Pour beaucoup de Français, les vacances s’annoncent souvent comme l’occasion de se rendre dans un parc animalier ou un zoo. Parmi ces différents lieux, vous trouverez certainement celui qui correspond le mieux à vos envies et à vos besoins.

Avec plus de 1134 espaces zoologique comme les zoos, réserves et parcs animaliers répartis sur tout le territoire, la France offre un large choix pour les amoureux des animaux. Parmi ces nombreuses structures, certaines se démarquent par la qualité de leurs installations, la beauté de leurs jardins ou encore le nombre d’espèces qu’elles abritent. Dans cet article, nous vous proposons un classement des 13 plus beaux parcs animaliers, réserves et zoos de France.

Les 13 meilleurs et plus beaux parcs animaliers réserves et zoos de France

Pour les amoureux des animaux et de la nature, voici un classement des 13 plus beaux parcs animaliers et zoos de France. Parmi lesquels on retrouve des incontournables comme le Zoo de Palmyre, le Zoo de la Fleche ou le ZooParc de Beauval ou encore le Safari de Peaugres !

La France est un véritable paradis. En effet, le pays compte de nombreux parcs animaliers, réserves et zoos, parmi lesquels on retrouve certains des plus beaux du monde. Découvrez sans plus attendre les 13 les plus beaux parc animaliers réserves et zoos de France selon nous !

Le classement des 13 plus beaux zoos et parcs animaliers de France est basé sur plusieurs critères. Parmi les critères pris en compte, on retrouve la qualité des installations, la diversité des espèces présentes, le nombre d’animaux présents, l’engagement en faveur de la conservation de la biodiversité et la qualité de l’accueil. Ce classement a été établi par un panel en interne, d’internautes, d’avis et de votes sur les réseaux sociaux.

Découvrez les magnifiques paysages et faunes de ces lieux uniques !

Le ZooParc de Beauval

4ième plus beau zoo du monde, situé dans le centre de la France, est l’un des plus grands parcs animaliers du pays.

Le ZooParc de Beauval, parfois appelé Zoo de Beauval ou simplement Beauval, est un parc zoologique situé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire (France). Sur 44 hectares, il présente environ 35 000 animaux. le zoo propose une expérience inoubliable pour toute la famille.

Partez pour un incroyable voyage à la rencontre de plus de 35 000 créatures du monde entier, qui ont été installées dans les 20 régions du ZooParc !

Lors d’un tour spectaculaire autour de l’équateur, découvrez le monde ! Découvrez plus de 200 espèces animales et végétales intrigantes dans une structure de verre massive… Vous êtes sur le point d’entrer dans un nouveau monde…

Découvrez le pays des lions : Lions, suricates, chiens sauvages, rats taupiers…

Les hauteurs de la Chine : Takins, pandas géants, léopards des neiges, pandas roux…

La réserve des hippopotames : Hippopotames, potamochères, bongos, nyalas, pélicans…

Le ZooParc de Beauval propose également le nouveau Dôme équatorial et les spectacles, animations et jeux comme les performances des oiseaux et otaries, et apprenez comment ils deviennent des messagers de la biodiversité !

Le Zoo de la Fleche

Initialement connu sous le nom de parc zoologique de Tertre-Rouge, est un parc zoologique français situé dans le département de la Sarthe, près de La Flèche. Il compte aujourd’hui plus de 1 500 animaux répartis 160 espèces différentes de 5 continents sur 18 hectares.

Le zoo de La Flèche, créé en 1946, a été le premier zoo privé de France. Il se distingue toujours plus d’un siècle plus tard et figure parmi les cinq premiers parcs zoologiques français en termes de fréquentation. Le parc consacre toute son attention et ses efforts au développement du bien-être des animaux et à l’accueil des touristes grâce à la qualité de ses installations et au travail de son personnel. Chaque jour, ses collaborateurs mettent tout en œuvre pour faire du Zoo un lieu de convivialité.

Le zoo de La Flèche ce sont quatre grandes missions au quotidien : l’enseignement au public, son divertissement par des activités animales nouvelles et captivantes, mais aussi la conservation des espèces et la recherche in situ et ex situ.

