Investir en crypto monnaie est une activité légale qui permet aux investisseurs de gagner de l’argent. Il peut être établi à court, moyen et à long terme. Cependant, investir en crypto monnaie demande énormément de temps et d’apprentissage. Certes, les plateformes de trading crypto ont facilité les choses, mais il convient de souligner que pour investir en crypto monnaie, vous devez passer par des étapes. En d’autres mots, vous devez d’abord choisir une plateforme sur laquelle investir vos crypto monnaies. Ensuite, vous devez vous inscrire en tant qu’utilisateur légal et créditer votre compte. Pour finir, vous devez choisir sur quelles crypto monnaies investir pour ne pas perdre de votre argent. Afin de vous aider, nous avons établi dans cet article toutes les démarches et pièges bons à savoir avant de se lancer dans cette activité !

Sur quel Exchange investir en crypto monnaie ?

Comment investir en crypto monnaie sans avoir choisi une plateforme de trading crypto ? C’est impossible. En effet, avant d’investir en crypto monnaie, la première chose à faire et qui est d’ailleurs incontournable est le choix d’un broker. En effet, c’est par l’intermédiaire du broker que vous pouvez investir en crypto monnaie.

Bien évidemment, sur une ou des monnaies virtuelles de votre choix. Mais laquelle de ces plateformes de trading crypto choisir pour investir en crypto monnaie en toute sécurité ? C’est à cette question que nous répondrons en vous proposant les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez investir en crypto monnaie.

EToro : La meilleure plateforme pour investir en crypto monnaie

Au sein de l’écosystème des cryptomonnaies, eToro n’est plus une plateforme crypto à présenter. En effet, ce courtier joue le rôle d’intermédiaire entre les investisseurs en cryptos et les marchés financiers. Tout comme certaines plateformes d’échange de cryptomonnaies, eToro est disponible en version web.

Une version web qui présente une interface très intuitive pour rendre sa prise en main et son utilisation très faciles surtout pour les débutants. En dehors de son interface web accessible via un ordinateur, tablette et smartphone, eToro propose aussi une application mobile simple à utiliser.

Toutefois, avant d’en faire usage, il faut la télécharger sur AppStore pour les smartphones Apple (iPhone) ou sur Google PlayStore pour les smartphones sous Android. Après le téléchargement et l’installation, l’utilisation de l’application sera comme un jeu d’enfant quel que soit votre niveau de connaissance en informatique.

En ce qui concerne les fonctionnalités de l’application mobile d’eToro, il faut souligner que les utilisateurs peuvent retrouver les mêmes fonctionnalités et les mêmes services sur son interface web.

Ainsi, depuis l’application mobile sur un smartphone, un utilisateur peut suivre le cours des monnaies virtuelles. En plus, il peut créer une alerte pour suivre, spécialement, une devise cryptée sur laquelle il a investi ou sur laquelle il compte investir. Il peut aussi acheter, vendre ou trader les monnaies électroniques tout en faisant le suivi de son portefeuille virtuel.

Coinbase : Le plus ancien courtier sur lequel investir en crypto monnaie

Si vous ne savez pas dans quelle crypto investir pour 2023, Coinbase peut être une bonne alternative. En effet, il s’agit de l’un des plus anciens courtiers cryptos et plus anciennes bourses de devises virtuelles. Bénéficiant d’une adoption massive de plus de 43 millions d’investisseurs en cryptos à travers le monde, cette plateforme de courtage crypto fait l’unanimité pour plusieurs raisons. Primo, Coinbase est un courtier crypto accessible via une plateforme web et application mobile. Ainsi, que ce soit via ordinateur, tablette ou encore via smartphone, la plateforme de Coinbase se laisse prendre en main de la plus simple des manières.

Deuzio, son utilisation se fait avec la plus grande aisance aussi bien pour les débutants qui désirent investir en crypto monnaie que les expérimentés qui le connaissent déjà.

