Toute la période qui précède Noël est consacrée à sa préparation.

Avant Noël c’est le temps que l’on utilise pour lire des histoires d’anges, de Père Noël, de rennes et de lutins pour les plus petits, préparer et faire les achats pour les grands, … Mais en pratique la période de Noël est stressante.

Le mois de décembre est un mois où l’on organise, élabore, … et, parfois, fabrique tous les éléments qui vont composer Noël. Mais c’est également un moment où l’on clôture l’année, où l’on fait le point. Mais lorsque Noël arrive c’est un moment où l’on devrait prendre le temps pour remercier, en prenant ce temps on se sent comblé.

Noël période pour remercier

Noël est le moment idéal pour remercier les personnes de votre vie et leur montrer à quel point elles sont primordiales pour vous. Faire une liste vous prendra quelques minutes et vous évitera d’oublier quelqu’un de très important. Lorsqu’un ami proche ou un collègue cher vous apporte un petit cadeau, vous ne serez pas pris au dépourvu ou coupable car vous aurez déjà pensé à faire quelque chose pour lui aussi !

Noël pour faire des petits présent

La plus grande partie des gens de votre connaissent n’est pas dans le besoin, mais ils sauront que vous appréciez ce qu’ils ont été dans votre vie ! Vous n’avez pas à faire de grands gestes ou à acheter des cadeaux coûteux pour tout le monde. Peut-être pourriez- vous préparer (ou les acheter) des biscuits et les apporter au lycée, au travail, … ou écrire un petit mot à chaque personne. Si vous êtes invité à un événement, une soirée, en cette période de l’Avent, le simple serait d’apporter votre petit présent à votre hôte, le plaisir ne sera pas que pour lui !

Pratiquement toujours, lorsque vous demandez à un groupe de personnes si elles préfèrent recevoir un cadeau ou offrir un cadeau, et elles s’empressent d’être celles qui donnent !

Noël pour prendre du temps

Parfois, œuvrer pour que tout le monde se sente aimé et apprécié peut paraitre être une corvée. Si vous êtes submergé par la pression en cette période de préparation des fêtes de Noël, prenez du recul pour passer du temps avec les vôtres.

Parfois Noël arrive et nous avons l’impression de n’avoir fait que nous démener et courir. Nous nous sommes concentrés sur les préparatifs et les événements de notre calendrier, et les avons suivis à la lettre plutôt que de choisir cette période pour profiter de sa famille, ses amis, ses collègues, ses connaissances, …

Combien de jours avant le réveillon de Noël

