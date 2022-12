Malheureusement, votre maison a été victime d’un incendie, elle a été dévorée par les flammes. Vous devez effectuer plusieurs démarches pour être certain de profiter de la meilleure indemnisation. Un expert en sinistre incendie devra être mandaté pour qu’il puisse notamment identifier les responsabilités, le montant à verser et les garanties utilisées.

Quelques étapes réalisées par un expert en sinistre incendie

Il ne faut pas perdre de temps surtout si votre demeure a été ravagée par les flammes. Vous n’avez peut-être plus de logement pour héberger l’ensemble de votre famille et la reconstruction dépend essentiellement de l’indemnisation.

Contactez votre assureur afin de déclarer cet incendie. Partagez toutes les informations nécessaires et accompagnez-les de photos et de vidéos. Votre organisme prendra en compte votre demande et il enverra sur place un expert pour qu’il puisse évaluer l’ampleur des dégâts. L’expert vous contactera directement afin de convenir d’un rendez-vous. Puis, il se présentera sur les lieux du sinistre. Il notera toutes les zones endommagées, les objets de valeur que vous avez perdus… Il prend bien sûr des notes lors de ce rendez-vous, elles permettront de rédiger un contrat d’expertise.

Il sera ensuite envoyé à l’assureur qui prendra aussi en compte vos garanties en lien avec votre contrat. Si vous n’êtes pas couvert pour les incendies, vous ne pourrez pas avoir une indemnisation. Dans le cas contraire, le montant de la franchise devra aussi être utilisé pour le calcul des frais. Lorsque ces étapes sont faites, vous avez la possibilité de consulter le rapport d’expertise puisque vous pouvez l’accepter ou le refuser.

La première situation est la plus simple, car l’organisme prend en compte votre demande et vous aurez les réparateurs qui seront mandatés. En optant pour les partenaires de votre organisme, vous ne déboursez aucun argent, c’est beaucoup plus simple et souvent plus rapide.

Que faire si vous n’appréciez pas le contrat d’expertise ?

Dans certains cas de figure, le contrat rédigé par un expert en sinistre incendie ne répond pas à vos attentes. Vous souhaitez discuter et vous pouvez faire appel à un médiateur en passant par celui de votre assurance. Si votre contrat habitation prévoit une protection juridique, vous devriez être épaulé. Si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, vous pouvez opter pour le recours en justice et la situation sera beaucoup plus complexe.

Un tribunal sera donc mandaté pour statuer sur ce dossier, mais les délais peuvent être assez longs.

Il se servira du contrat d’expertise, mais il demandera sa propre expertise.

Il rendra ensuite son verdict, vous saurez enfin si le montant attribué est le même ou s’il est à augmenter.

Soyez vigilant, car vous n’aurez pas forcément gain de cause et les rapports d’expertise ne sont pas toujours en faveur des sinistrés.

N’hésitez pas à discuter avec votre assureur pour être certain qu’aucune voie à l’amiable ne peut être trouvée surtout si vous avez d’importants travaux à réaliser. Que ce soit pour un petit sinistre ou une catastrophe qui a détruit l’ensemble de votre logement, vous ne devez pas négliger le contrat d’expertise.