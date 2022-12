Votre décoration de Noël est terminée depuis plusieurs jours et vous la rectifiez chaque jour pour atteindre la perfection ! Comme chaque année votre sapin trône près de la cheminée, les guirlandes électriques clignotent sur le balcon, … Mais quelles sont les décorations traditionnelles de Noël dans les autres pays ?

Allemagne

Le « Tannenbaum » est décoré de lumières ou bougies blanches et scintillantes. Martin Luther, dans les années 1600, serait l’initiateur, il utilisait des bougies afin de représenter les étoiles.

Mais qu’est-ce que le Tannenbaum : il s’agit du sapin de Noël !

Espagne

Les familles espagnoles décorent avec des poinsettias, des fleurs brillante pour représenter les étoiles de Noël. Quant au Père Noël et aux Rois Mages ils trônent sur les terrasses et balcons.

Etats Unis

Aux Etats Unis les habitants ne lésinent pas sur les décorations extérieures de leurs maisons. Ils les recouvrent littéralement d’illuminations. Les Pères Noël et les rennes sont également représentés grandeur nature aux quatre coins du pays.

Italie

La « presepe », la crèche, est largement représentée dans les églises comme dans les maisons. Le sapin de Noël y est également décoré de guirlandes lumineuses et également avec des décorations fabriquées à la main.

France

Et chez nous ? Une couronne sur la porte d’entrée et un sapin soigneusement décoré de guirlandes métalliques et électriques, des boules de Noël en verre de toutes les couleurs et une étoile à la cime, représentent nos principales décoration.

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 2 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.