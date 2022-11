1. Raymond Kopa (1931-2017)

Raymond Kopa est considéré comme l’un des meilleurs joueurs français de l’histoire. Il a été le premier Français à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions avec le Real Madrid en 1957. Kopa a également été finaliste de la Coupe du monde en 1958 et a été sacré meilleur joueur européen en 1958.

2. Michel Platini (b. 1955)

Michel Platini est un ancien milieu de terrain offensif français qui a joué pour les clubs de Nancy, de Juventus et de la Juventus. Platini a été sacré meilleur joueur européen trois fois et a aidé la Juventus à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions en 1985. Platini a également été champion du monde avec la France en 1998 et a été nommé meilleur joueur du monde en 1984 et 1985.

3. Zinedine Zidane (b. 1972)

Zinedine Zidane est un ancien milieu de terrain offensif français qui a joué pour les clubs de Juventus, de Real Madrid et de la Juventus. Zidane a été sacré meilleur joueur européen en 1998 et a aidé la France à remporter la Coupe du monde en 1998. Zidane a également été nommé meilleur joueur du monde en 1998 et 2002.

4. Thierry Henry (b. 1977)

Thierry Henry est un ancien attaquant français qui a joué pour les clubs de Monaco, de Arsenal, de Barcelona et de New York Red Bulls. Henry est considéré comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du football et a aidé Arsenal à remporter la Premier League en 2003-04 et 2004-05. Henry a également été sacré meilleur joueur africain en 2003.

5. Didier Deschamps (b. 1968)

Didier Deschamps est un ancien milieu de terrain français qui a joué pour les clubs de Nantes, de Marseille, de Chelsea et de Juventus. Deschamps a aidé Marseille à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions en 1993, ce qui est le seul titre européen gagné par un club français à ce jour. Deschamps a également été sacré champion du monde avec la France en 1998 et 2000.

6. Marcel Desailly (b. 1968)

Marcel Desailly est un ancien défenseur français qui a joué pour les clubs d’Auxerre, de Milan AC, de Chelsea et de Qatar SC. Desailly est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football et a aidé l’AC Milan à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions en 1994 et 2003. Desailly a également été sacré champion du monde avec la France en 1998 et 2000.

7. Robert Pirès (b. 1973)

Robert Pirès est un ancien milieu de terrain offensif français qui a joué pour les clubs d’Arsenal, de Villarreal et d’Astana. Pirès est considéré comme l’un des meilleurs milieux offensifs français de tous les temps et a aidé Arsenal à remporter la Premier League en 2001-02 et 2003-04. Pirès a également été nommé meilleur joueur français en 2000-2001.

Qui sont les meilleurs joueurs français de la nouvelle génération ?

Le football est un sport qui a gagné en popularité en France au cours des dernières années. De nombreux joueurs français ont émergé comme les meilleurs dans le monde du football. La nouvelle génération de joueurs français semble prometteuse. Voici une liste des 10 meilleurs joueurs français de la nouvelle génération.

1. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est un jeune joueur français de 19 ans qui a déjà fait ses preuves dans le football mondial. Il a été formé au Paris Saint-Germain et a ensuite été transféré au club de Monaco. Mbappé a gagné la Ligue 1 avec Monaco en 2017 et a ensuite été transféré au PSG pour une somme record de 145 millions d’euros. Au PSG, Mbappé a aidé son club à gagner la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Supercoupe de France. Mbappé a également été nommé meilleur joueur de la Ligue 1 en 2018 et il a été inclus dans l’Équipe type de l’année de la UEFA en 2018. En 2019, Mbappé a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France avec le PSG. Il a également été inclus dans l’Équipe type de l’année de la Ligue 1 pour la seconde fois consécutive. Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et il est certainement l’un des meilleurs joueurs français de sa génération.

2. Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est un jeune joueur français de 21 ans qui évolue actuellement au FC Barcelone. Dembélé a été formé au Stade Rennais avant d’être transféré au Borussia Dortmund en 2016. Au Dortmund, Dembélé a aidé son club à gagner la DFL-Supercup en 2017. En 2017, Dembélé a été transféré au FC Barcelone pour une somme record de 105 millions d’euros. Au Barça, Dembélé a aidé son club à gagner la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne en 2018. En 2019, Dembélé a aidé le Barça à gagner la Liga et la Supercoupe d’Espagne pour une seconde fois consécutive. Demb

