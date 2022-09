Jean-Luc Godard est un cinéaste français né le 3 décembre 1930 à Paris.

Il est considéré comme l’un des plus importants réalisateurs de la Nouvelle Vague.

Sa filmographie comprend des films comme « À bout de souffle », « Le Mépris » ou « Pierrot le Fou ».

Il est mort le 13 septembre 2022.

Enfance et jeunesse de Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard est né le 3 décembre 1930 à Paris. Il est le fils de Paul Godard et Odile Monod.

Il est le deuxième d’une famille de quatre enfants. Sa sœur aînée, Rachel, née le 6 janvier 1930, est morte en 1993. Une autre sœur, Véronique, est photographe.

Jean-Luc Godard a passé son enfance à Nyon, en Suisse. C’est là qu’il a été scolarisé jusqu’en 1949, date à laquelle il est revenu en France pour étudier à la Sorbonne.

En 1950, il commence à fréquenter le cinéma Le Havre, où il découvre les films de Roberto Rossellini, de Vittorio De Sica et de Akira Kurosawa. C’est à ce moment-là qu’il décide de devenir cinéaste mais débute comme critique.

La carrière de Jean-Luc Godard

Il est l’un des principaux représentants de la Nouvelle Vague.

Jean-Luc Godard est né dans une famille d’intellectuels. À partir de 1940, la famille Godard s’installe à Genève, en Suisse.

En 1947, Jean-Luc Godard commence à étudier la littérature à l’Université. Il y rencontre Anna Karina, avec qui il se maria en 1961.

En 1952, il fait ses débuts aux Cahier du cinéma comme critique. En 1957 il tourne son premier court métrage professionnel.

En 1959, il réalise À bout de souffle, qui sera un succès international et fera exploser sa carrière.

Au cours de sa carrière, Jean-Luc Godard a réalisé plus de cinquante films.

Ses films ont été primés à de nombreuses reprises, et il a été nommé Chevalier de la Legion d’Honneur il avait refusé l’ordre du mérite en indiquant

« Je n’ai aucun mérite et je n’ai d’ordre à recevoir de personne. »

Jean-Luc Godard est considéré comme l’un des plus importants réalisateurs de la Nouvelle Vague. Ses films ont marqué l’histoire du cinéma, et il continue à influencer de nombreux cinéastes à travers le monde.

La vie privée de Jean-Luc Godard

Godard se marie en 1961 avec Anna Karina. Ils divorcent trois ans plus tard, le 21 décembre 1964. ils tourneront sept films:

Le Petit Soldat

Une femme est une femme

Vivre sa vie

Bande à part

Alphaville

Pierrot le Fou

Made in USA

Godard se remarie le 21 juillet 1967 avec Anne Wiazemsky, avant de divorcer en octobre 1970. Anne Wiazemsky se trouve être la petite-fille du prix Nobel littéraire François Mauriac.

Godard entame alors une relation amoureuse avec Anne-Marie Miéville, en 1971, qui est également réalisatrice et deviendra sa collaboratrice. Ils ne se marieront pas mais resteront ensemble pendants plus de 50 ans jusqu’à sa mort.

Les films de Jean-Luc Godard

À bout de souffle est son film emblématique, et également de la Nouvelle Vague et fait de Godard un réalisateur incontournable de la jeune génération.

Ses films sont souvent caractérisés par une narration non linéaire, des dialogues percutants et des images éclatées.

Godard continue de créer des films parfois provocateurs et souvent originaux tout au long de sa carrière.

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Pierrot le Fou (1965), Alphaville (1965), Week End (1967), Tout va bien (1972) et Prénom: Carmen (1983). Godard a également travaillé comme acteur et producteur sur plusieurs films.

