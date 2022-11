Le 1er décembre nos petits (et peut-être nos plus grands !) commenceront à ouvrir leur calendrier de l’Avent ; afin de compter les 24 derniers jours qui nous séparent de Noël ! Mais vont-ils pouvoir attendre jusqu’à cette date ?

Il ne vous reste donc que quelques jours pour trouver le bon calendrier et à un prix raisonnable ! Mais combien peut coûter un calendrier de l’Avent ?

A quelle date ouvre-t-on son calendrier de l’Avent ?

Traditionnellement la première fenêtre du calendrier de l’Avent est ouverte le 1er décembre.

Par contre, sachant que l’Avent débute le 4ème dimanche avant Noël, certains en profiteront pour découvrir leur 1er petit présent ce jour là ! Prendre jusqu’à une semaine d’avance n’est pas négligeable pour les impatients.

Et puis, il y a les gourmands qui ouvrent toutes leurs fenêtres pour manger en quelques minutes tous leurs chocolats. Mais certains parents ont de la ressource et ont une petite réserve de calendriers de l’Avent !

Alors à vous de choisir selon vos croyances et surtout suivant le prix que vous aurez pu mettre dans cet achat !

Le meilleur moment pour ouvrir son calendrier de l’Avent

Par conséquent, sachant qu’en principe, on ouvrira une fenêtre par jour, dans le but de patienter jusqu’à Noël, et surtout à l’ouverture des cadeaux. A quel moment de la journée est-il préférable de choisir ?

Le matin, au réveil : peut être une bonne solution pour ceux qui trainent un peu des pieds pour se mettre en route le matin dans la joie.

: peut être une bonne solution pour ceux qui trainent un peu des pieds pour se mettre en route le matin dans la joie. A midi, après le repas : est souvent choisi par les parents qui ont un peu de mal à faire finir le repas à leur enfant.

: est souvent choisi par les parents qui ont un peu de mal à faire finir le repas à leur enfant. Au goûter : après une journée fatigante d’école, la petite récompense trouvée derrière l’une des fenêtres du calendrier de l’Avent sera la bienvenue.

: après une journée fatigante d’école, la petite récompense trouvée derrière l’une des fenêtres du calendrier de l’Avent sera la bienvenue. Le soir : est surement préférable pour finir la journée et préparer une bonne nuit. C’est le moment le plus propice pour un calendrier adulte, spécialement s’il comporte des petites surprises à base d’alcool !

Mais quel que soit le moment choisi, pensez avant tout qu’il doit être un moment de plaisir.

Les calendriers de l’Avent à prix abordable

Afin de contenter tous les gourmands, et surtout d’alléger le porte monnaie de leurs parents, nous avons essayé de trouver les calendriers les moins chers sur le marché. Hormis les calendriers imprimables gratuitement sur internet, faits maison ou offerts par certains commerçants, nous avons pu trouver :

Calendrier de l’Avent du PSG contenant 24 chocolats au lait à 1,50 €

contenant 24 chocolats au lait à 1,50 € Calendrier de l’Avent Secours Catholique contenant 24 surprises ou petits cadeaux immatériels à 7€

contenant 24 surprises ou petits cadeaux immatériels à 7€ Calendrier de l’Avent Toblerone contenant 25 mini Toblerone au chocolat lait, noir, blanc, … suisses à 8,49 €

contenant 25 mini Toblerone au chocolat lait, noir, blanc, … suisses à 8,49 € Calendrier de l’Avent Chupa Chups contenant 24 confiseries, chewing-gums et sucettes à 8,90 €

contenant 24 confiseries, chewing-gums et sucettes à 8,90 € Calendrier de l’Avent Ikea contenant 24 chocolats, mini tablettes, biscuits à la cannelle et un bon d’achat d’une valeur de 5€ à 300€

contenant 24 chocolats, mini tablettes, biscuits à la cannelle et un bon d’achat d’une valeur de 5€ à 300€ Calendrier de l’Avent Lindt Excellence contenant 27 carrés de chocolat dégustation noir ou au lait à 10 € en moyenne

Excellence contenant 27 carrés de chocolat dégustation noir ou au lait à 10 € en moyenne Calendrier de l’Avent Advent Escape contenant 24 énigmes, chasses au trésor pour sauver Noël à 12,00 €

contenant 24 énigmes, chasses au trésor pour sauver Noël à 12,00 € Calendrier de l’Avent Yogi Tea contenant 24 sachets de thé à 15,96 €

contenant 24 sachets de thé à 15,96 € Calendrier de l’Avent Sephora contenant 24 pochons en coton recyclable et un ruban de 3 mètres pour accrocher façon guirlande vos pochons numérotés après les avoir garnis à 19,90 €

contenant 24 pochons en coton recyclable et un ruban de 3 mètres pour accrocher façon guirlande vos pochons numérotés après les avoir garnis à 19,90 € Calendrier de l’Avent Pixum à personnaliser avec la photo de votre choix contenant un mélange de Kinder Chocolat mini, Schoko-Bons et Bueno mini à 19,99 €

à personnaliser avec la photo de votre choix contenant un mélange de Kinder Chocolat mini, Schoko-Bons et Bueno mini à 19,99 € Calendrier de l’Avent LEGO contenant 5 mini figurines et une du Père Noël , et 19 objets familiers ou accessoires à 19,99 €

contenant 5 mini figurines et une du Père Noël , et 19 objets familiers ou accessoires à 19,99 € Calendrier de l’Avent Essence Beauté contenant 24 articles de beauté à 22,99 €

Beauté contenant 24 articles de beauté à 22,99 € …

Les calendriers de l’Avent de luxe

En 2021 le Calendrier de l’Avent le plus cher au Monde était celui de Chronext contenant 24 montres de luxe et était en vente pour la modique somme de 2,3 Millions d’Euros !

Si par hasard vous disposez de cette somme !!! Nous vous présentons quelques calendriers de l’Avent de luxe :

Calendrier de l’Avent Montblanc contenant 24 cadeaux dont 2 instruments d’écriture, 6 pièces de maroquinerie, 4 accessoires pour homme, 5 pièces de papeterie, 4 encres et recharges et 3 accessoires de bureau, pour la somme de 5 100,0 €

contenant 24 cadeaux dont 2 instruments d’écriture, 6 pièces de maroquinerie, 4 accessoires pour homme, 5 pièces de papeterie, 4 encres et recharges et 3 accessoires de bureau, pour la somme de 5 100,0 € Calendrier de l’Avent Chanel n°5 contenant 27 coffrets numérotés de 5 à 31 remplis de produits de beauté, de parfum et de bien-être pour 700,00 €

contenant 27 coffrets numérotés de 5 à 31 remplis de produits de beauté, de parfum et de bien-être pour 700,00 € Calendrier de l’Avent Swarovski contenant 25 créations en cristal taillées de main de maître à 700,00€

contenant 25 créations en cristal taillées de main de maître à 700,00€ Calendrier de l’Avent Dior contenant 24 produits de maquillage, soins de la peau et parfums pour 480,00 €

contenant 24 produits de maquillage, soins de la peau et parfums pour 480,00 € Calendrier de l’Avent Missoma contenant 12 bijoux de qualité plaqué or 18 carats pour 474,00 €

contenant 12 bijoux de qualité plaqué or 18 carats pour 474,00 € …

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 37 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.