Des éléments essentiels lorsque l’on considère les innombrables dangers auxquels le monde vivant est confronté à notre époque avec la détérioration de l’environnement, déforestation, pollution, concurrence pour l’espace vital et les ressources alimentaires, chasse, braconnage et trafic.

Le Zoo de Palmyre

Ce parc zoologique français est situé sur la côte atlantique de la Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, sur la presqu’île d’Arvert, entre Royan et l’île d’Oléron. Le zoo de La Palmyre a été fondé en 1966 par Claude Caillé et appartient aujourd’hui à sa famille.

Situé au centre d’une pinède de 18 hectares, est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus populaires de Charente-Maritime. Chaque année, 600 000 touristes viennent observer environ 1600 mammifères, oiseaux et reptiles de 110 espèces différentes au zoo de La Palmyre.

Vous pouvez découvrir les girafes et les caresser, oui oui caresser une girafe. Ou encore voir des loutres géantes et vous approcher d’un Lion majestueux dans un parc très ombragé. Sans oublier éléphant, gorilles et autres animaux dans une visite hors du commun. Le zoo de La Palmyre est un joyau préservé !

Le Safari de Peaugres

Ce parc zoologique français est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Ardèche, près d’Annonay, sur la commune de Peaugres. Le Safari de Peaugres est un a été fondé en 1974 par Paul de la Panouse et s’étend sur 80 hectares. Il présente plus de 1000 animaux de 127 espèces différentes.

Le mode Safari unique du Parc Zoologique de Peaugres vous permet de vous déplacer à pied ou en voiture pour découvrir les animaux.

Evadez-vous en toute sécurité avec les animaux du monde comme si vous étiez à l’autre bout de la planète tout en restant à bord de votre propre voiture (les cabriolets et autres véhicules ouverts sont interdits), d’un camping-car ou d’un bus.

Partez à l’aventure pour un Safari voiture, unique en Auvergne Rhône-Alpes et même en France, à la rencontre des animaux sauvages d’Afrique et d’Amérique.

Première étape en Afrique pour aller à la rencontre des espèces sauvages les plus imposantes et les plus emblématiques !

Éléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, hippopotames, autruches... et une pléthore d’espèces d’antilopes… cohabitent paisiblement aux frontières d’une communauté africaine typique.

Puis roulez encore dans le parc est c’est un panorama totalement différent avec une forêt d’Amérique du Nord où vivent une trentaine d’ours noirs et une vingtaine de grands, étonnants bisons.

Les ours et les bisons se promènent totalement librement dans ce parc forestier de plus de 13 hectares, entre arbustes et étangs. Ils n’hésiteront pas à s’approcher de vous bien à l’abri dans votre véhicule pour un moment unique en son genre.

Le Parc Zoologique de Paris ( Zoo de Vincennes )

Anciennement Parc Zoologique du Bois de Vincennes, Le Parc Zoologique de Paris, est aussi connu sous le nom de Zoo de Vincennes, est un parc zoologique français de 14,5 hectares situé dans la partie ouest du Bois de Vincennes, à proximité du 12e arrondissement de Paris.

Le Zoo de Paris est l’un des plus grands zoos d’Europe. Il a été créé en 1934 et compte aujourd’hui plus de 2500 animaux de 234 espèces. Parmi les attractions phares du zoo, on retrouve la ménagerie, le jardin des plantes ou encore le pavillon des singes, le train qui permet de faire le tour du parc ou encore le spectacle des otaries.

Parmi les espèces les plus populaires du zoo, on peut citer les lions, les tigres, les ours bruns, les lémurs ou encore les reptiles. Le zoo propose également une multitude d’activités pour toute la famille comme des ateliers pédagogiques ou des spectacles animaliers.

Le Parc Zoologique de Paris est engagé dans la conservation de la biodiversité et participe à plusieurs programmes de réintroduction d’espèces menacées.

