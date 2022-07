La France est peut-être le pays qui vous vient directement en tête lors du choix de vos vacances en camping. Notre pays possède une diversité rarissime en matière de paysage. Grâce aux campings en France, tous les recoins du pays sont accessibles et facilement explorables. Découvrons ensemble les plus beaux endroits pour faire du camping en France.

La Vendée ou la “Côte de lumière”

La Vendée, une province de l’ouest de la France, également connue sous le nom de « Côte de Lumière » en raison du soleil qui brille toute l’année, est l’une des provinces les plus visitées de France. Sa nature enchanteresse, son riche patrimoine culturel, ses longues plages et ses nombreuses activités en font un lieu idéal pour passer vos vacances. A la recherche de tranquillité en bord de mer ou envie d’explorer et découvrir le département à vélo, la Vendée vous attend les bras ouverts.

Là encore les campings se sont beaucoup développés pour proposer à leurs vacanciers le meilleur confort. Les grandes infrastructures présentes, comme les parcs aquatiques, les saunas et les restaurants feront votre bonheur. Avec plus de 250 campings dans le département, vous trouverez forcément celui qui vous convient parfaitement.

Le Var et ses plages paradisiaques

Qui n’a jamais rêvé de flâner sur des plages de sable fin à l’eau cristalline sous un soleil d’été. Le Var est l’une des destinations françaises à pouvoir proposer ceci. En effet, avec ses 400 km de côtes bordées de plages, de criques sauvages ou encore de falaises impressionnantes, le département a des atouts de taille pour vous faire passer les vacances de vos rêves. Les campings du Var disposent de mobil-home sur-équipés, des activités en tous genres et des installations de grandes tailles. Leur proximité avec la mer en font de véritables villages marins.

Le département propose aussi de nombreuses randonnées à pied ou à vélo pour visiter les vallons et plaines de la Provence Verte, le littoral bleu azur ainsi que le massif de l’Estérel ou des Maures pour admirer la vue apaisante de tout ce paysage. Les vignes sont aussi un incontournable lors de votre passage dans le Var. Vous aurez l’occasion découvrir le monde viticole, que ce soit en visitant les sublimes domaines et en apprenant leur secret de fabrication, sans oublier bien sûr les dégustations de ces produits qui font la splendeur du département.

La nature bretonne

La douceur du climat, la diversité des paysages et la richesse culturelle ont fait de la Bretagne l’une des régions les plus appréciées des vacanciers français et étrangers.

La région est une véritable mine d’or d’activités, pour tous les âges et par tous les temps, il y en a pour tous les goûts. Entre randonnées, VTT et sports nautiques (voile, canoë, surf, kitesurf, paddles, etc.), les sportifs auront toujours quelque chose à faire. Installez votre parasol sur l’une des plages les plus célèbres de Bretagne, dont la célèbre plage de Tahiti, à Névez et appréciez le paysage.

Amoureux de la nature, la Bretagne sera votre lieu de prédilection ! Vue imprenable, couchers de soleil spectaculaires, écume de la mer, paysages variés ne seront pas pour vous déplaire. D’un point de vue culinaire, la Bretagne est une région gastronomique : laissez-vous tenter par les meilleures spécialités : Kouign-amann, fruits de mer, crêpes, galettes, cidre… Louez un mobil-home équipé, spacieux et confortable, parfait pour des vacances entre amis ou en famille. De plus, la grande variété d’activités proposées par le camping permet de ne jamais s’ennuyer. Certains campings ont même un accès direct à la plage, en plus de leur parc aquatique et leur espace bien-être. De quoi plaire et occuper toute la famille !