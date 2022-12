Vous souhaitez en apprendre davantage sur l’incroyable AquaDom du Radisson Collection Hotel après l’explosion de l’aquarium cette nuit ? Grâce à cet article, nous vous proposons un aperçu complet des principales informations à connaître. Que vous soyez à la recherche d’une idée originale pour un séjour inoubliable ou pour émerveiller votre entourage, ce lieu est une destination inratable.

A giant aquarium containing 1 million litres of water in the lobby of the Radisson Blu Hotel in Berlin, has burst, flooding the hotel and nearby streets. The "AquaDom" – home to 1,500 tropical fish – is 46 ft high and was the largest cylindrical aquarium in the world. pic.twitter.com/GYXtAxGcnS — Denn Dunham (@DennD68) December 16, 2022

L’aquadom du Radisson Collection Hotel de Berlin explose en pleine nuit

Un quart de million de litres d’eau s’est déversé jeudi soir au cœur de la capitale allemande lorsque l' »AquaDom » de l’hôtel Radisson Collection, haut de 25 mètres, s’est brisé. 1500 poissons tropicaux ont péri, aucun d’entre eux n’aura pu survivre malgré l’intervention rapide des secours.

un spectacle totalement ahurissant.

Selon la police locale, une détonation très forte a fait sursauter les 350 personnes présentes dans l’hôtel à ce moment-là dans le centre commercial Radisson Blu de la rue Karl-Liebknech à Berlin, vers 5 h 45 vendredi 16 décembre 2022.

La cause en est l’explosion d’un aquarium cylindrique de 1 000 m3 installés dans le hall de cet hôtel Radisson du centre-ville. De nombreux pompiers et policiers ont été dépêchés sur place.

Dans la rue le sol est jonché des poissons et du mobilier de l’hôtel tiré à l’extérieur, les portes et vitres ont été brisées sous la force du déversement de l’eau au moment de la rupture du bassin qui est le plus grand du monde sur ce format cylindrique.

La déflagration provoque mêmes des ondes sismiques

Und so sieht es auf dem Seismogramm aus, wenn in #Berlin ein #Aquarium explodiert. Aufgezeichnet an zwei privaten @raspishake-Stationen in Rudow und Lankwitz pic.twitter.com/eqKOifmhCj — Erdbeben Deutschland (@ErdbebenDE) December 16, 2022

L’hôtel Radisson Collection à Berlin

Vous êtes curieux de savoir ce que propose l’AquaDom du Radisson Collection Hotel à Berlin ? Nous sommes heureux de vous offrir un aperçu des installations, caractéristiques et commodités que l’hôtel Radisson Collection à Berlin possède. Découvrez les avantages de cette établissement haut de gamme et voyez par vous-mêmes pourquoi il est l’une des meilleures adresses de la ville !

Emplacement de l’hôtel Radisson Collection Berlin

Le Radisson Collection Hotel Berlin, situé à Berlin, est un hôtel luxueux et moderne qui se trouve à seulement 5 minutes à pied de la station de métro de Friedrichstrasse. L’hôtel est bien desservi par les transports en commun, ce qui en fait un emplacement idéal pour explorer la ville. De plus, l’hôtel est situé à proximité des principales attractions touristiques de la ville, notamment la Porte de Brandebourg, l’île aux Musées, le Reichstag et le célèbre quartier de Mitte. Les clients de l’hôtel peuvent également bénéficier de nombreux services et commodités, notamment un service de voiturier, un bar à cocktails, un restaurant gastronomique et un centre de remise en forme. La grande attraction de l’hôtel est l’AquaDom, une piscine en verre cylindrique spectaculaire située au cœur de l’hôtel.

Description générale de l’hôtel Radisson Collection Berlin

L’hôtel Radisson Collection Berlin est un hôtel de luxe situé dans le centre-ville de Berlin. Il est situé à proximité des attractions principales de la ville, notamment la Brandenburg Gate, le Reichstag, la Checkpoint Charlie et la porte de Brandebourg. Il est également à quelques minutes de l’aéroport de Berlin-Schönefeld.

