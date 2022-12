Vous avez sans doute déjà prévu votre repas du réveillon de Noël, mais connaissez-vous les repas de Noël des quatre coins du monde ?

Allemagne

En Allemagne la spécialité de Noël est un pain d’épice le lebkuchen. Ce dessert est en principe composé de miel, de noix, d’amandes, de noisettes, de fruits confits et d’épices comme l’anis, le cardamome, le clou de girofle, la coriandre, le gingembre et le poivre de la Jamaïque.

Brésil

La farofa au bacon est l’un des plats traditionnels de Noël au Brésil. Elle est préparée avec de la farine de manioc, de maïs, de quinoa, de blé ; ou avec du vieux pain passé au four, frit dans du beurre ou de l’huile à laquelle on peut ajouter des ingrédients du maïs, du bacon, de la viande fumée, de la saucisse, des œufs, des haricots, des herbes, etc.

Espagne

El Cordero al horno, l’Agneau cuit au four est préparé avec du vin, de la feuille de laurier, du citron, de l’huile d’olive, de l’ail, de l’oignon, du romarin et servi avec des pommes de terre dans chaque famille espagnole pour le repas de Noël.

Etats-Unis

La dinde est le principal plat de Noël aux Etats-Unis. Elle y est très souvent servie farcie.

France

On ne manquera pas de vous servir une bonne bûche le soir du réveillon dans toute famille française. On la trouve à présent à tous les parfums, quelle soit confectionnée comme un gâteau ou glacée. La Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Québec, le Nouveau-Brunswick, le Vietnam, le Liban, et généralement les pays francophones en font de même.

Philippines

Aux Philippine le lechon, du porc croustillant et frit est la start du réveillon de Noël. Mais on prépare également plein de viandes différentes : du jambon, du poulet, …

Pologne

Durant la Wieczerza Wigilijna, diner du réveillon de Noël, on vous servira du borsch de betteraves rouges, à la soupe de carpe et à la choucroute. Le pain azyme opłatek est également un élément important d’un réveillon polonais.

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 3 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.