En dehors de son ergonomie qui fait de lui, un broker facile à utiliser, Coinbase dispose, sur sa plateforme, un grand nombre de ressources éducatives pédagogiques utiles pour les investisseurs et les traders. L’autre plus grand avantage de cette plateforme est qu’elle met à la disposition de ses utilisateurs, un portefeuille électronique hébergé et une assistance à la clientèle réactive.

Présent dans plus de 100 pays dans les quatre coins du monde, Coinbase est un courtier crypto régulé par la CySEC. En ce qui concerne le volet de la sécurité, Coinbase est l’une des plateformes les plus ciblées par les pirates.

Cependant, il faut reconnaître que grâce à son système de sécurité renforcé par un algorithme de cryptage de haut niveau, les utilisateurs n’ont aucun souci à se faire. En effet, cette plateforme garde, en lieu sûr, les informations personnelles de ses utilisateurs. Aussi, lors des opérations de vente et d’achat de monnaies virtuelles, chaque partie impliquée dans la transaction garde l’anonymat sur la plateforme.

Binance : Le plus grand marché cryptos pour investir en crypto monnaie

Binance Exchange n’est pas une simple plateforme qui a une bonne réputation sur le marché des actifs numériques. C’est aussi un broker futuriste considéré comme un pilier incontournable de la DeFi.

Aussi, contrairement aux autres brokers, cette plateforme propose des frais de transactions très abordables pour faciliter les négociations entre traders. Par exemple, pour une opération de retrait via la carte bancaire Binance, la plateforme ne prélève que 1,8% du montant total.

Par contre, pour une opération de dépôt, aucun frais n’est prélevé par la plateforme. En plus de ce premier avantage, Binance propose plusieurs autres avantages aux traders qu’il convient de mettre à la lumière.

Pour les débutants qui veulent investir en crypto monnaie, la plateforme Binance est la plus facile à utiliser et la plus recommandée. En effet, sur cette plateforme, plusieurs ressources éducatives sont disponibles pour instruire les nouveaux dans cet univers d’actifs cryptés.

En ce qui concerne le trading des cryptos, Binance donne la possibilité aux traders de choisir des paires de devises virtuelles. Aussi, ils peuvent utiliser l’effet de levier pour accroître leur gain. Ce courtier crypto donne également la possibilité aux traders de lancer des ordres d’achat ou de vente selon le cours du marché et en utilisant le stop-loss.

Crypto.com : Un autre marché pour investir en crypto monnaie

Dès son arrivée sur le marché, Crypto.com a fait une forte impression avec son application mobile. À son application mobile, Crypto.com a associé sa carte Visa crypto qui a révolutionné le monde des crypto monnaies.

En effet, la carte Visa crypto permet de faire des achats de produits et de services dans un magasin physique avec des actifs numériques. Grâce à ce service innovant, l’entreprise s’est attribué une bonne part du marché en attirant plus de 10 millions d’utilisateurs. Sur sa plateforme, le courtier crypto.com dispose de plus de 150 devises virtuelles. Entre autres devises numériques populaires sur la plateforme de Crypto.com, il y a :

Bitcoin

Ethereum

Dogecoin

Bitcoin Cash

Ripple

Cardano

Quant aux actifs les moins couteux sur Crypto.com, il y a : l’EOS, l’AAVE et bien d’autres. Sur sa plateforme, le courtier cypto.com propose plusieurs services. Il y a par exemple :

Le staking de cryptos, lequel permet de gagner des revenus passifs grâce à un taux de rémunération de 14%. De plus, pour le staking, 40 actifs numériques sont pris en compte sur la plateforme.

Il y a aussi des services de trading qui permettent aux traders de trader tous les actifs numériques de leur choix. Ainsi, chaque trader est libre de composer sa paire de devises et d’utiliser l’effet de levier, lequel peut aller jusqu’à 100 fois.

En résumé, crypto.com est un courtier crypto très intéressant qui propose un grand nombre d’avantages. Cependant, il faut souligner que son support est relativement lent. Aussi, pour y accéder, il faut avoir des CRO. En d’autres termes, ce courtier profite de son service clientèle pour faire la promotion de sa propre monnaie cryptée.

