La France voue un véritable engouement au sapin. Il vient orner plus d’un quart de nos foyers pour les fêtes de Noël, avec une large préférence pour le sapin naturel.

Le sapin s’est imposé comme symbole du renouveau de la vie au 16ème siècle, après avoir été une tradition dans les mythologies du monde.

Chaleur et Joie avec le Sapin

Les religions chrétiennes se l’approprie ensuite. En Scandinavie, par exemple, les maisons hébergent des sapins dès le mois de novembre et jusqu’au 13 janvier en Suède.

Le sapin embellie la vie en période hivernale et réchauffe le cœur et les maisons, chacun trouvera le sens qu’il veut bien à sa présence. Le sapin, qu’il soit épicéa ou Nordmann, parfois artificiel, transforme la vie dans la pièce commune de la famille. Décorations, lumières, papillotes, … donne de la joie aux personnes réunis à son pied.

Chaleur et Joie avec le Sapin décoré

Le sapin de Noël s’habillera de mille et une décorations en période de l’Avent, de l’étoile scintillante, à la guirlande lumineuse qui se reflètera dans tous les yeux, apportant ainsi de la chaleur aux petits impatients.

Mais les plus belles décorations seront certainement les plus inattendues, les plus insolites, celles venues du cœur comme la petite boule fabriquée par les enfants, la pomme de pin soigneusement peinte à la main, … qui reflèteront toute la joie que la famille a à préparer Noël.

Chaleur et Joie avec les cadeaux au pied du Sapin

Tous les cadeaux originaux, insolites, faits main, … pour enfants, femmes ou hommes séjourneront rapidement à son pied avant de réjouir petits et grands. Tous ont sagement attendu ce moment de bonheur, où l’échange des paquets colorés n’est pas seulement une habitude mais le témoignage de l’amour que l’on éprouve pour les nôtres.

Avoir pris le temps de chercher, réfléchir, chiner « le » cadeau, c’est apporter la preuve de notre intérêt pour les autres. Car offrir un cadeau est sans aucun doute un plaisir pour celui qui offre comme pour celui qui reçoit.

Chaleur et joie tous réunis sous le Sapin

La taille, la valeur, des cadeaux n’ont pas d’importance, de plus cela est sans aucun doute insuffisant pour dire son bonheur de vivre ensemble. Offrir un cadeau cela ne coûte que peu de temps, mais dire à l’autre qu’il est important est une nécessité de tous les instants, même si cela est parfois difficile à réaliser.

Alors faisons des cadeaux en les choisissant comme devant être des preuves d’attachement et n’oublions pas, sous le sapin, d’exprimer notre joie d’être ensemble et notre amour pour les autres !

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 34 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.