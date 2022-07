Partir en vacances au ski, c’est un art minutieux en matière d’équipement, et un art qui s’avère plus complexe quand on a des problèmes de vue. Vient alors l’éternel débat : Lunettes sous le masque, pas de lunettes sous le masque, partir dans l’extrême de l’opération des yeux au laser ? Et les lentilles de contact, c’est dangereux avec le froid ? Absolument pas, sous réserve de prendre contact avec votre ophtalmologue pour vous assurer que vous n’avez pas de problèmes lacrymaux (manque de larmes pour humidifier la lentille) et donc, que vous pouvez porter des lentilles de contact en toute sécurité en montagne. Pourquoi porter des lentilles pendant vos vacances au ski ? On vous a préparé un petit top 5 de nos meilleurs arguments !

1. Pas de réverbération de la neige sur les lunettes

Les petits reflets bien désagréables qui vous aveuglent et vous font prendre le risque de foncer dans un arbre ou de louper une bosse, vous connaissez ? Nous oui, et le double vitrage provoqué par vos lunettes de vue et votre masque renforce le risque de vilains reflets, entre neige et soleil, susceptible de vous aveugler momentanément.

2. C’est beaucoup plus confortable à porter

Les lunettes de vue sous le masque, c’est la garantie zéro confort: Ça bloque, ça cogne, et à moins d’acheter un masque adapté pour tenir votre monture, c’est franchement pas le top de l’agréable pendant que vous dévalerez les pistes. L’avantage des lentilles, c’est qu’on ne les sent pratiquement pas. Pas de pression de la monture sur votre nez, vous ne les sentez pas bouger, et certaines lentilles de contact sont tellement agréables à porter qu’on en oublierait presque qu’on les a mises !

3. Une meilleure visibilité sur les pistes

Les lentilles de contact permettent d’avoir un champ élargi par rapport aux lunettes de vue. Sans montures pour vous couper la vue, vous pouvez voir de manière panoramique : En haut, en bas, sur les côtés, aucun obstacle, pas de buée qui s’incruste sur tous vos carreaux jusqu’à vous rendre pratiquement aveugle… Beaucoup ont du mal avec les lunettes déjà dans la vie de tous les jours, alors imaginez vous en haut des pistes, là où tout est dans l’analyse du terrain avant la descente… Le faire avec les yeux « libérés », c’est mieux, non?

4. Journalières, mensuelles ? Faites en fonction de votre préférence

La plupart des gens pensent que porter des lentilles est beaucoup trop complexe et demande d’être accompagné constamment d’une solution d’entretien. Sur les sites de lentilles, qui proposent la vente de lentilles de contact en ligne, vous pouvez trouver un large éventail de lentilles à votre guise : Les lentilles journalières, à enfiler le matin et jeter le soir, les lentilles mensuelles, à port journalier, ou encore celles que vous pouvez porter pendant une semaine sans interruption, et donc sans avoir besoin de les retirer… Faites votre choix parmi toutes les propositions de lentilles de contact!

5. Soyez canons même sur les pistes!

Oui parce que oui, il faut l’admettre en prime de tous les arguments ci-dessus, les lunettes sous le masque de ski, ce n’est pas franchement des plus esthétiques. Et si vous avez prévu de draguer sur les pistes, le faire dissimulé sous un double vitrage risque de gâcher un peu votre regard de braise, ce serait dommage, non ?