Le Parc Zoologique de Lyon

Situé dans le parc de la tête d’or a été créé en 1934 et compte aujourd’hui plus de 600 animaux répartis sur 12 hectares. Parmi les attractions phares du Parc Zoologique de Lyon, on retrouve la serre tropicale, les animaux d’asie, le panda roux, les girafes et la panthère ainsi que beaucoup de singes et d’oiseaux et quelques tortues.

Le Zoo de Doue-la-Fontaine

Situé dans le département du Maine-et-Loire, le Zoo de Doue-la-Fontaine est l’un des plus grands zoos français. Il a été créé en 1984 et compte aujourd’hui plus de 1 200 animaux répartis sur 18 hectares. Parmi les attractions phares du zoo, on retrouve la ferme pédagogique, le labyrinthe végétal ou encore le safari.

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse

Ce parc animalier qui comporte également un jardin botanique situé dans l’est de la France. Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse fondé en 1868, il est aujourd’hui l’un des plus importants parcs zoologiques d’Europe avec ses 12 hectares de surface et ses 4 500 animaux. Parmi les espèces les plus populaires du parc, on peut citer les lions, les tigres, les ours bruns, les primates ou encore les reptiles.

Le Parc Zoologique du Reynou

Situé dans le département de la Haute-Vienne, le Parc Zoologique du Reynou a été créé en 1985 et compte aujourd’hui plus de 600 animaux répartis sur 12 hectares. Parmi les attractions phares du parc, on retrouve la ferme pédagogique, l’espace naturel sensible ou encore l

Zoo d’Amnéville

Situé dans l’est de la France, le Zoo d’Amnéville est l’un des plus grands zoos du pays avec ses 20 hectares de surface et ses 7 000 animaux. Parmi les espèces les plus populaires du zoo, on peut citer les lions, les tigres, les ours bruns, les primates ou encore les reptiles. Le zoo propose également un safari photo ou encore un spectacle aquatique avec des otaries et des phoques.

ZooParc de Sigean

Le ZooParc de Sigean est un grand parc animalier situé dans le sud-est de la France. Fondé en 1979, il abrite aujourd’hui plus 5 000 animaux répartis sur 35 hectares.

Le zoo de cerza

Installé dans le nord-ouest de la France, le zoo de Cerza est une petite structure qui abrite pourtant plusieurs centaines d’animaux répartis en une soixantaine d’espèces différentes. Parmi les attractions du zoo, on peut notamment citer la ferme pédagogique, le jardin des reptiles ou encore l’espace consacré aux oiseaux exotiques. Ce Zoo fonctionne comme de multiples petits safaris.

Le zoo du Jardin des Plantes

Situé au cœur de Paris, le Jardin des Plantes – Zoo est l’un des plus anciens du monde puisqu’il a été créé en 1793. Il abrite plusieurs milliers d’animaux répartis en quelques centaines d’espèces différentes sur un immense parc boisé de 14 hectares. Parmi les attractions du zoo, on peut notamment citer la ménagerie, la serre tropicale ou encore l’aquarium.

Le parc animalier et botanique de Branfere

Situé dans le sud-ouest de la France, le parc animalier et botanique de Branfère est l’un des plus réputés du pays. Fondé en 1970, il abrite aujourd’hui plus 5 000 animaux issus de 250 espèces différentes. Parmi les attractions du parc, on peut notamment citer l’espace africain, un espace semi-naturel dans lequel vivent notamment des rhinocéros et des lions d’Afrique, ou encore l’espace Amazonien, une serre tropicale dans laquelle vivent notamment des anacondas et des piranhas.

ZooParc de Montpellier

Le ZooParc de Montpellier est un parc zoologique franco-espagnol situé à Montpellier, dans l’Hérault. Il a été créé en 1987 et compte aujourd’hui plus 6 000 animaux 400 espèces différentes. Parmi les attractions du parc, on peut citer l’Aquarium tropical, le Jardin des papillons et le Parcours Aventure.

Voici donc le classement des plus beaux parcs animaliers, réserves et zoos de France. Nous espérons que vous avez apprécié la lecture et que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces magnifiques sites.

Top 13 plus beaux parcs animaliers, réserves et zoos de France