouveau produit ou de l’histoire parfaite pour un livre.

Pour que ce travail de fond puisse commencer, vous devez vous absenter du travail. Vous ne pouvez pas le contrôler, mais vous pouvez l’influencer en vous reposant, en vous détendant et en prenant du temps libre.

8. Apprenez le mantra « Pas mon problème ».

Il se passe tellement de choses au cours d’une journée de travail typique. Votre collègue n’est pas d’accord avec votre opinion, l’application sur laquelle vous travaillez présente un bogue, ou un client potentiel annule un contrat.

Tous ces événements stressants nourrissent votre cerveau d’anxiété et rendent la déconnexion du travail encore plus difficile. En réalité, la majorité de ces événements ne sont que du bruit. Ils n’ont pas d’impact sur vos objectifs à long terme et doivent être ignorés.

Identifiez un événement stressant et attribuez-lui un taux de répercussion. S’il n’est pas critique, pensez à dire « Pas mon problème » et passez à autre chose.

9. Définir les heures de travail

Il est facile de se laisser entraîner par le travail. Le temps passe vite, vous regardez par la fenêtre, et il est 21 heures.Pour vous libérer du travail, vous pouvez tuer la culpabilité du travail par la culpabilité du surmenage :

Disons que vous définissez les heures de travail comme suit :

8h-12h : travail

12 h – 13 h : déjeuner

13h00-19h00 : travail

Lorsque vous lisez vos e-mails à 18 h 50 et que vous travaillez probablement après 19 heures, la culpabilité du surmenage vous frappe. Il est plus facile de se déconnecter du travail lorsque vous vous êtes engagé à respecter un horaire fixe.

A retenir:

Lutter pour se déconnecter du travail est un bon signe et tout le monde devrait s’entraîner à faire un travail de qualité. Cela montre une implication, un épanouissement et un dévouement au travail.

Mais le travail n’est pas tout. La famille, les relations, la force mentale, le bien-être spirituel et la santé psychique sont les autres piliers d’une vie bien remplie.

En apprenant à vous déconnecter du travail, vous resterez présent et profiterez de tous les autres aspects de la vie. Les 9 conseils ci-dessus sont réalisables. Il est maintenant temps pour vous de passer à l’action pour commencer à vivre une vie meilleure sans anxiété liée à la culpabilité au travail.