Kraken : La meilleure alternative à Coinbase pour investir en crypto monnaie

Kraken n’est pas seulement la meilleure alternative à Coinbase pour investir en crypto monnaie. C’est aussi l’un des courtiers crypto le plus expérimenté parmi les meilleurs du moment. Sur cette plateforme, les traders et les investisseurs ont la possibilité d’acheter et de trader plusieurs jetons cryptés. En dehors de cette possibilité, la plateforme propose plusieurs autres avantages.

Pour les traders, le broker Kraken est la meilleure plateforme pour faire du trading avec les actifs numériques. Pour ce service, Kraken propose une grande variété d’outils de trading pour plus de facilité.

La particularité de ce courtier est qu’il est accessible via une page web et une application mobile. En matière de sécurité, kraken propose ce qu’il y a de mieux à ses utilisateurs qui ont peur de voir leur compte dépouillé par les pirates.

Pour éviter alors le piratage des comptes des utilisateurs, la plateforme a intégré un système de cryptage de niveau élevé. Grâce à ce système de cryptage, les tentatives de piratage des données personnelles des utilisateurs sont détectées et enrayées par un bot.

Comment s’inscrire sur une plateforme pour investir en crypto monnaie ?

Après le choix de la plateforme sur laquelle vous allez investir en crypto monnaie, vous devez vous y inscrire. Pour ce faire, vous irez sur le site web du courtier s’il ne dispose pas d’application mobile.

Sur Coinbase par exemple, vous verrez sur le site, un bouton pour créer un compte. Vous devrez renseigner votre email et un code de sécurité. Pour le choix du code de sécurité ou du mot de passe, il est conseillé de choisir un code difficile à déchiffrer même par vos proches.

Vous devez aussi renseigner quelques informations vous concernant avant de valider votre inscription. Un code vous sera envoyé sur votre email pour confirmer votre inscription. Dans ce mail, vous trouverez un lien sur lequel vous devez cliquer pour confirmer votre adresse mail.

Après cette étape, vous devez accéder à votre compte en utilisant vos informations de connexion. Une fois sur la plateforme, vous devez passer par une étape. Il s’agit de celle de la vérification de votre identité.

À ce stade, vous soumettrez votre pièce d’identité en cours de validité. Vous soumettrez également un justificatif de domicile. Ceci permet d’éviter les situations de blanchiment d’argent et de compte fictif sur la plateforme.

Comment effectuer l’achat d’une crypto monnaie sur un broker ?

Investir sur une crypto monnaie, c’est d’abord l’acheter, ensuite la revendre pour faire profit. Ce qui veut donc dire que l’étape d’achat est incontournable dans le processus d’investissement en crypto monnaie. Mais comment acheter une crypto sur une plateforme de trading d’actifs numérique ?

Créditez votre compte d’investisseur sur la plateforme

Pour acheter une monnaie virtuelle sur une plateforme, vous devez avoir de l’argent sur votre compte d’investisseur. En effet, sans argent réel, vous ne pouvez acheter aucune cryptomonnaie, quel que soit votre désir d’investir en crypto monnaie.

Pour le moyen de dépôt, cela varie d’une plateforme à une autre. Par exemple, certaines plateformes comme Coinbase, eToro et Kraken acceptent les cartes bancaires (Visa, MasterCard…), PayPal, SEPA, Neteller, Skrill, et bien d’autres. En ce qui concerne le délai de traitement de votre opération, il est souvent très court, voire instantané.

Pour revenir au dépôt proprement dit, vous devez accéder à votre tableau de bord sur la plateforme de trading crypto. Ensuite, vous choisirez l’option « dépôt ». Vous serez redirigé sur une nouvelle page sur laquelle se trouve un formulaire à remplir.

Sur le formulaire, vous devez mentionner le montant à déposer et le moyen de paiement choisi. Vous devez également renseigner d’autres informations qui ne seront pas divulguées. Après avoir renseigné toutes les informations obligatoires, vous devez procéder à la validation de votre demande de dépôt. Vous patientez quelques secondes et votre compte d’investisseur sera approvisionné.

