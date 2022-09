Thomas Pesquet est un astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA). Il est né le 27 février 1978 à Rouen (France). Thomas Pesquet a étudié le génie électrique et a obtenu un diplôme d’ingénieur en 2003. Après avoir été pilote de ligne, il est devenu astronaute en 2009.

L’astronaute, Thomas Pesquet, a effectué sa première mission spatiale en 2016-2017, en tant que membre de l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS).

En novembre 2020, il a été sélectionné pour une deuxième mission, appelée « Alpha ».

Passionné de photographie Thomas Pesquet a pris de nombreuses photos de la Terre et de l’espace qui faisaient régulièrement le buzz et mettaient en avant l’astronaute et son fabuleux travail.

Enfance et éducation de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen, en France.

Il a grandi dans une famille ou son frère ainé baptiste est ingénieur et enseignant et ou ses parents travaillaient tous les deux comme enseignants. En effet sa mère est institutrice et son père est professeur de mathématiques physique.

Plus jeune Pesquet a fréquenté l’école primaire et le collège dans sa ville natale. Ensuite, il est allé au lycée Jehan Ango de Dieppe, en Normandie, avant d’obtenir un baccalauréat scientifique.

Avant de devenir ingénieur diplômé de l’école d’ingénieur aéronautique, ISAE-SUPAERO, il a suivi une classe préparatoire Math-Sup/Math-Spé au lycée Corneille de Rouen.

Il passe également 1 an dans programme de mastère en aéronautique à l’École Polytechnique de Montréal, à l’Université Concordia ainsi qu’à l’Université McGill dans le cadre d’un programme d’échange d’étudiants suivant le master Aéronautique et espace.

Six langues, dont le français, l’anglais, le russe, l’espagnol, le chinois mandarin et l’allemand, sont parlées par Thomas Pesquet.

La carrière de Thomas Pesquet

Il prend des cours de pilotage suivis d’un stage au Centre spatial de Cannes-Mandelieu.

Thomas a travaillé sur l’autonomie des missions spatiales au Centre national d’études spatiales pendant deux ans à partir de 2002. Le jeune homme a obtenu sa licence de pilote de ligne en 2006, alors qu’il n’avait que 28 ans.

Avant d’être choisi en 2004 pour suivre le programme de formation des pilotes d’Air France, il a commencé comme pilote privé. Il a commencé à voler avec la compagnie aérienne en 2006. Il a effectué plus de 2 500 heures de vol sur des avions commerciaux avant d’être employé comme instructeur sur Airbus A320.

Thomas Pesquet a ensuite commencé à travailler comme ingénieur aéronautique à l’Institut national de l’aéronautique et de l’espace (INSA), puis il est devenu pilote professionnel.

Il a été choisi par l’ESA comme l’un des six nouveaux astronautes européens en mai 2009 parmi plus de 8500 candidats. En septembre 2009, il commence sa formation rigoureuse au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. En novembre 2010, il reçoit son diplôme d’astronaute.

Pesquet a effectué son premier vol spatial en novembre 2016, comme membre de l’expédition 50/51 de la Station spatiale internationale (ISS,) mission Proxima. Il est resté sur l’ISS pendant six mois et a effectué deux sorties extravéhiculaires (EVAs), totales de neuf heures et quarante minutes.

Il est resté dans l’espace pendant 200 jours, effectuant des expériences scientifiques et prenant des photos de la Terre.

Pesquet a été sélectionné comme membre de l’expédition Alpha en juillet 2020. Il va effectuer un nouveau départ de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale.

Il devient le premier commandant français de l’ISS le 4 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, après 200 jours en orbite, il retourne sur notre bonne vieille planète. Il réalise 134 expérimentations et 4 sorties dans l’espace au cours de ce voyage.

L’astronaute a été promu Officier de la Légion d’honneur en 2018 pour « services exceptionnels nettement caractérisés »

Thomas Pesquet pour son avenir il vise la Lune et Mars

Après avoir effectué deux missions de longue durée à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a acquis une solide expérience de la vie dans l’espace.

A son retour sur Terre, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et il a décidé de s’engager auprès du grand public afin de « sensibiliser le public à l’impact du changement climatique, à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition ».

Thomas Pesquet a une vision très optimiste pour l’avenir de l’exploration spatiale. Selon lui, nous sommes en train de vivre une nouvelle ère de l’astronomie, car les progrès de la technologie nous permettent d’accéder à des informations et des images de qualité jamais vues auparavant.

De plus, les missions habitées comme celles de la Station spatiale internationale montrent que l’homme est capable de vivre et de travailler dans l’espace pendant de longues périodes, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour l’exploration de notre système solaire.

Pour Thomas Pesquet, l’avenir de l’astronomie est prometteur et il est convaincu que nous réaliserons de nombreuses découvertes fascinantes dans les années à venir.

Son avenir à lui il le rêve toujours dans l’espace avec un retour sur la Lune et peut-être pourquoi pas faire partie de la première équipe à se rendre vers mars ?

La vie privée de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet est discret sur sa vie privée mais il partage sa vie avec Anne Mottet, responsable des politiques d’élevage à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Il serait un bon saxophoniste !

Outre le basket-ball, la course à pied, la natation, le squash et les activités de plein air (VTT, kite surf, voile, ski et alpinisme), il est ceinture noire de judo. Il a également pris part à de nombreuses activités de parachutisme et de plongée sous-marine. Un vrai sportif et il faut l’être pour être astronaute et rester en forme.

Déclaration et citations de Thomas Pesquet

« Si nous partons dans l’espace, ce n’est pas pour nous-mêmes, mais parce que nous croyons que c’est utile pour tout le monde sur Terre. C’est une aventure collective, née des rêves et du travail d’une multitude de personnes. C’est pourquoi je tiens à la faire partager au plus grand nombre. » Thomas Pesquet

« L’homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. C’est en sortant de sa zone de confort qu’on apprend. » Thomas Pesquet

« J’ai vu la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité. » Thomas Pesquet

« Ce n’est pas simple de résister aux sollicitations constantes quand le téléphone est dans votre poche et que cela permet d’échapper à un réel pas toujours marrant. Mais la vie, ce n’est pas Instagram. » Thomas Pesquet

« Le plus grand obstacle à la réussite est l’autocensure. » Thomas Pesquet

« Bien travailler à l’école, c’est une clé. Ce n’est pas la seule, bien sûr, mais c’est un vrai tremplin, un accélérateur social, j’en suis l’exemple premier. Je ne suis pas là pour faire la publicité de l’éducation nationale, mais j’ai eu toutes ces ouvertures grâce au système éducatif. » Thomas Pesquet

« Ce n’était pas écrit sur mon berceau que j’allais devenir astronaute. » Thomas Pesquet

