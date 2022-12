La région Nord du Portugal vous présente des paysages époustouflants et féeriques, idéaux pour des vacances en famille, entre amis...

Est-ce que cela vous enthousiasme en tant que créatifs? Venez donc visiter notre site web à www.gearbooker.com Et n’oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Si vous ne trouvez rien près de chez vous, Gearbooker propose une option d’expédition intégrée. De cette façon, la location est en fait aussi simple que les achats en ligne avec des boutiques comme Amazon et vous ne dépendez plus uniquement de la gamme proposée dans votre région.

Avec chaque propriétaire fixant le prix à sa guise, ceux-ci sont souvent inférieurs aux prix des loueurs traditionnels. De plus, la plateforme vous permet aussi de faire connaissance et tisser des liens avec des personnes créatives. Cela élargira votre réseau puisque de nouvelles collaborations pourraient éclore ! Une situation qui profite à tout le monde.

Gearbooker a également intégrée des options de sécurité qui contribuent à accroître la confiance des utilisateurs – ils le font notamment via un KYC (vérification des antécédents) des locataires, des critiques et des liens vers les comptes de médias sociaux. Afin d’accroître les procédures de sécurité plutôt que de vérifier seulement votre identité.

Gearbooker propose à tous les utilisateurs une assurance obligatoire pour chaque réservation effectuée, et ce en utilisant la « valeur de remplacement » au lieu de la « valeur actuelle » habituelle. Donc si quelque chose va mal, vous pouvez acheter quelque chose d’équivalent.

En effet, Gearbooker propose une vaste gamme de fournisseurs auxquels vous pouvez faire appel afin de répondre à votre demande. Par exemple, ses membres peuvent louer des DJ sets, des équipements audio, des microphones et tout ce qu’il vous faut pour mixer en musique, ainsi que des lunettes VR et d’autres accessoires pour la réalité augmentée.

Lorsqu’un client réserve un équipement, le propriétaire reçoit une demande et peut donc approuver la réservation. Le propriétaire garde toujours un contrôle. Si cela ne marche pas, il peut annuler la réservation quand il le souhaite.

Lorsqu’un utilisateur cherche une location de caméra ou à mettre en location son appareil photo, il crée un compte sur la plate-forme qui lui propose directement des caractéristiques telles que la description, photos et prix.

Louez du matériel photo et vidéo chez les particuliers ou gagnez de l’argent en louant votre propre matériel. Gearbooker offre différents services personnalisés pour répondre à chaque besoin.

La plateforme facilite la location d’équipements audiovisuels pour tous les créatifs et est actuellement utilisée par plusieurs milliers de personnes au Benelux et dans toute la France.

La location de matériel audiovisuel n’a jamais été aussi facile et amusante