À noter que l’opération ne peut être validée que si vous disposez de fonds suffisants sur votre moyen de paiement. Par exemple, si vous avez opté pour un virement via PayPal, vous devez avoir suffisamment d’argent sur votre compte avant de faire le virement. Dans le cas contraire, votre opération échouera tout naturellement.

Acheter une crypto monnaie de votre choix

Après avoir crédité votre compte pour investir en crypto monnaie, vous pouvez à présent acheter une monnaie virtuelle. Les crypto-monnaies ont toutes des valeurs en dollar ou en euro. Cela dépend de la plateforme et de la devise que vous avez configurée lors de la création de votre compte.

Pour le choix de la crypto monnaie sur laquelle vous pouvez investir, vous pouvez consulter notre guide qui parle des cryptos d’avenir. Vous pouvez aussi consulter notre article qui renseigne sur les cryptos sur lesquelles investir en 2022.

Toutefois, si vous avez l’intention de vous fier uniquement à votre intuition, nous vous recommandons d’effectuer une analyse fondamentale de chaque monnaie cryptée.

Pour revenir à l’achat de crypto monnaie, vous devez vous rendre sur votre tableau de bord. Ensuite, vous devez cliquer sur le logo de la crypto que vous désirez acheter. Par la suite, vous serez redirigé vers une nouvelle fenêtre. Vous choisirez l’option « acheter » ou « Buy ».

Ensuite, vous remplirez le formulaire qui vous sera présenté avant de valider votre transaction. N’oubliez pas de préciser sur le formulaire, la quantité exacte de la crypto à acheter. En ce qui concerne les frais de la transaction, ils seront automatiquement prélevés de votre compte.

Autres méthodes pour acheter de la crypto monnaie sur une plateforme

Il existe deux autres méthodes par lesquelles vous pouvez acheter de la crypto monnaie. La première consiste à faire un achat de pair à pair. Pour ce type d’achat, vous négociez avec le vendeur et vous le payez en liquide ou par un moyen de paiement convenu.

La deuxième méthode consiste à acheter directement en utilisant n’importe quel moyen accepté par la plateforme. Pour cette méthode, vous n’avez pas besoin de créditer votre compte d’investisseur sur la plateforme. Il vous suffit de choisir la crypto à acheter. Ensuite, vous renseignez la méthode de paiement dans le formulaire d’achat avant de confirmer l’opération.

L’analyse fondamentale crypto : Qu’est-ce que c’est concrètement ?

L’analyse fondamentale consiste à chercher de nouvelles et crédibles informations concernant une ou plusieurs monnaies électroniques. Elle donne des éléments qui permettent de prédire la hausse ou la baisse de la valeur d’une monnaie virtuelle.

L’analyse fondamentale permet aussi d’avoir plus d’informations sur le projet qui sous-tend chaque crypto. En plus de l’analyse primordiale, il est aussi recommandé de procéder à l’analyse graphique. Cette dernière est basée sur l’aspect graphique qui présente les mouvements ou les variations du prix d’un actif numérique.

L’analyse graphique se fait avec des indicateurs et grâce à plusieurs techniques d’analyse. Et lorsqu’elle est bien faite, elle permet d’anticiper les éventuelles variations de prix sur le marché.

Quelles solutions pour stocker vos crypto monnaies ?

Investir en crypto monnaie ne se limite pas au choix d’une plateforme de trading et à la création d’un compte d’investissement. Investir en crypto monnaie ne se limite pas aussi au choix d’une crypto, à son achat et à sa revente.

Il faut aussi inclure le paramètre de stockage. Certes, sur chaque plateforme, vous avez la liberté d’avoir plusieurs portefeuilles pour stocker plusieurs coins. Cependant, il est recommandé d’opter pour d’autres solutions de stockage plus sécurisées. Dans le cas d’espèce, vous pouvez opter pour :

Un portefeuille de stockage en ligne

Un portefeuille de stockage de crypto monnaies en ligne est wallet dont le fonctionnement est basé sur un logiciel. Parfois, certains de ces wallets fonctionnent sur des extensions de navigateur web. Certes, ces alternatives de stockage de monnaies cryptées sont très pratiques. Toutefois, il faut souligner qu’ils sont la cible des hackers parce qu’ils sont directement connectés à l’internet.