L’hôtel propose des chambres et suites modernes avec des équipements de pointe, notamment une télévision à écran plat et un minibar. Les suites sont également équipées d’un grand balcon offrant une vue imprenable sur la ville. Le Radisson Collection Berlin propose également une piscine intérieure, un centre de remise en forme et un spa.

L’hôtel est également réputé pour son restaurant AquaDom, qui propose une cuisine internationale raffinée. Il propose également un grand choix de plats locaux et internationaux. Vous pourrez également savourer des boissons rafraîchissantes au bar de l’hôtel.

L’hôtel Radisson Collection Berlin propose des services de haute qualité pour une expérience de séjour inoubliable. Les clients peuvent bénéficier d’un service de conciergerie 24h/24, d’une salle de réunion et d’un service de blanchisserie et de nettoyage à sec. De plus, le personnel amical se fera un plaisir de vous assister dans l’organisation de vos visites et activités à Berlin.

En conclusion, l’hôtel Radisson Collection Berlin est le lieu idéal pour passer un séjour inoubliable à Berlin. Profitez de ses chambres modernes et de ses équipements de pointe, de son restaurant AquaDom et de ses nombreux services.

L’incroyable AquaDom de l’hôtel Radisson Collection Berlin

Venez découvrir l’incroyable AquaDom de l’hôtel Radisson Collection Berlin, une prouesse d’ingénierie et de design qui ne manquera pas de vous surprendre. Imposant et spectaculaire, ce cylindre cylindrique en verre de 25 mètres de haut contient plus d’un million de litres d’eau et abrite une riche variété de poissons tropicaux. Explorer cet aquarium étonnant et unique en son genre est une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Description de l’AquaDom

Vous vous demandez ce que c’est que cet incroyable AquaDom du Radisson Collection Hotel Berlin ? Nous allons vous en dire plus sur ce qu’est cette attraction unique et pourquoi elle est si populaire.

L’AquaDom, situé dans l’hôtel Radisson Collection de Berlin, est le plus grand aquarium cylindrique transparent du monde. Il s’agit d’une véritable oeuvre d’art qui impressionne par sa taille et sa beauté. Il mesure 25 mètres de haut et contient plus de 1 million de litres d’eau. L’aquarium est divisé en plusieurs compartiments qui abritent une variété de poissons, de plantes et de coraux. La façade du bâtiment est couverte de vitraux qui reflètent la lumière et créent une atmosphère magique.

Le public peut profiter d’une vue spectaculaire sur l’aquarium en prenant un ascenseur à verre qui traverse le centre de l’aquarium. Les visiteurs peuvent également observer les poissons et les coraux de près, grâce à un système de nageoires qui permet de nager au milieu des poissons.

L’AquaDom est un lieu très fréquenté par les touristes et les visiteurs de l’hôtel. Les enfants sont particulièrement fascinés par l’aquarium et il est l’une des principales attractions de l’hôtel. De plus, l’aquarium est entretenu quotidiennement et les poissons et les coraux sont soigneusement nourris.

Si vous êtes à la recherche d’une attraction unique et spectaculaire à Berlin, l’AquaDom est un incontournable. C’est un endroit magique où vous pourrez admirer la beauté des poissons et des coraux et vous imprégner de la magie de l’aquarium.

Les services et activités autour de l’AquaDom

Votre séjour à l’hôtel Radisson Collection Berlin vous donne accès à un site merveilleux: l’AquaDom. Situé dans le centre de Berlin, cette piscine à débordement cylindrique de 25 mètres de haut est remplie d’eau douce et chauffée à 29 °C et offre une vue imprenable sur la ville.

Le Radisson Collection Berlin propose de nombreux services et activités autour de l’AquaDom pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour.

Les services

Une zone de baignade : L’AquaDom est équipé d’une zone de baignade pour les plus jeunes et les plus âgés. Des bains de soleil sont également disponibles pour vous permettre de vous relaxer.



Des cours de natation : Des cours de natation sont proposés aux enfants et aux adultes pour apprendre à nager et à améliorer leur technique.



Un spa : Un spa est disponible pour vous permettre de vous détendre. Vous pourrez profiter d’un sauna, d’un hammam et de massages relaxants.



