Rudolph

Rudolph, le renne au nez rouge, est un personnage créé par Robert May en 1939. Robert May travaillait dans un grand magasin de Chicago et avait pour mission de créer un livre de coloriage de Noël à offrir aux clients. Peu de temps après, le beau-frère de May, Jonny Marks, a créé une chanson sur Rudolph, qui a ensuite été enregistrée par Gene Autry. La chanson de Noël est devenue numéro un du palmarès Billboard en 1949.

Chanson de Rudolph

Rudolph le renne au nez rouge

Rudolph le renne au nez rouge

avait un nez très brillant.

Et si vous l’aviez vu,

vous auriez pensé qu’il brille.

Tous les autres rennes

avait l’habitude de rire et de lui donner plusieurs noms.

Ils ne laissaient jamais le pauvre Rudolph

participer à tous les jeux de rennes.

Puis une veille de Noël brumeuse

Le Père Noël est venu et a dit :

« Rodolphe avec ton nez brillant,

ne guiderais-tu pas mon traîneau ce soir ? »

Alors comme le renne l’aimait

et ils crièrent de joie :

« Rudolph le renne au nez rouge,

tu entreras dans l’histoire ! »

Auteur : Johnny Marks

