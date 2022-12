Vous êtes passionnés par les films de Tim Burton et vous souhaitez en savoir plus sur l’actrice Jenna Ortega et son rôle dans la série Mercredi ? Nous vous invitons à faire un tour dans ce guide complet. Vous découvrirez alors tout ce qu’il y a à savoir sur son personnage et ses performances dans la série. Des informations sur sa carrière, sa vie personnelle et ses projets sont également à votre disposition. Nous allons vous présenter de façon détaillée tout ce qui concerne Jenna Ortega et sa participation à la série Mercredi de Tim Burton.

L’actrice Jenna Ortega

Vous avez certainement déjà entendu parler de Jenna Ortega, cette actrice prometteuse qui joue le rôle principal de Mercredi dans la série Tim Burton. Elle est considérée comme l’une des meilleures actrices de sa génération, et sa carrière s’est considérablement développée ces dernières années. Dans cet article, nous allons examiner en détail la carrière de Jenna Ortega ainsi que son rôle dans la série de Tim Burton.

Sa carrière

Vous connaissez peut-être Jenna Ortega de sa dernière rôle dans la série Mercredi de Tim Burton, mais l’actrice américaine a une carrière plus longue et plus variée qu’il n’y paraît. En effet, depuis 2012 elle a joué dans plusieurs séries télévisées et films. Nous vous proposons de découvrir sa carrière plus en détails.

Tout a commencé en 2012 avec une apparition dans le film La Famille de l’Espace. A partir de là, Jenna Ortega commence à apparaître régulièrement dans des séries telles que :

Jane the Virgin , où elle interprète le rôle de Young Jane



Richie Rich , où elle incarne le rôle de Rachel



Stuck in the Middle , où elle interprète le rôle de Harley Diaz



You , où elle incarne le personnage de Delilah Alves



En 2020, Jenna Ortega joue un rôle dans le film Let It Snow. Elle joue également le personnage principal de la série Mercredi de Tim Burton en 2021. Elle continue également à travailler sur des projets à venir, notamment sur le film Ya Me Voy et la série The Fallout.

En plus de ses rôles à l’écran, Jenna Ortega est une militante dévouée et s’engage pour la cause du changement climatique ainsi que pour les droits des enfants. Elle travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif et elle est membre de l’ONG Global Citizen partenaire de l’UNICEF. Elle est également ambassadrice de L’ONUSIDA. Il y a quelques années l’actrice avait déclaré : « Je veux aider à éliminer la stigmatisation du sida et faire en sorte que les gens en parlent. Rendez cette maladie normale, car elle nous affecte tous.

Avec plus de 8 ans d’expérience à son actif, Jenna Ortega est une actrice talentueuse et engagée qui a pris part à des projets variés. Nous sommes impatients de voir ce que l’avenir lui réserve.

Ses rôles

Vous connaissez peut-être Jenna Ortega pour son rôle dans la série « Mercredi » de Tim Burton, mais elle a également tenu des rôles dans de nombreuses autres productions.

Avant de décrocher son rôle dans « Mercredi », Jenna a joué dans une variété de films et séries télévisées. Elle est apparue dans des films tels que « Jane The Virgin », « The Babysitter » et « Insidious: The Last Key », et a tenu des rôles récurrents dans des séries télévisées telles que « Richie Rich », « Stuck in the Middle » et « You ».

De plus, Jenna est également apparue dans des émissions télévisées, des documentaires et même des publicités. Elle a été invitée dans des programmes tels que « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », « Good Morning America » et « The View ». Elle a également été vue dans des documentaires tels que « This Is Everything: Gigi Gorgeous » et « Inside the Mind of a Serial Killer ». Jenna a également été une star invitée dans des publicités pour des marques telles que « Samsung » et « Old Navy ».

En plus de ses rôles à l’écran, Jenna est également une activiste. Elle s’est engagée dans des causes telles que la justice raciale, le changement climatique et la protection des droits des femmes.

Grâce à ses rôles à l’écran et à sa carrière d’activiste, Jenna Ortega est devenue une figure de premier plan dans le monde des divertissements et de l’activisme.

La série Netflix Mercredi

Vous êtes curieux de connaître le rôle que Jenna Ortega joue dans la série Netflix Mercredi ? Nous allons vous fournir des informations sur son personnage et son interprétation à travers la série et le film de Tim Burton qui a suivi.

