La Plagne située dans la belle région de Savoie est fait parti du domaine skiable de Paradiski qui est un des plus beaux et des plus grands domaines skiables de France. Toutefois, les vacances au ski à La Plagne ne se résument pas qu’à la descente des pistes et aux remontées mécaniques. Cette station offre aussi toute une panoplie d’activités à consommer en dehors des pistes.

Que faire à la sortie des pistes à La Plagne ?

Se détendre dans un bar

Rien de mieux après une bonne journée de ski ou de snow que de se détendre sur une chaise longue dans un des nombreux bars que compte La Plagne. En effet, ce ne sont pas les endroits qui manquent à La Plagne pour déguster un bon vin chaud à la sortie des pistes.

Par exemple, le Bar Fort est un nouveau bar à la mode à La Plagne. Située à cinquantaine de mètres du télésiège du Colorado, ca bar possède un cadre idyllique pour boire un verre en fin de journée. Autres bars tendances, le Scotty’s et le Mouth sont deux bars emblématiques de La Plagne ouverts seulement pendant la saison hivernale. Situés à La Plagne centre, vous serez sûr de faire de belles rencontres dans ces lieux incontournables de la station.

Aller à la piscine

Après avoir bu un bon vin chaud ou autre chose au bar à la sortie des pistes, que diriez-vous d’aller détendre vos muscles dans une bonne piscine chauffée ? Pour le coup, on ne connait pas beaucoup plus agréable après une bonne journée de ski. Si cette piscine est accompagnée d’un jacuzzi, vous avez surement trouvé le paradis…

Que faire quand la nuit tombe à La Plagne ?

Se faire un bon restaurant entre amis

Après s’être prélassé dans le jacuzzi, c’est l’heure de diner. Encore une fois, La Plagne excelle en la matière. Mis à part les petits restaurants d’altitudes bien sympas, La Plagne centre compte une multitude de petits restaurants où vous pourrez déguster les plats traditionnels montagnards.

Vous en aurez pour tous les goûts et toutes les bourses. Du bistrot pizza au restaurant savoyard par excellence où vous pourrez déguster d’excellentes tartiflettes et de succulentes raclettes, vous trouverez votre bonheur. Que ce soit au prés du feu de cheminée ou sur une terrasse face aux montagnes, vous passerez un moment très agréable à coup sûr.

Aller danser toute la nuit

Pour les couches tard, La Plagne dispose de quelques discothèques où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit. Parmi les plus connus, le Saloon ou encore le Galaxy sont des discothèques de références dans la jolie station savoyarde.

Sortir et faire la fête, c’est top mais n’oubliez tout de même pas de profiter des pistes pendant la journée.