Prendre soin d’un enfant est une chose qui peut réserver diverses surprises, pas toujours agréables. C’est notamment le cas quand bébé vomit. Cette situation est sans aucun doute l’une des plus délicates, mais aussi des plus salissantes de l’histoire de la parentalité. Afin de parvenir à gérer pareil cas, il serait intéressant de connaître la meilleure façon de réagir. Mais d’abord, savoir principales causes de vomissement chez bébé est une bonne initiative.

Les raisons qui font que bébé vomit

Vomir est un acte qui peut arriver aussi bien chez l’adulte que chez les enfants et les nourrissons. Ce n’est généralement pas une chose extraordinaire. Toutefois lorsque ça arrive, cela peut être plus ou moins impressionnant. Dans le but de pouvoir gérer au mieux la situation, connaître les principales causes qui font que bébé vomit est une initiative intéressante. Parmi les raisons à cause desquelles cela arrive, il y a :

Le reflux gastro-œsophagien

C’est une des raisons les plus fréquentes de vomissement chez bébé. Le reflux gastro-œsophagien également connu sous l’appellation RGO est en fait une remontée involontaire de ce qu’il y a dans l’estomac vers l’œsophage.

La sténose du pylore

Observée le plus souvent chez les garçons que chez les filles, la sténose du pylore est après le reflux gastro-œsophagien, la seconde cause de vomissement la plus rencontrée chez bébé. Il s’agit en fait d’une maladie caractérisée par l’épaississement progressif du pylore qui est un muscle circulaire situé à la jonction de l’estomac et du duodénum.

L’intoxication alimentaire

Les vomissements sont comptés parmi les symptômes d’une intoxication alimentaire. Il ne faudrait surtout pas rester sans rien faire s’ils sont accompagnés d’une paresse inhabituelle, ou même de la somnolence. La fièvre est également un signe que le vomissement dû au trouble digestif est bien plus sérieux.

La hernie hiatale

C’est une affection qui se retrouve rarement chez l’enfant. Toutefois, elle n’est pas impossible. Il s’agit de la remontée d’une partie de l’estomac vers la cavité thoracique. Ce phénomène peut entraîner des vomissements chez bébé. Ces vomissements en question sont la manifestation d’un dysfonctionnement du système antireflux de l’enfant.

Comment réagir face à une telle situation ?

En cas de vomissement, il n’est pas toujours évident de savoir comment réagir. Les parents s’inquiètent souvent et ne savent pas s’il faudrait aller directement chez le médecin ou attendre que les choses se calment. Ce qu’il faut savoir c’est que ce ne sont pas tous les vomissements qui surviennent qui doivent alarmer. Il faudrait tout de même que les parents gardent le bébé sous surveillance. Il n’est pas impossible que le phénomène s’aggrave ou soit suivi par d’autres symptômes. Parfois, des remèdes en vente libre dans les parapharmacies sont efficaces pour soulager bébé. Les parapharmacies en ligne proposent un large choix de médicaments qui n’ont pas besoin d’ordonnance. Pour les parents qui sont à la recherche d’un site où se procurer des remèdes antivomitifs pour leur enfant, la parapharmacie en ligne à Maurs leur propose ses services.

Quand est-ce qu’il faut vraiment s’inquiéter ?

La consultation chez le médecin n’est pas obligatoire au cas où bébé vomit. Cependant, à certains moments, et face à certains signes, se rendre chez le praticien est inévitable. Cela devra se faire le plus tôt possible, voire même dans l’urgence. Il est notamment nécessaire de consulter un médecin si les vomissements sont accompagnés de douleurs au ventre, d’un refus de s’alimenter, d’un état hypotonique, mais aussi d’un changement de comportement (comme de l’irritabilité, de la somnolence…). Si les vomissements persistent et que cela engendre une stagnation de la courbe pondérale ou une perte de poids évidente, emmener l’enfant chez le pédiatre est également essentiel.