Histoire vrai de la nuit de Noël

C’était la nuit avant Noël, quand toute la maison

Était silencieuse, pas même une souris ne bougeait.

Les bas étaient suspendus près de la cheminée avec soin,

Dans l’espoir que le Père Noël serait bientôt là.

Les enfants étaient tous blottis dans leurs lits,

Tandis qu’ils pensaient aux chocolats et joujoux.

Et maman dans sa chemise de nuit, et moi dans mon pyjama,

Nous venions de nous préparer pour une longue nuit hivernale.

Quand sur la pelouse il y eut un tel fracas,

Je bondis du lit pour voir ce qui se passait.

Jusqu’à la fenêtre, j’ai volé comme un éclair,

J’ai tourné la poignée et ouvert les volets.

La lune sur le tapis de neige fraîchement tombée

Eclairait le paysage comme de plein jour.

Quand, à mes yeux étonnés est apparu,

Un petit traîneau et neufs petits rennes.

Avec un petit chauffeur, vieux mais si vif et rapide,

J’ai compris en un instant qu’il ne pouvait être que le Père Noël.

Plus rapides que des aigles ses rennes vinrent,

Il a sifflé, et crié, et les a appelés par leur nom !

« Maintenant Tornade ! maintenant Danseur ! maintenant Fringant et Furie !

En route Comète ! Allons Cupidon ! go Tonnerre et Éclair ! go, go Rudolphe !

Au sommet du faîtage ! jusqu’en haut de la cheminée !

Maintenant, dépêchez-vous ! Foncez ! Allez-y tous ! »

Comme les feuilles sèches qui virevoltent dans le vent,

Quand elles rencontrent un obstacle, montent vers le ciel.

Jusqu’au toit de la maison, les rennes ont volé,

Avec le traîneau plein de Jouets, et Père Noël aussi.

Et puis, en un clin d’œil, j’ai entendu sur le toit

Le trépignement et le piaffement de chaque petit sabot.

Alors que je m’imaginais la situation et que je me retournais,

Par la cheminée, Père Noël est arrivé en un bond.

Il était vêtu tout de fourrure, de la tête aux pieds,

Et ses vêtements étaient tous souillés de cendre et de suie.

Un paquet de jouets qu’il avait jeté sur son dos,

Et il ressemblait à un colporteur, ouvrant juste son sac.

Ses yeux scintillaient ! ses fossettes étaient joyeuses !

Ses joues étaient comme des roses, son nez comme une cerise !

Sa drôle de petite bouche était dressée comme un arc,

Et la barbe de son menton était aussi blanche que la neige.

Il tenait une pipe serrée entre ses dents,

Et la fumée encerclait sa tête comme une couronne.

Il avait un visage large et un petit ventre rond,

Qui tremblait quand il riait, comme un bol de gelée !

Il était potelé et dodu, un bon vieil elfe jovial,

Et j’ai ri quand je l’ai vu, malgré moi !

Un clin d’œil et un hochement de tête,

Bientôt m’a fait savoir que je n’avais rien à craindre.

Il n’a pas dit un mot, mais est allé directement à son travail,

Et rempli tous les bas, puis se retourna d’un coup sec.

Et posant son doigt sur sa bouche,

Et faisant un signe de tête, il s’éleva par la cheminée !

Il sauta sur son traîneau, donna un coup de sifflet vers son attelage,

Et ils s’envolèrent tous doucement comme une plume.

Et je l’ai entendu s’exclamer, avant qu’il ne disparaisse,

« Joyeux Noël à tous et bonne nuit à tous ! »

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 12 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.