Un portefeuille de stockage offline

Encore appelé un cold wallet, un portefeuille de stockage de cryptos offline est un moyen de stockage qui n’est pas connecté à l’internet. Comparativement au portefeuille en ligne, le portefeuille de stockage offline est plus sécurisé.

Il se présente souvent sous forme de disque dur externe ou de clé USB discrète à transporter. Dans ce domaine, le leader en matière de solution de stockage offline de crypto monnaie est la startup française Ledger.

Sur quelle crypto monnaie investir en 2022 ?

Pour investir en crypto monnaie et en tirer profit, il est conseillé d’investir sur des monnaies virtuelles à fortes potentialités. Et parlant de cryptos à fortes potentialités, il en existe un grand nombre sur le marché des actifs numériques.

Parmi les actifs numériques qui ont une forte potentialité de rentabilité, on peut citer : Le bitcoin BTC), l’Ether ou l’Ethereum (ETH), le Solana (SOL) ou encore le Polkadot (DOT).

Il y a aussi l’Avalanche (AVAX), l’Uniswap (UNI), le Litecoin (LTC), le Chainlink (LINK), le Terra (LUNA), le Cardano (ADA) et le Ripple (XRP).

Certes, il existe plusieurs autres monnaies cryptées qui ont une forte potentialité en matière de rentabilité. Toutefois, celles citées ci-dessus sont les plus prometteuses pour cette année 2022. En effet, ces dernières ont des capitalisations boursières les plus importantes sur le marché. Aussi, les projets qui accompagnent ces crypto monnaies sont solides et prometteurs.

Quels critères pour choisir une plateforme d’investissement en crypto monnaie ?

Le choix de la plateforme d’investissement est une étape incontournable pour investir en crypto monnaie. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est recommandé de choisir un broker en tenant compte de certains critères. Ainsi, pour le choix de votre plateforme de trading, vous devez tenir compte de :

La fiabilité de la plateforme

Il existe un grand nombre de plateformes de trading crypto sur lesquelles vous pouvez investir en crypto monnaie. Cependant, il faut reconnaître que toutes ces plateformes d’achat et de vente de monnaies numériques ne sont pas fiables.

Pour vous rassurer de la fiabilité de celle que vous choisirez, vous devez faire des recherches pour savoir si elle est régulée par la CySEC. En dehors de la CySEC, la plateforme que vous aurez à choisir peut être reconnue et homologuée par d’autres instances accréditées.

Les fonctionnalités proposées par la plateforme

Les meilleures plateformes de trading crypto disposent généralement des meilleures fonctionnalités. Pour choisir la vôtre, vous devez prendre le temps de fouiller sur la plateforme pour voir si elle dispose de fonctionnalités qui vous conviennent. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez chercher des informations sur la plateforme sur les blogs qui traitent des sujets de crypto monnaie.

La facilité d’utilisation

Que vous soyez novice ou expérimenté en ce qui concerne l’investissement en crypto monnaies, il est recommandé de choisir une plateforme facile à utiliser. Et quand on parle de facilité d’utilisation, on fait allusion à la prise en main, à l’accessibilité et aux fonctionnalités que la plateforme propose.

Les frais de transaction

Les frais de transaction varient d’une plateforme à une autre. Avant de choisir une plateforme, vous devez prendre le temps de voir celle qui propose des frais de transaction abordable.

La disponibilité des actifs numériques

C’est l’un des critères les plus essentiels. En effet, lorsque vous optez pour une plateforme qui propose un grand nombre de cryptos, vous avez la liberté de choisir tel ou tel actif numérique est le plus profitable pour investir votre argent. Vous avez aussi l’avantage de choisir d’investir sur plusieurs cryptos pour ne pas prendre de risque.