Mercredi

2022 – 1 saison – Séries policières

Synopsis : Brillante, sarcastique et un peu morte à l’intérieur, Mercredi Addams enquête sur une série de crimes tout en se faisant des amis (et des ennemis) à l’Académie Nevermore.

Acteurs : Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome

Créateurs : Alfred Gough,Miles Millar, Tim Burton

Tim Burton

Tim Burton est un réalisateur, producteur et scénariste américain célèbre pour ses films gothiques, sombres et fantastiques. Il a été nommé aux Oscars et a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix du public du Festival de Cannes.

Dans la série Netflix Mercredi, Jenna Ortega incarne le rôle principal, Mercredi Addams. C’est une série comique basée sur les films Addams Family de Burton, dont la première saison a été diffusée en octobre 2020.

Tim Burton a dirigé et produit la série Mercredi. Il a également écrit et produit de nombreux autres films, notamment Edward Scissorhands, Beetlejuice, Corpse Bride, Charlie et la Chocolaterie, Dark Shadows, Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street, Alice au Pays des Merveilles, Big Eyes et Dumbo.

En plus de sa participation à la série Mercredi, Burton a récemment produit et réalisé un long métrage intitulé Frankenweenie. Il a également co-écrit et produit le film Miss Peregrine et les Enfants particuliers et a produit le film Le Monde de Charlie.

Le projet

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jenna Ortega a été choisie pour incarner la jeune mercredi Adams dans la série Netflix ? Pour mieux comprendre le projet, nous vous invitons à découvrir les grands points de ce qui a motivé le choix de la comédienne.

Tout d’abord, Jenna Ortega a été sélectionnée pour être une représentation authentique et représentative de l’héroïne Mercredi Adams. En effet, Jenna Ortega est une actrice de 20 ans de la communauté latino-américaine, ce qui correspond parfaitement à l’origine ethnique de Mercredi. De plus, elle est appréciée pour sa capacité à incarner des personnages complexes et à jouer avec une grande variété d’émotions.

Ensuite, le choix de Jenna Ortega s’est porté sur son talent exceptionnel et ses talents de comédienne. Elle a déjà une longue liste de films et de séries à son actif, ce qui lui a permis de se construire une carrière dans l’industrie du divertissement. En outre, elle est une artiste très appréciée pour sa capacité à interpréter des rôles difficiles et à se connecter avec les spectateurs.

Enfin, le choix de Jenna Ortega a également été motivé par sa remarquable présence sur les plateformes de médias sociaux. Elle est très active sur ses comptes Instagram, Twitter et Facebook et elle a une communauté de plus de 32 millions de fans. En outre, elle est connue pour promouvoir des messages positifs et des causes sociales et environnementales qui sont en accord avec les principes de la série Mercredi.

En résumé, le choix de Jenna Ortega pour incarner Mercredi Adams dans la série Netflix Mercredi est une excellente décision. Sa représentation authentique de l’héroïne, son talent exceptionnel, ses qualités de comédienne et sa présence médiatique font d’elle la meilleure candidate pour ce rôle.

La première saison

La première saison de Mercredi présente l’adolescente Jenna Ortega dans le rôle principal. La série suit la jeune mercredi Addams alors qu’elle se lance dans une aventure pour découvrir un secret familial qui a des conséquences sur le monde entier et sur sa famille. Jenna est entourée de ses cousins, Pugsley et Fester, ainsi que de ses amis, le Dr. Black et le Professeur Pervis.

Dans la première saison, Jenna doit affronter ses peurs et ses démons intérieurs tout en découvrant des secrets qui mettent en danger sa famille et le monde entier. Elle doit également apprendre à accepter sa famille et ses origines, ce qui peut être difficile pour une jeune fille qui a toujours été rejetée et ignorée. Jenna est aidée par ses amis et sa famille alors qu’elle se bat pour sauver le monde et sa famille.

Les fans de la série sont ravis de découvrir l’interprétation de Jenna Ortega dans le rôle principal. Son personnage est une source d’inspiration pour les jeunes, car elle montre qu’on peut surmonter ses peurs et ses démons et trouver sa place dans le monde. Elle est un modèle de courage, de détermination et de force.

