Les glaciers sont la preuve vivante de la haute montagne. Ils suscitent l’admiration, le respect et en même temps une crainte de tous ceux qui les approchent ou qui les convoitent. Grâce à cette liste, vous pourrez apprendre à les connaître !

Les glaciers

Le glacier blanc

Le glacier noir

Les glaciers de la Meije

Le glacier d’Arsine

Le glacier Carré

Le glacier de Laurichard

Le Parc National des Ecrins, vous garantira une biodiversité de la faune et de la flore pour préserver un équilibre du parc Mais également un grand bonheur pour le regard des plus jeunes face à cette nature riche en découverte.

Le climat

Le climat est très changeant, subissant très fortement les perturbations continentales du Nord et Méditerranéennes du Sud. Ainsi on retrouve un climat plus sec, à cause de la densité glaciaire moindre. Il est donc moins froid que le Mont Blanc. Ce qui n’empêche pas de subir de terrible tempête et de voir apparaître de violents les orages.

Les randonnées

Il est un paradis pour les randonnées confondant tous les niveaux et attirant tous les sportifs pour ses reliefs. L’éventail des sentiers balisés conviennent parfaitement à la famille aimant marcher.

Le parc national des Ecrins, représente 7 vallées, le Briançonnais, la Vallouise, l’Embrunais, le Champsaur, le Valgaudemar, le Valbonnais, l’oisans. Toutes ces vallées disposes d’une très grande richesse différente des une des autres, mais elles sont des trésors de la nature qu’il ne faut surtout pas oublier de découvrir.

Pour tous les randonneurs qui souhaite réaliser des grands circuits, tout est prévu pour eux. Pratiquer la randonnée est l’une des meilleures façons pour découvrir la réserve naturel dans son ensemble.des cahier-promenade vous sera délivrer pour préparer chacune de vos étapes.

Pour tous les sportifs qui souhaitent prendre le temps de grimper pour découvrir les sommets et cols. Des noms qui sonnent bien à l’oreille des alpins. Arrivée aux sommets vous observerez un panorama hors du commun que beaucoup souhaiterez secret. Vous pourrez grimper au sommet des Rouies, du Pelvous, ou grimper sur le col Turbat ou le col du Lautaret.

De nombreux point d’informations sont installés pour vous aidez dans la progression de vos randonnées.

Et si vous avez envie de profiter de vos vacances pour enrichir votre culture générale, alors venez découvrir la Cabane pastorale, la Chapelle des Pétètes. Et pourquoi comprendre le pèlerinage d’embrun au Mont Guillaume et aller voir les Foires aux Bestiaux et découvrir un savoir faire qui est le pain bouilli à Villar d’arène.

Les événements

Le Parc National des Ecrins, vous propose pour cet été un programme plein de surprises. De nombreux ateliers pour les enfants sont proposés. Ils pourront découvrir la géologie, la faune et la flore avec les gardes-moniteur du Parc. Ils verront aussi comment faire la pastoralisation au sein même de la maison du Berger. De même, petits et grands pourront découvrir l’un des métiers les plus agréables qu’il soit : à savoir gardien de la faune et la flore. Sans oublier que durant la période estivale de nombreux événements sont organisés tels que :