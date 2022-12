Les vacances arrivent à grands pas et vous n’avez toujours pas de logement ? Pas de panique ! Voici 20 alternatives à Airbnb pour trouver le logement de vos rêves au meilleur prix.

Top 20 des alternatives à Airbnb

9flats

Abritel HomeAway

Bedycasa

BeWelcome

Chez l’Habitant

Couchsurfing

FlipKey

Hipcamp

HospitalsityClub

Hostelworld

HouseTrip

NomadHouse

Only-apartments

RentaRoom

Servas

Tripadvisor

Trustroots

Vrbo

Warmshowers

Wimdu

Les meilleures alternatives à Airbnb pour économiser de l’argent

Lorsque vous voyagez, vous voulez économiser de l’argent et profiter au maximum de votre séjour. Cela signifie que vous cherchez les meilleures offres sur tout, y compris l’hébergement. Si vous utilisez habituellement Airbnb pour trouver un logement, vous savez qu’il peut parfois être coûteux. Heureusement, il existe d’autres options qui peuvent vous aider à économiser de l’argent. Voici 8 alternatives à Airbnb que vous devriez envisager pour votre prochain voyage.

Abritel HomeAway

Abritel HomeAway est une plateforme en ligne similaire à Airbnb, mais elle se concentre principalement sur les locations de vacances. Si vous cherchez à louer une maison ou un appartement pour votre prochain voyage, c’est une excellente option à envisager. Les prix varient en fonction de la localisation, du type d’hébergement et de la durée de votre séjour mais ils peuvent être moins chers que ceux d’Airbnb.

Couchsurfing

Couchsurfing est une excellente alternative à Airbnb si vous cherchez à économiser de l’argent. Il s’agit d’une plateforme gratuite qui met en relation les voyageurs avec des hôtes du monde entier qui sont disposés à leur offrir un canapé (ou un lit) pour la nuit et à les héberger parfois gratuitement. Vous pouvez également utiliser Couchsurfing.com pour trouver des activités gratuites ou peu coûteuses dans votre destination de vacances. Couchsurfing est l’un des meilleurs sites de réservation d’hébergement en ligne, surtout si vous avez un petit budget.

Hipcamp

Hipcamp est une autre option à envisager si vous cherchez à économiser de l’argent sur l’hébergement. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui met en relation les campeurs avec des propriétaires de terrains qui sont prêts à les louer pour un prix raisonnable. Hipcamp propose une variété de types d’hébergement, allant des simples emplacements de camping aux yourtes luxueuses.

Wimdu

Wimdu est une autre plateforme en ligne similaire à Airbnb, mais elle propose des hébergements moins chers. Wimdu propose une variété d’hébergements, allant des appartements aux chambres d’hôtes en passant par les maisons entières. Si vous cherchez un logement bon marché pour votre prochain voyage, c’est une excellente option à envisager.

Hostelworld

Hostelworld est une plateforme en ligne spécialisée dans les auberges de jeunesse. Si vous êtes un étudiant ou un voyageur occasionnel, il est probable que vous ayez déjà entendu parler de cette plateforme. Les auberges de jeunesse sont généralement moins chères que les hôtels et les appartements, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent. Il propose plus de 33 000 auberges dans 170 pays différents. Vous pouvez comparer les prix et lire les commentaires des autres voyageurs avant de réserver votre chambre.

9flats

9flats est une autre plateforme en ligne similaire à Airbnb, mais elle propose des hébergements moins chers. 9flats propose une variété d’hébergements, allant des appartements aux chambres d’hôtes en passant par les maisons entières. Si vous cherchez un logement bon marché pour votre prochain voyage, c’est une excellente option à envisageR pour trouver un hébergement abordable ! Il propose des appartements et des maisons entiers à louer dans le monde entier. Les prix varient en fonction de la localisation, du type d’hébergement et de la durée de votre séjour.

FlipKey

FlipKey est une plateforme de location de vacances gérée par TripAdvisor. Il propose des milliers d’appartements et de maisons entiers à louer dans le monde entier. Les prix varient en fonction de la localisation, du type d’hébergement et de la durée de votre séjour.

