Si vous vivez dans un petit appartement ou une petite maison et que vous cherchez à optimiser la place pour y mettre toutes vos affaires, cet article est fait pour vous. Nous vous donnons quelques astuces pour optimiser vos espaces et gagner de la place dans votre intérieur.

Créer de nouveaux espaces grâce à un claustra en bois

Le claustra d’intérieur est un élément de décoration multifonction. En effet, il permet d’ajouter une touche décorative dans une pièce selon son style. Mais l’utilité principale du claustra d’intérieur est de séparer une pièce pour créer différents atmosphères ou pièces sans modifier la configuration de la maison.

Qu’est-ce qu’un claustra en bois ?

Comme je le disais précédemment, le claustra d’intérieur permet de créer des espaces différents au sein d’une même pièce. Par exemple, vous pouvez utiliser un claustra en bois pour créer une séparation entre votre cuisine et votre pièce de vie. En effet, il existe plusieurs types de claustras en bois pour votre intérieur :

Claustra pleine hauteur : Ces claustras sont du sol au plafond, généralement composés de pales de bois.

Claustra mi-hauteur : Ces claustras sont à fixer sur un meuble, ils vont jusqu’au plafond.

Claustras pivotants : Les claustras pivotants sont parfaits pour alterner entre une cloison permettant de séparer 2 pièces et un claustra ouvert permettant à la lumière de traverser.

Pourquoi choisir un claustra en bois pour son intérieur ?

Pour un petit intérieur, il peut être intéressant d’opter pour un claustra, ceci vous permettra de créer des séparations entre votre salle de vie et votre coin chambre dans le cadre d’un studio, ou bien une séparation entre votre cuisine et votre salle à manger.

Les claustras en bois peuvent ajouter de la chaleur et de la définition à un espace grâce à la combinaison ou au contraste du bois naturel. Ils peuvent créer une illusion d’espace, ou créer une séparation de pièce qui ajoute au thème général du design. Les avantages de l’utilisation de claustras en bois dans les espaces intérieurs incluent l’ajout de texture et l’adoucissement du son, ce qui rend toujours les intérieurs accueillants et confortables.

Où acheter son claustra en bois ?

Si vous êtes à la recherche d’un claustra de qualité, il est indispensable de passer par un artisan. Il saura adapter son travail exactement à vos attentes. Pour nos claustras en bois d’intérieur, nous avons fait confiance à Claustra Bois, un artisan qui fabrique chaque pièce à la main dans son atelier près de Bordeaux. Son métier résulte de sa passion pour le travail du bois et de la décoration d’intérieur.

Utiliser du mobilier multifonction et de rangement

La première façon d’optimiser l’espace de votre pièce et celle qui vous permettra de gagner en espaces de rangements est l’utilisation de mobilier multifonction. En effet, le mobilier multifonction est très souvent utilisé pour permettre aux petits appartements de gagner en rangements.

Mobilier multifonction avec rangement

Si vous souhaitez optimiser l’espace de votre salon et salle à manger, vous pouvez opter pour l’un de ces meubles multifonction qui vous fera gagner de la place et du rangement.

Le canapé avec rangement intégré

Pour votre salon, nous vous conseillons d’opter pour un canapé à rangement intégré. Cette pièce multifonction apportera à votre salon un rangement supplémentaire pour y cacher les livres, magazines, plaides et autres éléments qui pourraient parasiter votre décoration.

Une table basse avec rangement intégré

Vous pouvez également choisir une table basse pour votre salon avec des rangements pour y déposer vos affaires. La table basse avec rangement est de plus en plus utilisée pour y déposer des bouteilles d’apéritifs ou des livres afin d’économiser de la place dans votre intérieur.

La table basse avec coffre est un superbe moyen de cacher l’ensemble de vos affaires et d’éviter de les laisser trainer dans le salon. Voici un exemple de table basse avec coffre que vous pouvez trouver facilement sur internet.

Ajouter une étagère en hauteur

Pour gagner de la place dans votre salon, nous vous conseillons d’opter pour des étagères murales simples, ces étagères peuvent faire office de bibliothèques ou bien de rangement pour toutes vos autres affaires. Pratiques et design, ces étagères simples se fondent parfaitement dans toutes décorations d’intérieur, étant positionnées sur le mur, elles permettent un gain de place dans les petits intérieurs.