Une salle de sport : Une salle de sport est également à votre disposition pour vous permettre de vous maintenir en forme et de garder la forme.



Les activités

Des séances de yoga : Des séances de yoga sont proposées tous les jours sur le toit de l’hôtel. Vous pourrez profiter des magnifiques vues sur la ville et vous relaxer.



Des activités aquatiques : Des activités aquatiques sont proposées aux enfants et aux adultes pour leur permettre de s’amuser et de profiter de l’AquaDom.



Des soirées à thème : Des soirées à thème sont organisées tous les week-ends pour que vous puissiez passer une soirée inoubliable au Radisson Collection Berlin.



Vous pourrez donc profiter de toutes ces activités et services autour de l’AquaDom lors de votre séjour à l’hôtel Radisson Collection Berlin. N’hésitez pas à contacter le personnel pour plus d’informations.

Les chambres de l’hôtel Radisson Collection Berlin

Vous êtes à la recherche des meilleurs établissements pour votre séjour dans la capitale et vous souhaitez en savoir plus sur les chambres de l’hôtel Radisson Collection de Berlin ? Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir pour trouver le logement idéal et profiter de votre séjour.

Types de chambres

L’AquaDom du Radisson Collection Hotel est un hôtel luxueux situé à Berlin. Il propose une variété de services, dont un grand aquarium central. Découvrez dans cette section les différents types de chambres qui y sont disponibles.

Chambres Standard : dotées d’une décoration élégante et équipées de toutes les commodités modernes, ces chambres peuvent accueillir jusqu’à deux personnes. Elles sont climatisées et disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite ainsi que d’une télévision à écran plat.



Chambres de luxe : plus spacieuses que les chambres Standard, ces chambres offrent une vue panoramique sur l’AquaDom et la ville de Berlin. Elles sont équipées d’un lit king-size et disposent d’une kitchenette ainsi que d’une salle de bains privative.



Suites : ces suites luxueuses sont dotées d’un espace salon et d’une terrasse privée avec vue sur l’AquaDom. Elles sont équipées de deux télévisions à écran plat, d’un minibar et d’une kitchenette pour plus de confort.



Chambres familiales : ces chambres spacieuses peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes et disposent d’une kitchenette, d’une télévision à écran plat et d’une salle de bains privative.



Toutes les chambres sont équipées de l’accès gratuit à une salle de sport, d’une piscine intérieure et de diverses commodités pour rendre votre séjour plus agréable.

Description des chambres

Vous êtes à la recherche d’un lieu de villégiature de rêve? Alors le Radisson Collection Hotel Berlin est le bon choix. Il est situé au cœur de la ville, à quelques pas du célèbre AquaDom. Les chambres de l’hôtel sont conçues pour offrir le maximum de confort et de luxe à ses invités.

Le Radisson Collection Hotel Berlin propose différents types de chambres, parmi lesquelles des chambres Deluxe, des chambres Junior Suite ainsi que des suites Junior. Chacune est conçue pour satisfaire les besoins des clients et offrir un cadre luxueux et confortable.

Les chambres Deluxe sont équipées d’un lit double et d’un canapé-lit. Elles disposent également d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’une salle de bains privative. Les chambres Deluxe peuvent accueillir jusqu’à trois personnes.

Les chambres Junior Suite sont plus spacieuses et offrent un lit king-size et un canapé-lit. Elles disposent également d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’un bureau et d’une salle de bains privative. Les chambres Junior Suite peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes.

Les suites Junior sont dotées d’un lit king-size, d’un canapé-lit, d’une kitchenette et d’une salle de bains privative. Elles disposent également d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’une terrasse ou d’un balcon. Les suites Junior peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes.

Toutes les chambres sont équipées d’un système de climatisation individuel, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Elles sont également équipées d’un nécessaire pour le café et le thé et d’un service de ménage quotidien.

Le Radisson Collection Hotel Berlin propose également un service d’étage et une salle de sport. Les clients peuvent également profiter des services de l’hôtel, tels que le service de blanchisserie et le service de navette.

