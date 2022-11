Chaque année, le quatrième vendredi de novembre, les acheteurs des États-Unis (et depuis quelques années du monde entier) attendent avec impatience le Black Friday. C’est le début officieux de la saison des achats pour les fêtes de fin d’année, et les commerçants proposent des remises et des offres spéciales pour attirer les clients dans leurs magasins.

Le Black Friday a vu le jour en 1930, au beau milieu de la Grande Dépression. Les commerçants américains cherchaient des moyens de relancer l’économie et pensaient qu’offrir de gros rabais inciterait les gens à dépenser à nouveau. Depuis, la tradition s’est perpétuée chaque année et c’est aujourd’hui l’un des plus grands événements commerciaux de l’année.

Cette année, le Black Friday tombe le 25 novembre. De nombreux commerçants proposeront des remises de 50 % ou plus sur certains articles, c’est donc le moment idéal pour faire le plein de cadeaux de Noël.

Les conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du Black Friday

Faites vos recherches en amont

Avant de faire vos achats, assurez-vous de connaître les offres disponibles dans chaque magasin. Il est inutile d’aller dans un magasin qui n’a pas ce que vous voulez.

Fixez un budget

Il peut être facile de se laisser emporter par les bonnes affaires, mais il est important de respecter votre budget. Sinon, vous risquez de vous endetter pendant les fêtes.

Utilisez de l’argent liquide plutôt que des cartes de crédit

Lorsque vous utilisez de l’argent liquide, vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez en main. Cela vous aide à respecter votre budget et vous évite de trop dépenser.

Soyez prêt à affronter les foules

Le Black Friday est réputé pour être très fréquenté, surtout dans les grands magasins. Assurez-vous d’arriver tôt pour avoir les meilleures sélections, et soyez prêt à faire la queue pendant un certain temps.

Amusez-vous

La meilleure partie du Black Friday est de pouvoir profiter de toutes ces bonnes affaires. Alors détendez-vous et amusez-vous – c’est une fête du shopping, après tout !

Black Friday en ligne

Avec la popularité du shopping en ligne, de nombreux détaillants proposent désormais des offres Black Friday en ligne. C’est une excellente option si vous ne voulez pas faire face à la foule ou si vous recherchez des articles spécifiques qui ne sont peut-être pas disponibles en magasin.

N’oubliez pas que tous les commerçants en ligne ne participent pas au Black Friday, alors assurez-vous de vérifier à l’avance. Et soyez toujours prudent lorsque vous faites des achats en ligne – n’utilisez que des sites Web de confiance et ne donnez jamais vos informations personnelles (comme les numéros de cartes de crédit) à moins d’être absolument sûr que le site est sécurisé.

Cyber Monday

Le cyber monday est le lundi qui suit le Black Friday, et il est devenu un événement commercial tout aussi important. De nombreux commerçants proposent des remises spéciales sur leur site Web, c’est donc une occasion à ne pas manquer.

Comme pour le Black Friday, assurez-vous de faire vos recherches à l’avance et de ne faire vos achats que sur des sites Web de confiance. Et n’oubliez pas : ce n’est pas parce que les offres sont en ligne que vous devez dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre !

Et n’oubliez pas que du lundi précédent le Black Friday jusqu’au lundi du Cyber Monday vous êtes dans la Black Week ou Cyber Week et qu’il existe beaucoup de commerçants principalement en ligne qui font des remises déjà importantes ce qui est parfait encore une fois pour les cadeaux de Noël.