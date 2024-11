C’est à la fois une tablette PC, un haut-parleur de douche, le système d’infodivertissement de votre voiture et un tableau de bord portable pour tout ce qui concerne la musique, la vidéo et les appels téléphoniques. Voici Nomad, un haut-parleur pour tablette conçu non pas pour la productivité, mais pour le divertissement. Avec un puissant système de haut-parleurs, un design étanche et des supports qui vous permettent de placer Nomad n’importe où, cet appareil fonctionne comme votre haut-parleur de douche, votre écran intelligent, un système d’infodivertissement compatible Carplay/Android Auto, un appareil dédié à Netflix et Chill dans la chambre, le salon ou au bord de la piscine, et même comme votre parfaite alternative radio lorsque vous êtes en camping. Pendant des années, les tablettes sont devenues plus fines et leurs haut-parleurs plus faibles… ; et les haut-parleurs intelligents sont restés attachés à leur prise. Nomad combine les deux dans un ensemble durable et portable pour que vous puissiez emporter vos divertissements avec vous, sans faire le moindre compromis.

Concepteur : UpBeat

Nomad n’est pas une tablette. Ce n’est pas un haut-parleur. Ce n’est pas un hub pour la maison intelligente comme l’Echo Show ou la tablette Pixel. C’est un peu de tout, combiné dans un produit qui n’offre aucun compromis si vous savez pourquoi vous l’achetez. Il est conçu uniquement pour le divertissement, ce qui signifie que le profil élégant et adapté à un ordinateur portable n’est pas un problème. L’appareil est robuste, ne fait aucun compromis sur la qualité audio et est conçu pour être utilisé partout, de la douche à la voiture.

Avec sa construction étanche et son réseau de quatre haut-parleurs, le Nomad a été conçu avec l’audio à l’esprit. Cet appareil excelle en tant que centre de divertissement portable, avec une qualité audio qui surpasse le système de haut-parleurs intégré de n’importe quelle tablette, que ce soit sous la douche, sur la banquette arrière d’une voiture ou lors de vos aventures en plein air. Les 4 haut-parleurs avant et les 2 subwoofers latéraux offrent un son riche et résonnant (jusqu’à 94 décibels) qui rivalise avec les haut-parleurs portables traditionnels. Associé à une autonomie de plus de 20 heures pour la lecture de musique, le Nomad est prêt à faire durer la fête sans avoir à le recharger fréquemment.

À l’intérieur, le Nomad fonctionne sous Android, ce qui signifie qu’il est prêt pour toutes vos applications de streaming préférées, et qu’il dispose d’un emplacement microSD pour étendre le stockage et télécharger du contenu hors ligne. L’écran tactile HD de 8 pouces offre un niveau de luminosité exceptionnel de 1200 nits, soit 20 % de plus que l’iPad Pro qui brille à 1000 nits, ce qui le rend parfait pour une utilisation en extérieur. L’écran est réactif, doté d’un revêtement antireflet et complète la construction générale de l’appareil : il est robuste mais raffiné, une rareté pour les tablettes axées sur la durabilité.

Le haut-parleur intégré est également complété par des microphones, ce qui signifie que la tablette vous permet d’interagir avec des assistants vocaux, de laisser des mémos vocaux ou même de prendre des appels téléphoniques. C’est là que les puissants haut-parleurs sont utiles, car ils vous permettent de parler sans avoir à tendre l’oreille pour entendre ce que dit votre interlocuteur. Si vous souhaitez avoir une conversation privée, il vous suffit de brancher un casque Bluetooth ou, mieux encore, d’utiliser la prise jack 3,5 mm du Nomad pour connecter vos écouteurs filaires. La seule chose qui lui manque est un appareil photo intégré, ce qui signifie que vous ne pourrez pas prendre de photos ni passer d’appels vidéo.

Les options de montage du Nomad étendent encore ses fonctionnalités. Il est livré avec un support mural pour la douche, qui vous permet de placer facilement le Nomad lorsque vous prenez un bain. La tablette est entièrement utilisable pendant le bain. Que vous regardiez une émission de télévision ou que vous organisiez votre propre karaoké dans la salle de bains, Nomad vous permet de garder le contrôle, contrairement à votre téléphone ou à votre enceinte Bluetooth, qui ne vous accompagneront pas dans la douche.

En dehors de la douche, un support intégré vous permet de poser Nomad où que vous soyez. Si vous souhaitez attacher la tablette à un arbre ou au dossier d’un siège de voiture pour vous divertir, un support est également inclus. Un porte-gobelet optionnel vous permet d’emporter la tablette sur le siège avant, en remplacement de l’autoradio ou du lecteur de musique. En cas d’échec, un support de trépied situé en bas de l’appareil permet de visser un trépied et de placer la tablette pratiquement n’importe où. Et comme elle est entièrement étanche, vous n’avez pas à vous soucier des éclaboussures ou de l’humidité qui pourraient endommager votre appareil.

Pour une utilisation en voiture, il est compatible avec Android Auto et CarPlay, une caractéristique exceptionnelle qui transforme Nomad d’une simple tablette en une console de navigation et multimédia à part entière pour votre voiture. L’intégration de CarPlay rend l’appareil inestimable pour une utilisation en déplacement, surtout si vous préférez une technologie simplifiée et polyvalente. Installez-le dans le tableau de bord et vous disposerez d’un système de navigation instantané avec une qualité sonore immersive, le tout accessible via l’interface Android, que de nombreux utilisateurs trouveront familière et facile à utiliser.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 662 permet au Nomad de fonctionner parfaitement. Certes, ce n’est pas le dernier SoC sur le marché, mais dans un appareil robuste axé sur la fiabilité et l’efficacité de la batterie, le Snapdragon 662 est un choix solide qui offre un bon équilibre entre les performances et l’efficacité énergétique. Vous le trouverez plus que capable pour le streaming, la navigation et même quelques jeux légers si vous en avez envie. Bien que la capacité exacte de la batterie ne soit pas mentionnée, le Nomad offre 20 heures d’audio sur une charge complète, et peut doubler ce chiffre grâce à une batterie magnétique optionnelle qui se clipse directement sur le dessus, augmentant les performances à 40 heures de musique ou 10 heures de vidéo. La tablette et la batterie magnétique sont toutes deux dotées d’un système de chargement USB-C, ce qui signifie que vous pouvez recharger votre Nomad n’importe où.

L’offre de base commence à 249 $ et comprend le Nomad et le support de douche. L’Ultimate Bundle à 340 $ comprend également tous les autres accessoires, tels que le support de sangle, le porte-gobelet et la batterie magnétique encliquetable. Quelle que soit l’offre choisie, le Nomad sera disponible dans le monde entier à partir de février 2025.

