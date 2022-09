Nous sommes tout aussi curieux que vous de ces produits flashy que nous voyons dans nos flux Instagram: Les collants soit disant indéchirable ! Nous avons mis à l’épreuve pour savoir s’ils sont vraiment aussi bons qu’ils le paraissent en ligne – ou trop beaux pour être vrais. Voici un site qui propose un de ces collants : ici

Si vous portez occasionnellement – ou fréquemment – une jupe ou une robe, vous n’avez pas besoin que je vous explique pourquoi il est important d’avoir une paire de collants ou de bas à portée de main lorsque le temps se refroidit.

Mais quelque chose qui pourrait avoir un impact sismique dans le monde de la bonneterie ? Une paire de collants capable de résister à l’inévitable : les accrocs et les déchirures. En raison de la nature fine et transparente des collants, je n’ai jamais imaginé l’existence d’une telle paire. C’est-à-dire, jusqu’à ce que je tombe sur une publicité Instagram pour des collants indéchirable !, une marque de collants fondée sur Kickstarter qui prétend produire une paire presque indestructible… pour le prix allant de 29€ à 69 €d

Qu’est-ce que les collants indéchirable ?

Un rapide clic sur les sites Web des marques a révélé que le collant, fabriqué dans un mystérieux tissu prétendument à l’épreuve des balles, est « 10 fois plus résistant que l’acier » et « incassable entre les mains d’un homme ». Les marques fabriquent également des collants transparents classiques. J’ai contacté le service client de l’une des marques ( sheers ) pour savoir de quoi est fait ce tissu à la fois transparent et à l’épreuve des balles (vraiment ?).

« Nos sheers sont fabriqués à partir d’un tricot exclusif composé d’un fil extensible et d’une version miniaturisée du polymère le plus résistant au monde », explique Natalie Cantania, responsable de la catégorie Sheertex. « Il nous a fallu 18 mois de recherche et développement pour amener le produit là où il est aujourd’hui ».

J’ai demandé plus d’informations sur le type exact de polymère – s’agissait-il de Kevlar, qui, selon la base de données des polymères, est utilisé pour les gilets pare-balles ? Ou Vectran, utilisé pour les combinaisons spatiales de la NASA… – et on m’a répondu que la marque ne pouvait pas divulguer le tissu exact. (Hmmm.)

En tant que critique de produits, j’ai pris les affirmations de la société comme un défi personnel et j’ai commandé une paire pour voir à quel point elles sont indestructibles.

Comment j’ai essayé de casser un collant Sheertex

J’ai fait de mon mieux pour briser les collants – mais, étant donné que j’ai pris cette photo après tous mes essais, c’était plus difficile que je ne le pensais.

Lorsque le mois de septembre est arrivé et que les températures ont baissé, j’ai enfilé les collants. J’étais satisfaite : ils avaient l’apparence et la sensation de n’importe quelle autre paire de bas transparents. Puis j’ai fait ce que toute personne qui reçoit un paquet de bas soi-disant indestructibles par les mains humaines pourrait faire : J’ai tiré dessus aussi fort que possible avec mes propres mains humaines. Ils n’ont pas cassé et, au bout d’un certain temps, j’ai vu apparaître une large marque rouge sur mes paumes.

J’ai essayé d’imiter certaines choses qui ont causé des accrocs dans ma paire de collants dans le passé, comme un ongle d’orteil déchiqueté qui les a accrochés – pour lequel j’ai fait glisser une épingle à nourrice de haut en bas des jambes – ou le fait qu’ils se soient accrochés à un coin lorsque je les ai sortis de ma commode, pour lequel j’ai utilisé ma véritable commode. Ils ont survécu à cela aussi.

J’ai également fait ce qu’on appelle un « test de piétinement », qui consiste à entrer dans le tuyau avec un pied, à s’agripper à la partie supérieure et à enfoncer le pied aussi fort que possible tout en tirant vers le haut. Sans surprise (étant donné que c’est le test que la marque recommande elle-même), cela n’a eu aucun effet sur eux.

Comment nos scientifiques ont essayé de briser les collants indéchirables

Sans me décourager, je suis monté en puissance avec l’aide de deux des scientifiques et rédacteurs de Reviewed, Jonathan Chan et Kyle Hamilton. Ils font habituellement des choses importantes, comme déterminer à quelle fréquence il faut nettoyer les coussins du canapé ou évaluer la puissance des chauffages d’appoint, mais lorsque je leur ai demandé de m’aider à détruire une paire de collants (pour le travail et pour la science), ils ont joué le jeu.

Lors d’un bref essai, Kyle et Jon ont tenu le vêtement en l’air, un peu comme une corde molle que l’on peut voir sur un campus universitaire de Nouvelle-Angleterre, et je me suis assis sur eux pour me balancer dessus. Ce n’était pas le meilleur test en termes d’émulation de cas d’utilisation réels pour les bas ou pour Kyle et Jon, qui se sont retrouvés tout aussi responsables que le Sheertex de supporter tout le poids de mon corps. Pourtant, ils ne se sont pas déchirés