Retro-gaming : pourquoi c’est si cool ?

Le retro-gaming, c’est le fait de jouer à des jeux vidéo sur des consoles anciennes. C’est un phénomène qui a le vent en poupe ces dernières années, car c’est une façon de redécouvrir des jeux vidéo cultes, qui ont bercé notre enfance. De plus, les prix des consoles de retro-gaming sont souvent très abordables, ce qui en fait une activité très accessible.

Alors, si vous aussi vous avez envie de vous replonger dans les jeux vidéo de votre enfance, voici les 10 meilleures consoles de retro-gaming.

1. La Nintendo Entertainment System (NES)

La NES est une des consoles les plus cultes de l’histoire du jeu vidéo. Sortie en 1985, elle a popularisé les jeux vidéo auprès du grand public et a permis à Nintendo de devenir la référence du jeu vidéo. Elle propose une large gamme de jeux cultes tels que Super Mario Bros., The Legend of Zelda ou encore Metroid.

2. La Super Nintendo Entertainment System (SNES)

La SNES est la successeur directe de la NES et elle a été lancée en 1991. Elle a su se démarquer en proposant des graphismes et des gameplay encore plus aboutis que sa prédécesseur. Elle est également restée célèbre pour ses nombreux jeux cultes comme Super Mario World, Donkey Kong Country ou encore Chrono Trigger.

3. La Sega Mega Drive (ou Sega Genesis)

La Sega Mega Drive est une console 16 bits sortie en 1988 au Japon et en 1989 en Amérique du Nord et en Europe. C’est la troisième console de salon de Sega et elle a été très populaire dans les années 1990 grâce à ses nombreux jeux cultes comme Sonic the Hedgehog, Streets of Rage ou encore Golden Axe.

4. La PlayStation 1 (PS1)

La PlayStation 1 est une console 32 bits lancée en 1994 par Sony. C’est la première console de salon de Sony et elle a connu un immense succès, notamment grâce à ses graphismes 3D révolutionnaires pour l’époque. Elle est également restée célèbre pour ses nombreux jeux cultes tels que Final Fantasy VII, Metal Gear Solid ou encore Tekken 3.

5. La Nintendo 64 (N64)

La Nintendo 64 est une console 64 bits lancée en 1996 par Nintendo. C’est la dernière console de salon de Nintendo avant l’arrivée de la GameCube et elle a été très populaire grâce à ses nombreux jeux cultes comme Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ou encore Pokémon Stadium.

6. La Dreamcast

La Dreamcast est une console 128 bits lancée en 1998 par Sega. C’est la dernière console de salon de Sega avant son abandon du marché des consoles de salon et elle a été très populaire grâce à ses nombreux jeux cultes comme Sonic Adventure, Crazy Taxi ou encore SoulCalibur.

7. La PlayStation 2 (PS2)

La PlayStation 2 est une console 128 bits lancée en 2000 par Sony. C’est la successeur directe de la PlayStation 1 et elle a connu un immense succès, notamment grâce à sa compatibilité avec les DVD-ROM qui lui a permis de se démarquer face à ses concurrents

Les jeux les plus populaires sur les consoles de retro-gaming

Il y a quelques années, la mode des consoles de retro-gaming a fait son grand retour. Les gens ont redécouvert le plaisir de jouer aux jeux vidéo des années 80 et 90, et les fabricants de consoles ont commencé à proposer des versions modernes de ces classiques.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses consoles de retro-gaming sur le marché, chacune proposant une sélection de jeux emblématiques. Si vous êtes à la recherche d’une console de retro-gaming, voici 10 des meilleures options disponibles.

1. Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition

La Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition est une mini-console qui propose une sélection de 30 des meilleurs jeux de la NES originale, dont « Super Mario Bros. », « The Legend of Zelda » et « Contra ». La console est livrée avec une manette classique, et il est également possible d’acheter des manettes supplémentaires.

2. Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition

La Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition est une mini-console qui propose une sélection de 21 des meilleurs jeux de la SNES originale, dont « Super Mario World », « The Legend of Zelda: A Link to the Past » et « Donkey Kong Country ». La console est livrée avec une manette classique, et il est également possible d’acheter des manettes supplémentaires.

3. Sega Genesis Mini

Le Sega Genesis Mini est une mini-console qui propose une sélection de 42 des meilleurs jeux de la Sega Genesis originale, dont « Sonic the Hedgehog », « Golden Axe » et « Streets of Rage ». La console est livrée avec deux manettes classiques, et il est également possible d’acheter des manettes supplémentaires.

4. PlayStation Classic

La PlayStation Classic est une mini-console qui propose une sélection de 20 des meilleurs jeux de la PlayStation originale, dont « Final Fantasy VII », « Tekken 3 » et « Ridge Racer Type 4 ». La console est livrée avec une manette classique, et il est également possible d’acheter des manettes supplémentaires.

5. Nintendo 64 Classic Edition

La Nintendo 64 Classic Edition est une mini-console qui propose une sélection de 20 des meilleurs jeux de la Nintendo 64 originale, dont « Super Mario 64 », « The Legend of Zelda: Ocarina of Time » et « GoldenEye 007 ». La console est livrée avec une manette classique, et il est également possible d’acheter des manettes supplémentaires.

