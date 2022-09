Avez-vous déjà dû créer des projets à des fins commerciales ou personnelles ? Vous connaissez alors probablement l’importance d’intégrer des visuels attrayants pour obtenir une composition complète. Les créateurs utilisent fréquemment la suppression d’arrière-plan, le détourage d’image. Avec cette technique, ils peuvent effacer les objets inutiles des photos et obtenir un ensemble plus attrayant.

Auparavant, éditer l’arrière-plan d’une image pouvait être long, car l’opération était effectuée avec un logiciel spécialisé. De nos jours, vous pouvez détourer une image et effacer son fond automatiquement en quelques secondes. Lisez la suite et découvrez des moyens rapides pour les débutants en création de contenu de faire du détourage d’images et de supprimer les arrière-plans.

Comment enlever le fond d’une image automatiquement

Vous pouvez trouver diverses solutions pour retirer l’arrière-plan d’une image et faire du détourage. Cependant, un effaceur de fond en ligne sera sans doute la méthode la plus simple et pratique pour les débutants. Ces outils alimentés par IA utilisent des systèmes neuronaux pour identifier le premier plan et le séparer automatiquement de l’arrière-plan. Les effaceurs de fond en ligne vous aident à traiter des photos, même très détaillées, en quelques clics seulement. Il n’est pas nécessaire de maîtriser des outils compliqués ou de sélectionner manuellement des objets photo.

Ces gommes d’arrière-plan conviennent absolument aux créateurs de contenu débutants qui souhaitent se lancer. Et pour les utilisateurs professionnels, ils peuvent envisager ces outils pour accélérer leur travail sur des projets commerciaux. Il suffit de trois étapes simples pour retirer l’arrière-plan d’une image :

⦁ Transférez votre fichier dans l’effaceur de fond en ligne.

⦁ Attendez que le système supprime l’arrière-plan.

⦁ Téléchargez le résultat obtenu.

Autres options pour retirer l’arrière-plan d’une image

Vous pouvez également envisager l’utilisation d’un logiciel professionnel payant comme Adobe Photoshop lorsque vous avez besoin de faire des manipulations complexes avec vos visuels. Les éditeurs graphiques spécialisés proposent de nombreuses fonctionnalités, notamment des options de suppression d’arrière-plan, divers filtres, des outils de correction des couleurs et de transformation des images. Cependant, vous aurez peut-être besoin de temps pour examiner attentivement toutes les possibilités des logiciels professionnels et pour éditer vos photos avec précision. Et vous devez acheter une version sous licence pour utiliser le programme officiel. Ce n’est pas toujours pratique pour les utilisateurs qui travaillent rarement avec des visuels et n’effectuent que des manipulations basiques.

Une alternative est de choisir les éditeurs graphiques en ligne. Ils ont des fonctionnalités simples et conviviales, et peuvent être facilement maîtrisés. La plupart des éditeurs graphiques en ligne proposent une option intégrée de suppression de l’arrière-plan, tout en offrant les outils essentiels pour détourer une photo afin de réaliser des conceptions professionnelles et attrayantes. Les éditeurs graphiques en ligne garantissent un processus d’édition sans faille. Vous n’avez pas besoin d’autres étapes comme recadrer d’abord le fond de l’image, puis ajouter le résultat à votre projet avec un autre programme. Toutes les manipulations sont disponibles au sein d’un seul espace de travail, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

Le Top 5 des outils pour le détourage de photos en ligne

Les effaceurs de fond en ligne sont très recherchés par les créateurs de contenu Web. C’est pourquoi de nombreux nouveaux outils aux conditions d’utilisation différentes voient le jour. Certains effaceurs d’arrière-plan vous permettent de télécharger gratuitement des images HD, tandis que d’autres ne permettent d’accéder à des résultats en haute définition qu’après avoir acheté des crédits ou un abonnement. Renseignez-vous sur les conditions et les caractéristiques des différents outils afin de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Le suppresseur d’arrière-plan de Depositphotos

L’effaceur de fond en ligne de Depositphotos est un outil entièrement automatisé. Il utilise une technologie basée sur l’IA et identifie correctement les objets même dans les images les plus détaillées. Parfaire le détourage de l’image ne prend que quelques instant et vous pouvez donner votre touche finale au résultat si vous le souhaitez. Le suppresseur d’arrière-plan de Depositphotos est compatible avec les images matricielles aux formats PNG, JPG, et JPEG et permet de transférer de gros fichiers jusqu’à 15 Mo. Un téléchargement gratuit en haute définition est disponible une fois par mois. Pour enregistrer d’autres images en HD, vous devez souscrire un abonnement ou une formule à la demande.

Comment enlever le fond, détourer une photo, et préserver la haute résolution de votre image en utilisant l’effaceur d’arrière-plan de Depositphotos ?

⦁ Rendez-vous sur la page Web officielle de l’outil sur https://fr.depositphotos.com/bgremover.html.

⦁ Téléversez votre image ou faites glisser un fichier dans la page.

⦁ Attendez quelques instants et prévisualisez le résultat.

⦁ Utilisez les brosses d’effacement et de restauration pour peaufiner le détourage.

⦁ Pour obtenir l’image en HD, cliquez sur le bouton prévu à cet effet. Ou choisissez le téléchargement gratuit pour enregistrer le résultat en qualité standard.