La première saison de Mercredi est un must pour les fans de Tim Burton et de la série. Elle est remplie de suspense et d’aventures, et Jenna Ortega est une interprétation remarquable. La série est à la fois drôle et effrayante, et les fans peuvent s’attendre à une saison encore plus remplie d’action et de suspense.

Jenna Ortega dans la série

Vous êtes à la recherche d’informations sur Jenna Ortega dans la série Mercredi de Tim Burton ? Alors vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous présenter ici les différents rôles que Jenna Ortega a joué dans la série et quelques informations supplémentaires sur la série elle-même.

Son rôle

Dans la série Mercredi de Tim Burton, Jenna Ortega incarne le rôle principal. Elle est une jeune fille courageuse et audacieuse qui se bat pour sa famille et ses amis. Elle est également très intelligente et débrouillarde, et sait comment s’adapter à toutes sortes de situations. Elle est aussi très empathique et sait comment se mettre à la place des autres et comprendre leurs points de vue. Son rôle est crucial dans la série, car elle est l’un des personnages principaux et joue un rôle important dans l’intrigue.

En plus de jouer le rôle de Mercredi, Jenna Ortega incarne également d’autres personnages importants dans la série.

Jenna Ortega a fait un excellent travail dans le rôle de Mercredi et a été saluée par la critique pour sa performance. Elle a reçu de nombreuses nominations aux Emmy Awards et a remporté le prix du meilleur acteur dans une série télévisée pour sa performance. Elle a également été nommée pour le prix du meilleur jeune acteur ou actrice aux Golden Globes.

Jenna Ortega a fait du rôle de Mercredi un succès et a su capturer l’esprit de la série. Elle a su apporter à son personnage une intelligence, une compassion et une force qui ont captivé le public et lui ont permis de s’identifier avec Mercredi. Sa performance a été remarquable et elle a contribué à faire de Mercredi un personnage très aimé et populaire.

Description du personnage

Jenna Ortega est l’un des personnages principaux de la série Mercredi de Tim Burton. Elle est interprétée par l’actrice américaine Jenna Ortega. Dans la série, Jenna joue le rôle de Mercredi Addams, la fille de Gomez et Morticia Addams. Jenna est une adolescente rebelle qui adore l’adrénaline et qui cherche à s’amuser et à explorer le monde qui l’entoure.

Jenna est une jeune femme courageuse et intelligente qui adore l’aventure et qui n’a pas peur de prendre des risques. Elle est très douée pour résoudre des énigmes et elle adore les défis. Jenna est une personne très créative qui adore les jeux vidéo et qui est passionnée par la technologie. Elle est très attachée à sa famille et à ses amis et est prête à tout pour les protéger. Elle est très loyale et pleine de compassion et d’empathie.

Jenna est très attachée à son style vestimentaire unique. Elle porte des vêtements qui reflètent sa personnalité un peu rebelle et distinctive. Elle aime les couleurs sombres et porte souvent des articles à l’allure gothique. Jenna a un look unique qui est très apprécié des fans de la série.

Jenna est une personne très ambitieuse qui cherche toujours à s’améliorer et à s’épanouir. Elle est très déterminée et n’abandonne jamais face à un défi. Jenna est une personne très perspicace qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense et de prendre la parole. Elle est très ouverte d’esprit et cherche toujours à apprendre et à comprendre le monde qui l’entoure.

Sa famille

Jenna Ortega incarne Mercredi Addams, la fille adolescente de Gomez et Morticia Addams, dans la série télévisée de Tim Burton. Présente dans la famille Addams depuis la saison 1, la jeune actrice a également joué dans des films et des séries tels que Jane the Virgin, Stuck in the Middle et The Babysitter: Killer Queen.

Pour donner plus de profondeur à son personnage, Jenna Ortega a décidé de creuser le passé de sa famille et de sa relation avec ses parents. Voici ce qu’elle a à dire à ce sujet:

«Ce sont des parents très drôles et affectueux. Ils sont très proches de leurs enfants et ne manquent jamais de leur prouver leur amour. Ils sont très ouverts et acceptent chaque membre de la famille, quels que soient ses choix. Ils sont également très compréhensifs et bienveillants.»