6. Atari Flashback 8 Gold Deluxe Edition

L’Atari Flashback 8 Gold Deluxe Edition est une mini-console qui propose une sélection de 130 des meilleurs jeux de l’Atari 2600 originale, dont « Pac-Man », « Space Invaders » et « Frogger ». La console est livrée avec deux joysticks classiques, et il est également possible d’acheter des joysticks supplémentaires.

7. Neo Geo Mini International

Le Neo Geo Mini International est une mini-console qui propose une sélection de 40 des meilleurs jeux du Neo Geo originel, dont « The King of Fighters ’98 », « Metal Slug » et « Samurai Shodown ». La console est livrée avec trois joysticks classiques, et il est également possible d’acheter des joysticks supplémentaires.

8. Commodore 64 Mini

Le Commodore 64 Mini est une mini-console qui propose une sélection de 64 des meilleurs jeux du Commodore 64 original, dont « California Games », « Paradroid » et « Uridium ». La console est livrée avec un joystick classique, et il est également possible d’acheter un joystick supplément

Les meilleures astuces pour profiter au maximum du retro-gaming

Le retro-gaming est un excellent moyen de se divertir et de redécouvrir des jeux qui ont fait l’histoire du jeu vidéo. Cependant, il peut être difficile de s’y retrouver parmi toutes les consoles et tous les jeux disponibles. Voici donc 10 conseils pour profiter au maximum du retro-gaming !

1. Ayez une bonne collection de jeux

Avoir une bonne collection de jeux est essentiel pour profiter pleinement du retro-gaming. Il ne faut pas hésiter à dépenser un peu d’argent pour avoir accès à de nombreux jeux différents. Il existe de nombreuses plateformes en ligne où vous pouvez acheter des jeux rétro, alors n’hésitez pas à faire le tour des sites avant de faire votre choix.

2. Investissez dans une bonne console

Investir dans une bonne console de retro-gaming vous permettra d’avoir une meilleure expérience de jeu. Les consoles les plus populaires sont généralement celles qui offrent le meilleur rapport qualité/prix. N’hésitez donc pas à comparer les différentes consoles avant de faire votre choix.

3. Ayez une bonne télévision

Pour profiter au maximum du retro-gaming, il est important d’avoir une bonne télévision. En effet, la qualité d’image est très importante pour ce type de jeu. Il existe de nombreux types de télévisions sur le marché, alors prenez le temps de bien comparer avant d’acheter.

4. Utilisez des accessoires adéquats

Pour profiter pleinement du retro-gaming, il est important d’utiliser des accessoires adéquats. Les manettes et les joysticks sont par exemple très important pour ce type de jeu. Il existe de nombreux modèles différents sur le marché, alors n’hésitez pas à faire quelques recherches avant de faire votre choix.

5. Jouez avec des amis

Le retro-gaming est beaucoup plus amusant à plusieurs ! Invitez donc des amis à jouer avec vous et profitez-en pour passer un excellent moment ensemble. Vous pouvez également organiser des soirées spéciales retro-gaming avec des snacks et des boissons !

6. Suivez les actualités du retro-gaming

Pour être au courant des dernières actualités du retro-gaming, suivez les comptes Twitter et Facebook dédiés à ce sujet. Vous y trouverez des informations sur les derniers jeux sortis, les meilleures offres, etc. N’hésitez donc pas à vous abonner aux comptes que vous trouverez intéressants !

7. Participez à des événements dédiés au retro-gaming

Il existe de nombreux événements dédiés au retro-gaming qui ont lieu un peu partout dans le monde. Ces événements sont l’occasion idéale pour rencontrer d’autres passionnés et échanger autour de ce sujet ! N’hésitez donc pas à faire quelques recherches pour trouver les événements qui auront lieu près de chez vous !

Les pièges du retro-gaming : comment éviter les arnaques ?

L’engouement pour le retro-gaming ne cesse de croître et de nombreuses personnes s’intéressent désormais à ce hobby. Cependant, il est important de savoir comment éviter les arnaques, car il existe de nombreux pièges dans ce domaine.

Les arnaques les plus fréquentes concernent les consoles de retro-gaming. En effet, il est très facile de se faire avoir lorsque l’on achète une console d’occasion, car il est souvent difficile de savoir si la console est en bon état ou si elle a été modifiée. De plus, il existe de nombreuses contrefaçons de consoles de retro-gaming sur le marché, il est donc important d’être vigilant lorsque l’on achète une console.

Il est également important de bien choisir son revendeur lorsque l’on achète une console de retro-gaming. En effet, il existe de nombreux sites internet qui vendent des consoles de retro-gaming, mais il est important de choisir un site internet fiable qui propose des garanties. De plus, il existe de nombreux magasins spécialisés dans le retro-gaming, mais il est important de bien se renseigner avant d’acheter une console dans un de ces magasins, car certains ne sont pas toujours honnêtes.

Enfin, il est important de savoir que le retro-gaming peut être très addictif et que certains joueurs ont tendance à dépenser beaucoup d’argent dans ce hobby. Il est donc important d’être raisonnable lorsque l’on s’intéresse au retro-gaming et de ne pas dépenser plus que ce que l’on peut se permettre.