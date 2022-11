Noël se fête dans 160 pays ; plus de 2 milliards de personnes célèbrent la nativité. Noël est particulièrement bien fêté dans la majorité des pays d’Europe.

Londres, la Laponie, Vienne, Prague, Edinburgh, Strasbourg, … seraient parmi les meilleurs lieux pour fêter Noël !

Mais quand avons nous commencé à fêter Noël ?

L’histoire de Noël

L’histoire de Noël est l’histoire de la naissance de Jésus né dans une étable, où il est réchauffé par le souffle d’un âne et d’un bœuf. Ses parents Marie et Joseph, venus à Bethléem pour être recensés, n’ayant pas trouvé de place libre dans une auberge. Neufs mois plus tôt, Marie aurait reçu la visite d’un ange qui lui annonçait la venue du fils de Dieu sur terre. Marie avait accepté d’en être la mère.

Le premier Noël

Le 1er Noël a été célébré en 336 après Jésus Christ à Rome ; le 25 décembre était déjà un jour de fête. En effet, ce jour là était fêtée, par les romains, la naissance du soleil. L’empereur romain Constantin, qui s’était convertit au christianisme, décide donc de fêter Noël le 25 décembre.

Quel âge a le Père Noël ?

Le Père Noël aurait 1700 ans, ce qui explique sa longue barbe et ses cheveux blancs !

A l’époque un riche évêque turc, qui allait distribuer de la nourriture et des cadeaux aux pauvres pendant la nuit, a été canonisé par l’Eglise. Il se nommait Nicolas de Myre, on décida de fêter la Saint-Nicolas le 6 décembre dans plusieurs pays du monde.

Saint Nicolas à été importé aux Etat-Unis au 17ème siècle par des immigrés européens où il a pris une dimension commerciale. Il s’y transforme peu à peu pour devenir le Père Noël, et nous revient plus moderne et chaleureux.

Pourquoi le Père Noël est-il habillé de rouge ?

Comme pour Saint Nicolas, on attribue au Père Noël une longue barbe blanche. L’âne est remplacé par un traîneau et des rennes, la mitre par un bonnet en fourrure.

Son habit est de couleur rouge carmin pareil à la cape de Saint Nicolas ; mais également du lutin Julenisse qui fait partie du folklore scandinave depuis de nombreux siècles. Les illustrations de Sundblom, pour les publicités Coca-Cola, habillèrent également le Père Noël en rouge et blanc en 1931.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 35 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.