Le plus dur n’est pas de regarder une série, mais plutôt de trouver la pépite qui vous correspond le mieux. Chaque année, Netflix propose plus de 5 600 séries et films. Pour ne plus vous faire perdre de temps chaque soir, nous vous proposons la série qui convient le plus à votre personnalité.

Les Chroniques de Bridgerton : pour les grands romantiques

Les Chroniques de Bridgerton est sans conteste la série d’amour de l’année. Pendant le confinement, ce drame d’époque a fait un véritable carton avec plus de 63 millions de téléspectateurs sur Netflix. La saison 2 nous offre également son lot d’histoires et de drames. Anthony Bridgerton, frère de l’héroïne de la saison 1, prend la décision de se marier. Il recherche donc la femme parfaite pour devenir comtesse. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

La série est une adaptation des romans de Julia Quinn : selon la logique, les réalisateurs auraient donc prévu huit saisons. Chaque saison se concentrera sur l’histoire d’un enfant de la famille Bridgerton. Puisque la date de sortie de la saison 3 n’est pas encore dévoilée, le mystère plane encore sur le prochain enfant protagoniste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par House of the Dragon (@houseofthedragonhbo)

Game of Thrones : pour les aventuriers

La fameuse série d’HBO est composée de 73 épisodes d’environ 45 minutes. De quoi vous occuper pendant plusieurs semaines. Au Royaume des Sept Couronnes, les saisons n’existent plus. L’été, qui a duré dix années, laisse place à un hiver glacial et sombre. La Garde de Nuit n’a plus les capacités de protéger les habitants des dangers extérieurs.

Pendant ce temps, neuf familles veulent s’emparer du Trône de Fer à Westeros, pour régner sur les Sept Royaumes. D’après Allo Ciné, le dernier épisode de la série a regroupé plus de 13,6 millions de téléspectateurs. C’est le record absolu de la plateforme HBO.

Pour les téméraires ayant fini la série, le préquel de la saga vous attend avec House of the Dragon. Cette fois-ci, retour 200 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. On n’en dit pas plus, on vous laisse découvrir la suite ! Et si vous ne vous rappelez plus des personnages, pas de panique : voici l’arbre généalogique de la famille Targaryen pour vous remémorer tous les liens entre les différents protagonistes.

Le Flambeau : pour les vrais comiques

Marc est enfin de retour. Même s’ il n’a pas trouvé l’amour dans La Flamme, il est bien décidé à remporter Le Flambeau, une série de télé-réalité parodique. Sur l’île de Chupacabra, Marc retrouve d’anciennes connaissances, comme Anne, Alexandra et le docteur Juiphe.

De nouveaux protagonistes apparaissent : Patrice le barman, Annick la baba cool et Carole la compétitrice. On se demande qui va gagner le Flambeau. Mais la vraie question est : qui va supporter Marc tout au long de l’aventure ?

Attention, Le Flambeau n’est pas une pâle copie de La Flamme. Tous les personnages ont leur propre enjeu et histoire. Le réalisateur et acteur Jonathan Cohen explique l’importance de chacun : « Il y avait cette volonté d’upgrader la comédie, mais chez tous les personnages. »

En effet, chaque acteur a participé à l’amélioration de son personnage grâce à l’improvisation. Jonathan laissait libre cours à leur créativité lors du tournage, pour en faire ressortir les meilleures scènes et blagues.

Chaque trait de personnalité a le droit à sa série. Si vous êtes un nostalgique des années 80, vous allez adorer vous plonger dans l’univers de Stranger Things. Et bien sûr, si vous êtes fan de la famille royale britannique, on ne saurez vous conseiller de regarder The Crown.