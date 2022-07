Que vous soyez chef d’entreprise, élu, cadre ou porte-parole, il est essentiel de participer à une formation en médiatraining à Paris notamment. Pour avoir pleine confiance face à des situations d’interview, Nitidis, agence spécialisée en communication et gestion de crise, vous propose de profiter de toute son expertise.

Formation en médiatraining à Paris avec Nitidis

Nitidis est une agence parisienne spécialisée dans le médiatraining grâce à laquelle il est possible de bénéficier du savoir de tous les experts en communication. Dotés d’une expérience rare dans le domaine du conseil, de la préparation, de la formation et du management face aux situations de crise profitez d’un partage d’expérience et de conseils qui vont vous aider à optimiser vos prises de parole en public, quelles qu’elles soient.

S’il est conseillé de faire appel à Nitidis pour votre formation en médiatraining à Paris, c’est que de nombreux clients s’y sont déjà essayés : fondations, collectivités territoriales, États… Ils leur ont tous fait confiance pour acquérir toutes les armes nécessaires dans l’organisation ou dans le pilotage de cellules de crise.

Pour mettre en place des plans de sûreté et de sécurité, pour élaborer un Plan de Continuité d’Activité ou pour choisir des solutions numériques et technologiques efficaces, choisissez leur formation de médiatraining à Paris. Par ailleurs, la réputation de Nitidis est non seulement fondée sur la qualité de leurs prestations, mais aussi sur toutes les possibilités de formation en média training que cette agence propose : initiation, perfectionnement, fluidité du discours, face-à-face, média training de crise, formation aux techniques d’interview, pitch, préparation aux communications spécifiques.

Méthode de formation en médiatraining à Paris avec Nitidis et son agence médiatraining.info

Chez Nitidis, il est considéré que la communication ne peut pas exister sans une réflexion stratégique effectuée en amont. Alors, pour permettre à tous les participants de profiter de leur vision, cette agence parisienne prévoit une méthode bien spécifique de formation et de coaching faisant preuve d’un niveau stratégique de grande qualité, lequel assure une réponse qualitative aux besoins de chacun.

Cette pédagogie, qui leur est bien spécifique et qui leur est réservée, va leur permettre d’apporter une structure d’animation bien claire et précise dans leur intervention. Si vous choisissez de faire confiance à l’accompagnement de Nitidis pour une formation en médiatraining à Paris, vous aurez le choix entre deux procédés : visioconférences ou présentiel au sein de vos locaux ou de leurs studios.

En France comme à l’étranger, l’agence de Nitidis, médiatraining.info, reste à votre disposition pour répondre à tous vos besoins en matière de médiatraining. De plus, l’expert en communication Laurent Vibert, fondateur de l’agence, supervise d’un œil expert le déroulé de toutes les formations sur-mesure. Adaptées aux demandes de chacun, elles vous aident à confronter la curiosité des journalistes et à captiver vos publics.

Quels que soient votre profil et vos attentes, vous saurez trouver chez Nitidis et son agence Mediatraining.info la formation qu’il vous faut !

Acquérir les bases et les techniques de l’interview

Lorsqu’un chef d’entreprise, un dirigeant, un cadre, un élu, un politicien, une célébrité, un État décide de participer à une formation en médiatraining à Paris, ce dernier accède alors à un niveau de formation élevé assurant par la suite de réelles capacités de communication.

En effet, toutes les bases et les techniques sont acquises pour garantir une intervention future simplifiée que ce soit en interview radio, en chaîne d’info en continu, lors d’un passage télévisé, d’une déclaration officielle… C’est pour cette raison que beaucoup de professionnels ont choisi de participer à ce type de formation chez Nitidis.

En fin de formation en média training, ils ont alors plus d’assurance dans leur prise de parole en public.

Dans la théorie comme dans la pratique, tout est réfléchi de façon à pouvoir laisser des professionnels se confronter à des événements futurs de manière plus sereine. En plus des conseils des experts de Nitidis, profitez des analyses vidéos réalisées lors de votre formation en médiatraining à Paris ! Ces images vont vous aider à prendre du recul sur vous-même et à mieux comprendre les enjeux de votre comportement et de votre discours ; qu’il soit verbal ou non verbal, tous les signes vont avoir leur importance.

Une formation en médiatraining à Paris avec Nitidis et son agence médiatraining.info est un moyen particulièrement productif d’identifier tous les faux pas à ne pas commettre en tant que professionnel en matière de communication, que vous soyez confronté à un ou plusieurs publics à la fois.