Découvrez les différents parcs animaliers du Languedoc-Roussillon, entre animaux bucoliques et espèces menacées, vous serez enchantée !

L’Italie on en rêve tous n’est-ce-pas ? Il y a tellement de villes à découvrir, de paysages somptueux mais aujourd’hui on...

Aujourd'hui nous partons dans la jolie petite ville de Lit et Mixe, un véritable petit bijou situé dans la région...

Salman Rushdie, écrivain britannique, s'apprêtait à donner une conférence dans l'Etat de New York lorsqu'un individu armé d'un couteau a...

Pour une texture encore plus moelleuse, ajouter 2 cuillères à café de crème fraîche à la préparation.

On peut remplacer les cacahuètes par d’autres fruits secs comme des amandes, des noix ou des noisettes.

Le brownie est un petit gâteau ( ou biscuit en barre (bar cookies)) à base d’œuf, de sucre, de beurre et de chocolat. Le mot « brownies » vient des États-Unis. Les premières recettes de brownies sont apparues en 1896. Le terme « brownies » a été utilisé pour la première fois dans un livre de recette de 1896, le livre The Boston Cooking-School Cook Book, de Fannie Merritt Farmer.