Vue depuis la chambre

Que vous optiez pour une chambre Standard ou pour la plus luxueuse Suite, vous apprécierez la vue depuis votre chambre de l’hôtel Radisson Collection Berlin. Découvrez les magnifiques vues offertes par la ville, dont certaines donnent directement sur le fameux AquaDom.

Vue sur la ville :

Les chambres Standard de l’hôtel Radisson Collection Berlin offrent une vue sur la ville, dont certaines donnant directement sur le célèbre aquarium AquaDom.



Les chambres Deluxe offrent une vue imprenable sur la ville, offrant aux clients un spectacle inoubliable.



Les Suites disposent d’une terrasse privée donnant sur le centre-ville et le lac.



Les chambres de l’hôtel Radisson Collection Berlin offrent aux clients des vues imprenables sur la ville et d’autres points de vue sur le célèbre AquaDom. Les couchers de soleil sont particulièrement spectaculaires, offrant aux clients une expérience inoubliable.

Vue sur l’aquarium :

Les chambres Standard et Deluxe de l’hôtel Radisson Collection Berlin offrent une vue imprenable sur l’AquaDom.



Les Suites disposent d’une terrasse privée donnant directement sur l’AquaDom.



Les clients peuvent profiter d’une vue spectaculaire sur l’AquaDom depuis leur chambre, avec des couchers de soleil à couper le souffle.



Autres services à l’hôtel Radisson Collection Berlin

Vous souhaitez en savoir plus sur les autres services proposés par l’hôtel Radisson Collection Berlin ? Nous avons pensé à tout et nous vous offrons un large panel de services supplémentaires pour rendre votre séjour plus agréable. Découvrez ci-dessous les différentes prestations et activités qui font la réputation de cet établissement de luxe.

Services à la clientèle

Vous profiterez d’un service à la clientèle exceptionnel et attentionné au Radisson Collection Berlin. Nous offrons une gamme complète de services, y compris :

Une réception ouverte 24h/24 , pour répondre à vos besoins à tout moment.



Un service de conciergerie , pour vous assister dans vos déplacements et activités.



Une équipe d’entretien , pour vous offrir un service impeccable.



Un service de blanchisserie , pour vous apporter un maximum de confort.



Un service d’étage , pour vous assurer un séjour agréable.



Un service de voiturier , pour gérer votre véhicule avec le plus grand soin.



Enfin, nos employés sont à votre disposition pour répondre à vos demandes et vous accompagner durant votre séjour à l’hôtel Radisson Collection Berlin.

Déjeuner et restauration

Vous êtes à la recherche de lieux de restauration à proximité de l’hôtel Radisson Collection Berlin ? Vous avez de la chance ! L’hôtel propose un vaste éventail de restaurants, bars et salons à proximité, ainsi que des événements culinaires et des services de restauration à domicile.

Le restaurant AquaDom: Situé à l’intérieur de l’hôtel Radisson Collection Berlin, le restaurant AquaDom offre des plats internationaux et des plats locaux, ainsi que des produits frais et des cocktails variés. Le restaurant est ouvert de 7h00 à 23h00 du lundi au samedi, et de 7h00 à 22h00 le dimanche.

Le bar des étages: Le bar des étages est situé au 11ème étage de l’hôtel et offre une vue panoramique sur Berlin. Vous pourrez y déguster des vins, des cocktails, des bières et des boissons non alcoolisées, ainsi que des snacks. Le bar est ouvert de 17h00 à minuit du lundi au samedi et de 17h00 à 23h00 le dimanche.

Le salon: Le salon, situé à côté du restaurant AquaDom, est l’endroit idéal pour se détendre et passer un bon moment. Vous pourrez y déguster des collations, des boissons et des cocktails, ainsi que profiter de la vue sur la rivière Spree. Le salon est ouvert de 8h30 à minuit du lundi au samedi et de 8h30 à 23h00 le dimanche.

Le petit-déjeuner: Le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h30 du lundi au samedi et de 7h00 à 11h00 le dimanche. Vous pourrez y savourer une large gamme de produits frais, y compris des fruits frais, des céréales, des viennoiseries et des œufs préparés selon vos envies.

