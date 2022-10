L’UX design ne doit pas être un travail annexe du projet web. C’est une erreur de développer un site sans anticiper la maximisation de l’expérience utilisateur. Le souhait d’un internaute lorsqu’il navigue sur une plateforme à partir d’un mobile ou d’un ordinateur est de trouver rapidement ce qu’il cherche. Aujourd’hui, les consommateurs sont de moins en moins patients, car étant habituée à des services ultra rapides et personnalisés donc l’ergonomie est fluide. C’est pourquoi dans la conception UX, le plus important est d’améliorer l’expérience utilisateur. Et lors d’une formation en UX proposée par des spécialistes, les bonnes pratiques à adopter pour cette amélioration sont enseignées.

Pour que l’expérience utilisateur soit satisfaisante, il est nécessaire que l’UX designer étudie toutes les données dont le site dispose par rapport à ses cibles. À cet effet, il peut faire collaborer directement les utilisateurs lors des phases de conception du projet web. Quelle que soit la nature du site ou de l’application, il est essentiel de veiller à ce que l’utilisateur prenne du plaisir lors de la navigation. Pour aller plus loin visitez également ce site clap-metropole-lilloise.fr

Techniques à mettre en place pour une bonne conception UX design

De nombreuses techniques existent pour la mise en place d’une bonne conception UX design. Le but principal de la plupart de celles-ci est de récolter des informations sur les utilisateurs. Voici quelques-unes de ces stratégies :

A/B testing : il s’agit d’une technique de marketing qui consiste à élaborer de nombreuses variantes des pages d’un site. On trouve ainsi la version A et la version B du site internet ou de l’application mobile, et celles-ci sont proposées de façon aléatoire aux utilisateurs. L’efficacité de ces deux versions est vérifiée à l’aide d’analyse statistique. Il est ainsi possible de savoir laquelle génère le plus de taux de conversion et celle qui en génère moins. Aussi, on sait quelle version déclenche le plus d’abandons de panier. Cette méthode est efficace puisqu’elle permet de tester directement la structure du site auprès des utilisateurs et de mettre en place les bonnes fonctionnalités pour répondre à leurs besoins.

: il s’agit d’une technique de marketing qui consiste à élaborer de nombreuses variantes des pages d’un site. On trouve ainsi la version A et la version B du site internet ou de l’application mobile, et celles-ci sont proposées de façon aléatoire aux utilisateurs. L’efficacité de ces deux versions est vérifiée à l’aide d’analyse statistique. Il est ainsi possible de savoir laquelle génère le plus de taux de conversion et celle qui en génère moins. Aussi, on sait quelle version déclenche le plus d’abandons de panier. Cette méthode est efficace puisqu’elle permet de tester directement la structure du site auprès des utilisateurs et de mettre en place les bonnes fonctionnalités pour répondre à leurs besoins. Heatmap : la mise en place de cette stratégie permet à l’UX designer de mettre au point un site qui correspond aux besoins des utilisateurs. En fait, le heatmap est une représentation graphique favorisant la visualisation de l’engagement des utilisateurs et comment ces derniers interagissent avec l’interface. Par cette méthode, les données sont collectées sur différentes fonctionnalités. La navigation des utilisateurs est enregistrée et l’UX designer est mieux informé des sections de l’interface où ils cliquent le plus.

: la mise en place de cette stratégie permet à l’UX designer de mettre au point un site qui correspond aux besoins des utilisateurs. En fait, le heatmap est une représentation graphique favorisant la visualisation de l’engagement des utilisateurs et comment ces derniers interagissent avec l’interface. Par cette méthode, les données sont collectées sur différentes fonctionnalités. La navigation des utilisateurs est enregistrée et l’UX designer est mieux informé des sections de l’interface où ils cliquent le plus. Lean ux : il s’agit d’une méthode de conception qui positionne l’utilisateur au cœur de toutes les réflexions. Par celle-ci, l’UX designer cherche à accélérer le processus de conception. Cela passe ainsi par la réduction de la recherche UX et le développement et favorise le test rapide des fonctionnalités ou des projets. La mise en place de cette stratégie s’inscrit dans une recherche d’amélioration constante à partir de tests, ce qui permet la réduction des risques d’échecs.

: il s’agit d’une méthode de conception qui positionne l’utilisateur au cœur de toutes les réflexions. Par celle-ci, l’UX designer cherche à accélérer le processus de conception. Cela passe ainsi par la réduction de la recherche UX et le développement et favorise le test rapide des fonctionnalités ou des projets. La mise en place de cette stratégie s’inscrit dans une recherche d’amélioration constante à partir de tests, ce qui permet la réduction des risques d’échecs. Test utilisateur: très répandue, cette technique assure l’obtention de résultats très concrets. Elle consiste à tester le site en le soumettant aux premiers concernés, à savoir les utilisateurs. Le site peut se présenter sous forme de maquette fonctionnelle ou de prototype ou encore sur un site déjà implanté. Le test utilisateur est utile pour analyser les difficultés que les utilisateurs pourraient rencontrer sur le site, ce qui est essentiel pour une adaptation de la stratégie UX.

De nombreux avantages à tirer de l’UX design

Vous ne pouvez pas dissocier l’UX design de la création du site web. Les deux vont de pair. Lors de l’élaboration de votre projet de plateforme digital, vous devez mener une réflexion approfondie sur les actes à poser en matière d’UX. Et il est bon que vous fassiez appel à un UX designer afin que le nécessaire soit fait pour la satisfaction totale des utilisateurs. Les avantages à tirer de l’UX design sont nombreux :