Mercredi Addams est très proche de ses frères et soeurs, Pugsley et Wednesday, ainsi que de sa grand-mère, Grandma Addams. Elle est également très proche de ses amis, Lurch et Thing. Jenna Ortega a déclaré à ce sujet:

«Je pense que Mercredi est très chanceuse d’avoir une famille aussi aimante. Elle est très proche de ses frères et soeurs ainsi que de ses amis. Elle se sent non seulement aimée, mais elle est aussi très entourée. Elle sait qu’elle peut compter sur eux pour l’aider à traverser les moments difficiles.»

Les yeux de Jenna Ortega

Vous connaissez sûrement Jenna Ortega pour son rôle principal dans la série Mercredi de Tim Burton. Mais savez-vous qu’elle a également des yeux qui sont l’un des aspects les plus remarquables de sa beauté ?

Lorsqu’on regarde les yeux de Jenna Ortega, on remarque d’abord leur couleur. Ses yeux sont d’un brun chocolat profond, ce qui leur donne une profondeur et une lueur intense. Ils sont encadrés par des cils noirs et épais qui ajoutent un charme supplémentaire à ses yeux.

Ensuite, il y a la forme de ses yeux. Ils sont légèrement en amande, ce qui leur donne un air mystérieux et captivant. Ses sourcils sont également bien dessinés, ce qui accentue la profondeur et le mystère qui entourent ses yeux.

Enfin, on remarque la façon dont ses yeux s’illuminent lorsqu’elle sourit. Ses yeux s’entrouvrent et s’illuminent lorsqu’elle est heureuse ou amusée, ce qui donne un vrai caractère à son visage. Ce qui accentue forcément l’envoutement qu’elle peut apporter à chacun de ses personnages qu’ils soient sombres ou enjouées son regard est un atout incontestable.

Top 13 des choses à savoir sur Jenna Ortega

Jenna à 20 ans

Elle est née en Californie avec des origines mexicaine et portoricaine

Jenna Ortega a commencé à être actrice à l’âge de 9 ans

Elle était la toute première princesse Latina de Disney en jouant le rôle Isabel dans Elena D’avalor

Jenna Ortega est ambassadrice de l’ONUSIDA

Elle adore la série Netflix Stranger Things au point d’être une véritable fan obsédée par l’univers de la série

Jenna Ortega aimerait devenir plus tard dans sa carrière une réalisatrice

Ce qu’elle préfère lorsqu’elle n’est pas en train de jouer un rôle c’est écrire

Jenna Ortega est ce qu’on nomme une scream queen*

Jenna Ortega a joué dans You et dans Jane the Virgin

Jenna Ortega a cinq frères et sœurs

Jenna a coupé sa frange pour son rôle dans mercredi

Jenna est ambassadrice de Neutrogena

* En effet Jenna Ortega a jouée dans X , The Babysitter : Killer Queen et Insidious 2, The Face et elle l’explique d’ailleurs très bien : « J’aime les choses un peu rebutantes » … « J’aime les choses qui dérangent. »)

En résumé, les yeux de Jenna Ortega sont l’un des aspects les plus remarquables de sa beauté. Ils sont d’un brun profond et en amande, ce qui leur donne un air mystérieux et captivant. Ses cils noirs et épais et ses sourcils bien dessinés ajoutent encore plus de charme à ses yeux, qui s’illuminent lorsqu’elle sourit.

Nous avons vu ici que Jenna Ortega est l’une des actrices principales de la série Mercredi de Tim Burton. Son rôle en tant que jeune mercredi a suscité l’intérêt et la fascination des spectateurs. Son interprétation de ce personnage emblématique est riche en nuances, et elle a remarquablement su s’approprier ce rôle. La façon dont elle a mis en scène l’histoire et les émotions qui s’y rattachent est remarquable. Elle a su offrir une grande variété et profondeur à son personnage, et a joué un rôle essentiel dans le succès de cette série.

Sa performance dans la série Mercredi de Tim Burton a vraiment été remarquable, et elle a mérité tous les éloges qu’elle a reçus. Jenna Ortega a offert une performance admirable et inspirante, et elle a prouvé qu’elle est capable de jouer des rôles variés et complexes. En outre, elle a démontré qu’elle est une actrice compétente et talentueuse, et qu’elle peut contribuer à la création d’œuvres de qualité. Nous espérons qu’elle continuera à nous étonner avec ses performances à l’avenir.