Le groupe Bjarke Ingels (BIG), connu pour créer des bâtiments extraordinaires et uniques, a récemment conçu son propre siège, et nous sommes très curieux d’en savoir plus. Ce siège, appelé Piranesian, est situé à Copenhague, au Danemark. Il est niché dans une zone populaire du quartier portuaire de Nordhavn. Il n’est pas aussi extravagant que certaines des créations de BIG, mais prend la forme d’un épais bâtiment en béton d’une hauteur de 20 mètres. Un escalier de 12 mètres fait le tour de l’extérieur du bâtiment, formant une terrasse extérieure et une sortie de secours pour les sept étages.

Concepteur : BIG

Le bâtiment est construit avec du béton Uni-Green, développé en collaboration avec Unicon. Une partie du clinker a été remplacée par de l’argile calcinée et de la chaux, ce qui permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 25 % par rapport à un mélange de béton traditionnel. L’intérieur fait la part belle au béton, mais aussi au bois. Il comporte également un autre grand escalier qui semble zigzaguer à travers les différents étages. L’intérieur est conçu pour circuler librement, avec une grande quantité d’espace disponible. La lumière naturelle a été utilisée au maximum, et un ascenseur ainsi qu’un petit escalier secondaire ont été placés à l’extrémité nord de la structure.

Une végétation extensive a également été incorporée autour du bâtiment. L’escalier extérieur est planté d’espèces d’arbres, d’arbustes, d’herbes et de plantes vivaces résistantes au vent. Les cuisiniers utilisent les herbes pour cuisiner dans la cantine du personnel. Le toit-terrasse est équipé de bois provenant d’une scierie locale et de beaucoup d’autres végétaux. La terrasse offre également de belles vues sur le paysage environnant. Un parc a également été aménagé pour les visiteurs.

“À la pointe de Sundmolen à Nordhavn, nous avons transformé ce qui était autrefois un parking en un parc de plage de 1 500 mètres carrés, un joyau caché au cœur de la ville” ; a déclaré Giulia Frittoli, partenaire et directrice de BIG Landscape. Inspirés par les magnifiques paysages côtiers du Danemark, nous avons imaginé un lieu où les gens pourraient se détendre, jouer, pêcher et se rapprocher de la nature. Le parc reflète ce qui aurait poussé ici naturellement avant la création du port, ce qui en fait un hommage au passé et à l’avenir” ;

Le siège du BIG est conçu pour être très économe en énergie, compte tenu de sa taille et de son type. Le toit est équipé de panneaux solaires pour réduire la consommation d’énergie du réseau. La combinaison d’un système d’énergie géothermique et d’une ventilation naturelle couvre 84 % des besoins en chauffage et 100 % des besoins en refroidissement.

The post Bjarke Ingels Group’s new Copenhagen’s headquarters is an energy-efficient concrete marvel appeared first on Plare.