Les événements gastronomiques: L’hôtel Radisson Collection Berlin organise des événements gastronomiques réguliers, où vous pourrez déguster des mets délicieux et découvrir de nouvelles saveurs. Les événements sont ouverts à tous et sont organisés sur une base mensuelle.

Service de restauration à domicile: Si vous préférez manger dans votre chambre, l’hôtel propose un service de restauration à domicile 24h/24 et 7j/7. Vous trouverez une variété de plats et de boissons disponibles pour vous servir.

Connexion internet

Vous souhaitez rester connectés durant votre séjour à l’hôtel Radisson Collection Berlin ? Ne vous inquiétez pas, l’hôtel met à votre disposition une connexion internet gratuite et sécurisée. Vous pourrez ainsi naviguer sur le web, envoyer des emails, et bien plus encore.

Qu’offre la connexion internet de l’hôtel ?

Une connexion internet sécurisée pour une navigation en toute sécurité,



Une connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel,



Des bornes d’accès internet à chaque étage,



Une imprimante à disposition pour imprimer vos documents.



Comment se connecter ?

Toutes les chambres sont équipées d’un accès wifi gratuit sécurisé et illimité. Vous n’aurez qu’à vous connecter à votre chambre, et à entrer votre nom et votre mot de passe. Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à demander de l’assistance à la réception.

Où trouver des bornes d’accès internet ?

Vous trouverez des bornes d’accès internet à chaque étage de l’hôtel. Elles sont faciles à trouver, et vous aurez juste besoin de votre carte d’hôtel pour vous connecter. Une fois connecté, vous aurez accès à Internet gratuitement et en illimité.

Proximité du centre-ville et de Alexanderplatz

À seulement quelques minutes à pied du célèbre Alexanderplatz et du centre-ville de Berlin, le Radisson Collection Hotel, Berlin vous offre une expérience unique et une proximité inégalée aux attractions locales. Les voyageurs peuvent facilement se rendre à des sites historiques tels que la Porte de Brandebourg, Checkpoint Charlie et la Potsdamer Platz, ainsi qu’aux principales gares ferroviaires et routières. Les clients peuvent également profiter des magasins et des divertissements sans fin des rues et des places adjacentes.

Les voyageurs peuvent également profiter des transports en commun, qui sont à distance de marche de l’hôtel. La station de métro Alexanderplatz est à quelques minutes à pied et permet un accès facile à toutes les parties de la ville. Les voyageurs peuvent également utiliser le réseau de bus de la ville et les lignes de tramway. Les clients peuvent également prendre des taxis ou des vélos pour se déplacer dans la ville.

Les voyageurs peuvent profiter des attractions locales telles que la Porte de Brandebourg, le Checkpoint Charlie et la Potsdamer Platz. Les clients peuvent également visiter des quartiers voisins tels que Kreuzberg, Mitte et Prenzlauer Berg. Les voyageurs peuvent explorer les marchés locaux, les boutiques, les cafés et les restaurants. Les clients peuvent également se promener sur l’une des plus grandes places d’Europe, l’Alexanderplatz, qui est à seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.

Nous avons maintenant tout appris sur l’AquaDom du Radisson Collection Hotel. La connaissance de cette attraction touristique vous aidera à mieux comprendre son importance dans la région, ainsi que les valeurs culturelles qu’elle représente. Nous avons appris que l’AquaDom est le plus grand aquarium cylindrique d’Europe, qu’il est situé au sein du Radisson Collection Hotel à Berlin, et qu’il abrite plus de 1 500 poissons et plantes aquatiques. Nous avons également découvert que l’AquaDom est une grande source de divertissement et de relaxation pour les visiteurs et qu’il est entouré de nombreuses boutiques et restaurants pour compléter votre expérience. Enfin, nous avons mis en avant l’importance de la conservation et de la protection des océans et des mers.

Ainsi, l’AquaDom du Radisson Collection Hotel est un endroit unique et magique qui offre non seulement une expérience de divertissement et de relaxation, mais également un grand respect pour la protection de l’environnement. Grâce à cette connaissance approfondie, vous êtes maintenant prêt à vous immerger dans l’AquaDom du Radisson Collection Hotel et à profiter de tout ce qu’il a à offrir.