Vrbo

Vrbo est une plateforme populaire pour trouver un hébergement abordable lorsque vous voyagez. Il propose des appartements et des maisons entiers à louer dans le monde entier. Les prix varient en fonction de la localisation, du type d’hébergement et de la durée de votre séjour.

Les hébergements alternatifs aux hôtes Airbnb

Airbnb est une plateforme en ligne permettant aux particuliers de mettre en location leurs biens immobiliers. Cette plateforme est devenue très populaire ces dernières années, notamment grâce à son concept original et à ses tarifs attractifs. Cependant, Airbnb n’est pas toujours la meilleure option, notamment en termes de prix. Il existe en effet de nombreuses alternatives à Airbnb, parfois moins chères et souvent plus originales. Voici 4 de ces hébergements alternatifs à Airbnb.

Les auberges de jeunesse

Les auberges de jeunesse sont des hébergements collectifs très populaires auprès des voyageurs jeunes et moins jeunes. Elles proposent généralement des chambres simples ou doubles, avec ou sans sanitaires privés, à des tarifs très attractifs. Les auberges de jeunesse sont souvent situées dans des endroits centraux et bien desservis, ce qui les rend idéales pour explorer une ville. De plus, elles constituent souvent un excellent moyen de rencontrer d’autres voyageurs et de partager des expériences.

Les gîtes

Les gîtes sont des hébergements locatifs typiques de certaines régions françaises, notamment la Bretagne et la Normandie. Ils sont généralement situés dans des maisons ou des fermes traditionnelles et peuvent accueillir de 2 à 10 personnes. Les gîtes sont souvent équipés d’une cuisine, ce qui permet aux voyageurs de préparer leurs repas eux-mêmes, ce qui peut représenter une économie considérable. De plus, les gîtes sont généralement situés dans des endroits tranquilles et proches de la nature, ce qui en fait des hébergements idéaux pour se ressourcer.

Les chambres d’hôtes

Les chambres d’hôtes constituent une excellente alternative aux hôtels traditionnels. Elles permettent en effet de séjourner chez l’habitant tout en bénéficiant du confort d’une chambre équipée (lit, armoire, bureau, salle de bain privée, etc.). Les chambres d’hôtes sont souvent situées dans des maisons ou des appartements particuliers, ce qui permet aux voyageurs de se sentir comme chez eux. En outre, les propriétaires de chambres d’hôtes sont généralement de très bonnes connaissances de leur ville ou de leur région, ce qui peut constituer un atout précieux pour les touristes.

Le Couchsurfing

Le couchsurfing est un concept original permettant aux voyageurs de séjourner gratuitement chez l’habitant. Il s’agit en effet d’un service en ligne mettant en relation des personnes disposant d’un canapé ou d’un lit disponible avec des personnes cherchant un hébergement pour quelques jours. Le couchsurfing permet donc aux voyageurs de faire des économies considérables tout en rencontrant des personnes locales et en découvrant leur mode de vie au quotidien.

Les hébergements les plus économiques qu’Airbnb

Si vous avez décidé de faire une pause dans vos vacances Airbnb, il existe de nombreuses alternatives abordables qui pourraient vous intéresser. Voici 13 hébergements moins chers à explorer.

Les auberges de jeunesse

Les gîtes ruraux

Les chambres d’hôtes

Les maisons d’hôtes

Les B&B

Les hôtels

Les appartements en colocation

Les appartements de vacances meublés

Les studios

Les camping-car pour voyager

Le workaway (un échange de service en retour d’hébergement)

Les villages vacances

Les fermes équestres…

Il existe de nombreuses alternatives abordables à Airbnb, dont certaines sont moins connues. En voici que vous pourriez envisager pour votre prochain voyage.

Ces alternatives peuvent être plus abordables que les tarifs Airbnb et offrir des expériences uniques. Elles sont une bonne option pour explorer un endroit tout en faisant des économies. De plus, certaines permettent aux voyageurs de se connecter à la culture locale ou de découvrir des moyens de voyage alternatifs. Il peut être intéressant d’essayer plusieurs types de solutions avant de choisir Airbnb non ?