Wondershare PixCut

Wondershare PixCut offre une option de suppression d’arrière-plan en ligne qui vous permet de détourer et traiter automatiquement des photos très détaillées grâce à la puissance de l’IA. La plateforme offre également des fonctionnalités supplémentaires utiles aux entreprises et aux concepteurs, par exemple l’agrandissement des images et la suppression du filigrane. Avec Wondershare PixCut, vous pouvez remplacer le fond de l’image par un autre. Des couleurs unies et plusieurs arrière-plans par défaut sont proposés dans la galerie de l’outil. Les entreprises de commerce électronique peuvent envisager des options de traitement par lots, qui leur permettent de recadrer les images en ligne et de supprimer les arrière-plans d’un maximum de 30 fichiers à la fois. L’effaceur d’arrière-plan prend en charge les fichiers au format JPG, PNG, JPEG, BMP et GIF, et pesant jusqu’à 15 Mo. La version gratuite vous permet de télécharger les images traitées en qualité standard. Vous aurez cependant besoin de crédits pour enregistrer une image en haute définition.

Pour effacer l’arrière-plan de votre image à l’aide de Wondershare PixCut, suivez ces étapes :

⦁ Ouvrez le site Web de Wondershare PixCut dans votre navigateur.

⦁ Cliquez sur le premier menu à gauche dans la barre d’outils supérieure et allez jusqu’au Suppresseur d’arrière-plan.

⦁ Téléversez votre image ou déposez le fichier sur la page.

⦁ Pour effectuer vos ajustements, sélectionnez Effacer/rétablir manuellement le fond ou l’option de modification de l’arrière-plan.

⦁ Téléchargez le résultat en qualité standard ou en haute définition.

Cutout.Pro

Cutout.Pro est un outil entièrement automatisé avec lequel vous pouvez faire disparaître les objets indésirables de vos photos, détourer des photos et supprimer les arrière-plans des images et des vidéos. La plateforme offre également des fonctionnalités supplémentaires comme l’amélioration des images, la colorisation, le flou et la correction des couleurs. Cutout.Pro utilise des algorithmes basés sur l’IA pour traiter les visuels automatiquement sans besoin de manipulations manuelles. Il prend en charge les fichiers PNG, JPG, JPEG et WEBP, avec une taille d’image maximale de 15 Mo. Si votre image pèse plus, l’outil la redimensionnera automatiquement à la résolution disponible. Dans la version gratuite, vous pouvez télécharger une image sans arrière-plan en qualité standard.

Comment détourer le fond une image avec l’outil Cutout.Pro :

⦁ Rendez-vous sur le site officiel de Cutout.Pro.

⦁ Téléversez votre image ou collez votre fichier sur la page.

⦁ Vérifiez le résultat du traitement.

⦁ Ouvrez un éditeur intégré pour accéder à d’autres options.

⦁ Cliquez sur le bouton de téléchargement gratuit pour enregistrer une image sans arrière-plan en qualité standard.

Suppresseur d’arrière-plan inPixio

Le suppresseur d’arrière-plan inPixio est un outil d’effacement de fond gratuit qui permet le traitement de vos images en quelques secondes. Après le transfert d’un fichier, vous pouvez remplacer son arrière-plan avec l’un de ceux de la galerie proposée par défaut. L’effaceur de fonds inPixio vous permet d’effectuer des ajustements de manière indépendante. Pour ce faire, essayez les options Effacer et Restaurer qui permettent de régler la taille de vos brosses. En outre, la fonctionnalité d’édition avancée d’inPixio est disponible dans la version de bureau. Vous pouvez la télécharger pour bénéficier d’un processus d’édition fluide.

Comment effacer l’arrière-plan et détourer des images à l’aide de l’outil ?

⦁ Visitez le site Web officiel de cet outil.

⦁ Drag and drop your image, select a file from your device, or paste the URL.

⦁ Attendez quelques secondes et prévisualisez l’image sans son arrière-plan.

⦁ Choisissez un nouvel arrière-plan et faites des ajustements si besoin.

⦁ Cliquez sur le bouton prévu pour télécharger le résultat.

BackgroundCut

BackgroundCut est un outil simple, en ligne et d’une fonctionnalité conviviale, pour détourer une photo. Il fonctionne avec une technologie alimentée par IA pour traiter les fichiers avec grande précision. L’option Bulk (par lot) est également disponible sur cette plateforme et vous permet d’effacer les arrière-plans de plusieurs images. Seuls les utilisateurs inscrits peuvent la tester gratuitement. De plus, l’extension pour Chrome sera bientôt disponible, vous permettant de manipuler les fichiers et faire du détourage directement depuis le navigateur. Vous pouvez souscrire un abonnement mensuel ou acheter une quantité nécessaire de crédits pour télécharger les images en haute définition.

Pour supprimer l’arrière-plan et détourer une image avec BackgroundCut, suivez les étapes suivantes :

⦁ Accédez à la page Web de BackgroundCut.

⦁ Allez dans l’onglet Images et choisissez un fichier à traiter.

⦁ Attendez que le système élimine l’arrière-plan.

⦁ Cliquez sur Éditer pour choisir un nouvel arrière-plan ou appliquer des retouches avec les brosses d’effacement et de restauration.

⦁ Cliquez sur le bouton prévu pour enregistrer votre image en qualité standard.

Conclusion

Les concepteurs ont souvent besoin de faire du détourage d’image et de les manipuler pour les intégrer parfaitement dans un projet. Les images à fond transparent répondent parfaitement à cet objectif, car elles ne comportent pas de détails inutiles et peuvent être facilement combinées à d’autres visuels. Il n’est pas nécessaire de télécharger un logiciel professionnel ou de recadrer manuellement les images pour rendre leur arrière-plan transparent. Ces outils pour détourer une photo gratuitement en ligne sont la manière la plus simple d’éditer vos fichiers sans expérience dans ce domaine. Les effaceurs de fond sont alimentés par IA et ont la capacité de séparer automatiquement les éléments de premier plan et d’arrière-plan. Testez les possibilités de détourage d’image et de suppression d’arrière-plan présentées ici et choisissez votre outil préféré.