La Charente-Maritime, région du sud-ouest de la France, est un endroit magnifique à visiter. Les collines ondulantes et les villages pittoresques constituent la toile de fond idéale pour des vacances reposantes. Et si vous cherchez des plages ensoleillées pour vous détendre, l’île d’Oléron, toute proche, est l’endroit idéal.

Mais ce qui rend cette région vraiment spéciale, c’est sa nourriture. La cuisine locale est basée sur les fruits de mer frais et les légumes cultivés localement, et elle est tout simplement délicieuse. Si vous souhaitez découvrir tout ce que le sud-ouest de la France a à offrir, ne manquez pas de séjourner dans l’un des campings comme Le camping Les Gros Joncs est un camping 5 étoiles.

Camping situé sur la côte ouest (côte sauvage) de la commune de Saint Georges d’Oléron en Charente-Maritime. Le camping propose des vacances familiales dans un cadre naturel, à l’abri des dunes et de la forêt, et à 200 mètres de la mer.

La charente-Maritime les lieux à visiter

La côte sauvage

Il est agréable de profiter de la côte sauvage d’Oléron, et des sentiers de randonnée et balade à vélo qui offrent une vue sur la mer.

La plage des Sables

À proximité du camping, la plage des Sables offre aux visiteurs une belle vue sur l’océan Atlantique à seulment 50 min.

L’île d’Oléron

Et pourquoi pas explorer l’île d’Oléron et ses nombreux sites naturels, ses plages, ses marais salants et ses villages typiques. La ville de Saint Georges d’Oléron se trouve à proximité.

Le Phare de Chassiron

Si il y a un lieu à visiter (à moins de 20 min) c’est bien le phare de Chassiron, situé sur la pointe nord-ouest de l’île d’Oléron. Le phare est ouvert au public et offre une vue panoramique sur les alentours.

La Rochelle

La magnifique ville historique de La Rochelle est à seulement 60 minutes en voiture du camping Les Gros Joncs et offre aux visiteurs un grand nombre d’activités et d’attractions comme l’aquarium de la Rochelle l’un des plus beaux du monde.

Rochefort-sur-Mer

À environ une heure de route du camping, le port historique de Rochefort-sur-Mer offre l’occasion d’admirer les architectures et monuments exceptionnels de la région.

Royan

Dernière étape à ne pas manquer, Royan est à seulement une heure de route du camping Les Gros Joncs. La station balnéaire propose des activités aquatiques et un choix varié de restauration pour tous !

A visiter sont nombreux et variés, vous pourrez profiter d’un paysage diversifié allant des plages de sable fin, à la forêt domaniale, en passant par les marais salants.

Fouras

Il est également possible de profiter des activités et attractions de la jolie ville de Fouras. La ville se trouve à moins d’une heure en voiture du camping et offre une vue magnifique sur l’océan et un coucher de soleil unique au monde chaque soir.

La forêt de Chizé

Située à proximité du camping Les Gros Joncs, la forêt de Chizé est un lieu de détente et de loisirs, parfait pour des balades en famille.

La Cotinière sur l’île d’Oléron et le camping Les Gros Joncs

Situé au cœur du charmant village de La Cotinière sur l’île d’Oléron, le camping Les Gros Joncs offre une expérience unique en bord de mer. Avec un accès direct à une plage de sable accueillante et à l’océan Atlantique, les familles peuvent profiter de la baignade, du kayak, de la pêche et plus encore en campant ici. Le camping dispose également d’une piscine extérieure avec un toboggan aquatique, d’un mini-golf, d’une aire de jeux et de nombreuses activités de loisirs.

Le port de plaisance voisin offre d’excellentes possibilités de pratiquer la voile et d’autres sports nautiques, notamment la planche à voile et le kite-surf. Les clients peuvent également explorer les nombreuses attractions locales telles que l’île de Fort Boyard ou faire une excursion d’une journée à La Rochelle ou Rochefort. La région est également connue pour ses produits de la mer frais et délicieux, notamment des huîtres, des fruits de mer et du poisson.

Le camping Les Gros Joncs

Le camping Les Gros Joncs propose une gamme complète de locations de vacances confortables et abordables ainsi qu’un service d’accueil chaleureux et serviable. Tous les logements disposent d’une terrasse ombragée où vous pourrez apprécier le calme reposant que l’île offre à ses visiteurs. La plupart des emplacements proposent également une cuisine équipée et un salon privé. Les clients peuvent également profiter d’un restaurant à proximité et d’une variété de magasins et de services pratiques pour les aider à passer des vacances mémorables sur l’île d’Oléron.

Les Gros Joncs est le camping idéal pour les familles à la recherche de vacances inoubliables en bord de mer. Avec ses nombreuses activités, sa situation centrale proche des principales attractions locales et ses belles plages, cet établissement offre une expérience unique et mémorable à tous ceux qui le visitent. Alors que vous explorez l’île d’Oléron et ses environs, passez un séjour inoubliable en profitant de l’hospitalité et du confort des Gros Joncs Camping.

Les autres campings présents sur l’île d’Oléron

L’île d’Oléron est un lieu de villégiature très prisé. Les vacanciers sont donc nombreux à vouloir réserver un hébergement dans ce lieu enchanteur. Il existe fort heureusement une offre de campings assez importante pour vous permettre de venir y passer un agréable séjour.

Pour réussir vos vacances, n’hésitez pas à réserver dans un Camping Oléron haut de gamme. Le camping Verébleu, par exemple, est un camping 5 étoiles situé sur la commune de Saint-Georges d’Oléron, à proximité de la plage de la Gautrelle. Niché au cœur d’un grand domaine boisé, ce camping familial vous offre diverses activités et prestations, pour vous permettre de vous détendre ou de pratiquer des activités variées selon vos envies.

Il vous sera possible de profiter de l’immense parc aquatique et de sa petite réplique du très célèbre Fort Boyard ou de participer aux multiples animations qui rythment la vie du camping. Vous pourrez évidemment partir à la découverte de l’île en empruntant des pistes cyclables et visiter les sites qui ont fait la réputation de l’île. Vous apprécierez le phare de la Cotinière, la citadelle ainsi que les nombreuses plages.

À votre retour, vous pourrez vous détendre tranquillement dans un hébergement confortable et reprendre des forces pour la suite de votre séjour.