Filmographie de Jean-Luc Godard :

1960 : À bout de souffle

1960 : Le Petit Soldat

1961 : Une femme est une femme

1962 : Vivre sa vie

1963 : Les Carabiniers

1963 : Le Mépris

1964 : Bande à part

1964 : Une femme mariée. (Fragments d’un film tourné en 1964)

1965 : Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution

1965 : Pierrot le Fou

1966 : Masculin féminin

1966 : Made in USA

1966 : Deux ou trois choses que je sais d’elle

1967 : La Chinoise

1967 : Week-end

1968 : Le Gai Savoir

1968 : Un film comme les autres

1969 : British Sounds

1969 : Pravda

1969 : Vent d’est

1970 : Luttes en Italie

1970 : Vladimir et Rosa

1972 : Tout va bien

1976 : Comment ça va

1976 : Six fois deux / Sur et sous la communication

1980 : Sauve qui peut (la vie)

1982 : Passion

1983 : Prénom Carmen

1985 : Je vous salue, Marie

1985 : Détective

1985 : Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma

1987 : Soigne ta droite

1987 : Armide

1987 : King Lear

1988 : Puissance de la parole

1988 : Histoire(s) du cinéma

1990 : Nouvelle Vague

1991 : Allemagne année 90 neuf zéro

1993 : Hélas pour moi

1993 : Je vous salue, Sarajevo

1993 : Les enfants jouent à la Russie

1995 : Deux fois cinquante ans de cinéma français

1996 : For Ever Mozart

1998 : Histoire(s) du cinéma

2001 : Éloge de l’amour

2004 : Notre musique

2010 : Film Socialisme

2014 : 3x3D

2014 : Adieu au langage

2014 : Les Ponts de Sarajevo

2018 : Le Livre d’image

L’héritage de Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard réalise plusieurs films culte, tels que « À bout de souffle » (1960), « Pierrot le fou » (1965) ou « Week-end » (1967). Dans les années 1970, il s’oriente vers un cinéma plus politique et engagé. Il réalise alors des films tels que « Tout va bien » (1972) ou « Numéro deux » (1975). Jean-Luc Godard est considéré comme l’un des plus grands cinéastes de tous les temps. Son héritage est immense et continue d’influencer de nombreux cinéastes à travers le monde.

Jean-Luc Godard est un cinéaste français connu pour ses films expérimentaux et avant-gardistes. Il a été salué par la critique et a reçu plusieurs prix,

En plus de sa filmographie, Godard est également connu pour ses positions politiques et pour des propos considérés comme antisémites.

Malgré ses positions polémiques, Godard reste l’un des cinéastes les plus importants et influents de sa génération et son travail continue d’inspirer les cinéastes du monde entier.

le 13 septembre 2022, Jean-Luc Godard, âgé de 91 ans, s’est éteint à Rolle, en Suisse. Le réalisateur avait eu recours au suicide assisté, qui est permis et autorisé en Suisse contrairement à la France.

Le 15 septembre 2022 son corps a été incinéré comme il le souhaitait.

FAQ

Question : Qu’est-ce que Jean-Luc Godard a fait avant de devenir réalisateur?

Réponse : Jean-Luc Godard a étudié la littérature et la philosophie avant de se tourner vers le cinéma. Il à même été critique avant d’être réalisateur.

Question : Quand a débuté la carrière de Jean-Luc Godard ?

Réponse : La carrière de Jean-Luc Godard a débuté en 1954, lorsqu’il a réalisé son premier court-métrage pro.

Question : Quelles sont les films les plus célèbres de Jean-Luc Godard ?

Réponse : Les films les plus célèbres de Jean-Luc Godard sont « A bout de souffle » (1960), « Le Mépris » (1963) « Alphaville » (1965), « Pierrot le Fou » (1965) et « Week End » (1967).

Question : De quoi parlent les films de Jean-Luc Godard ?

Réponse : Les films de Jean-Luc Godard portent souvent sur des sujets sociaux, faits-divers ou politiques.

Question : Quel est le style de Jean-Luc Godard ?

Réponse : Le style de Jean-Luc Godard est caractérisé par une utilisation inventive de la musique, des images et du montage, ainsi que par une narration souvent non linéaire. Ce qui participa au succès d’à bout de souffle avec un montage novateur.