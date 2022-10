Les îles de Guadeloupe constituent un archipel des Caraïbes françaises. L’archipel est composé de basse-terre, grande-terre, les saintes, Marie-galante et la Désirade.

Les îles de Guadeloupe sont célèbres pour leurs plages de sable blanc, leurs eaux turquoises et leur climat ensoleillé toute l’année, une destination de rêve pour le voyage.

Grande-Terre la fascinante

La Guadeloupe est composée de deux îles principales, Grande-Terre et Basse-Terre, ainsi que de plusieurs îles mineures. Grande-Terre est la plus grande et la plus peuplée des îles de Guadeloupe. C’est une île plate avec de magnifiques plages de sable blanc bordées de palmiers. Les eaux cristallines de la baie de Gosier sont parfaites pour la plongée et la plongée sous-marine. Les visiteurs peuvent également profiter de la randonnée, du VTT et du canoë-kayak dans les nombreux parcs naturels de l’île.

Les îles de la Guadeloupe offrent aux visiteurs un large éventail d’activités et d’expériences uniques. Que vous souhaitiez profiter des magnifiques plages, explorer les forêts tropicales, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances inoubliables dans les îles de Guadeloupe.

N’oubliez pas de profiter de l’ensemble des villes de Grande-Terre elles-ont toutes quelque chose à apporter à votre découverte de la Guadeloupe.

De nombreux commerces sont présents afin d’acheter local pendant votre séjour avec des boutiques de prêt-à-porter, chaussures, parfumeries, bijouteries, accessoires de mode, fleuristes, salons de beauté, optique, alimentation…). L’île et principalement Pointe-à-Pitre abrite un grand nombre de restaurants qui proposent une grande variété de cuisines (créole, gastronomique, française, chinoise, indienne…).

Les 10 villes de Grande-Terre sont Pointe-à-Pitre, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, Les Abymes, Le Moule, Morne-à-l’Eau, Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand.

Basse-Terre la majestueuse

Basse-Terre est la seconde plus grande île de Guadeloupe. C’est une île montagneuse couverte de forêts tropicales luxuriantes. Le point culminant est le volcan Soufrière, qui est l’un des volcans les plus actifs des Petites Antilles.

Les quartiers de Basse-terre sont : Azincourt, Bas-du-Bourg, le Carmel, Desmarais, Guillaud, Morne-Chaulet, Morne-à-Vaches, Petit-Paris, Pintade, Rivière-des-Pères, la Rue-Maillan, Saint-François, Sur-le-Morne, Versailles.

Basse-Terre, la majestueuse île de Guadeloupe, est caractérisée par sa montagne, le Parc national de la Guadeloupe, ses plages de sable noir et ses nombreuses cascades. Cette île volcanique est connue pour son climat agréable toute l’année, ses paysages verdoyants et ses magnifiques plages.

Les visiteurs peuvent également profiter des nombreuses plages de Basse-Terre, des sentiers de randonnée pédestre et des pistes cyclables et des sports nautiques. La capitale Basse-Terre abrite le siège du gouvernement de Guadeloupe et de nombreux musées et galeries. Les autres attractions de l’île comprennent le jardin botanique de Deshaies, les grottes de Saint-Claude et la réserve naturelle des Saintes.

La Désirade la petite île surprenante

La Désirade est une petite île de Guadeloupe située à environ 10 kilomètres au large des côtes de Grande-Terre. C’est une île volcanique et sa surface est principalement couverte de roches et de sable.

La Désirade est connue pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son climat ensoleillé.

La petite île offre une multitude d’activités touristiques telles que la plongée sous-marine, la pêche, le windsurf, le kitesurf, etc. La Désirade est également réputée pour son authenticité et son charme rustique.

Les saintes l’archipel éblouissante

Les Saintes sont un archipel composé de huit îles, situées à environ 35 kilomètres au sud de Basse-Terre, dans les Caraïbes.

L’archipel est formé de deux îles habitées, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, ainsi que de sept autres îles inhabitées: L’îlet à Cabrit, Le Grand-Ilet, L’îlet de la Coche, L’îlet des Augustins, L’îlet de la Redonde, Le Rocher-du-Pâté.

Les Saintes sont réputées pour leur beauté naturelle époustouflante, leur climat tropical chaud et humide, leurs plages de sable blanc immaculées et leurs eaux turquoise cristallines.

L’archipel est une destination populaire pour la plongée sous-marine et le snorkeling, car il abrite une riche vie marine et de magnifiques récifs coralliens. Les Saintes sont également connues pour leur patrimoine culturel et historique, notamment le Fort Napoléon, construit par les Français en 1867.

Marie-Galante l’authentique

Marie-Galante est une île de la Guadeloupe située à environ 30 kilomètres au sud-est de Basse-Terre. C’est la troisième plus grande île de l’archipel avec une superficie de 158 km2. Elle est connue pour ses plages de sable blanc, ses rhums agricoles et sa musique caribéenne.

Marie-Galante a été habitée par les Arawaks, puis les Caraïbes avant d’être colonisée par les Français en 1648. L’île a été nommée d’après la galère du pirate français François le Clerc, surnommé « Jambe de bois », qui s’en empara en 1651. Marie-Galante a été cédée à la Grande-Bretagne en 1664, puis restituée à la France en 1674.

Marie-Galante est une île volcanique dont le point culminant est le Morne Constant, situé dans le centre de l’île. La végétation est principalement composée de forêts tropicales.

L’île est réputée pour ses rhums agricoles produits dans ses nombreuses distilleries. La musique caribéenne est également très présente sur l’île et on peut y entendre les genres tels que le zouk, le compas et la biguine.

Les plages de sable blanc de Marie-Galante sont parmi les plus belles des Antilles françaises. Les principales plages de l’île sont : La Feuillère, Petite Anse, Les Trois Ilets, Folle Anse ,Plage de Saint-Louis, Anse de Mays – Moustique, Anse Canot, Plage de la rivière de Vieux Fort.

Marie-Galante est une île authentique où il fait bon vivre. Si vous cherchez un endroit tranquille pour vous reposer et profiter de la nature, c’est l’île qu’il vous faut !

La Guadeloupe est une magnifique destination touristique composée de plusieurs îles. Chacune des îles a sa propre personnalité et offre aux visiteurs un large éventail d’activités et de sites à explorer.

Que vous recherchiez une escapade reposante ou une aventure pleine d’aventures, vous trouverez certainement ce que vous cherchez sur les îles de Guadeloupe.

FAQ

1. Qu’est-ce que les îles de Guadeloupe ?

Les îles de Guadeloupe sont un archipel français situé dans les Caraïbes, composé de deux îles principales : Grande-Terre et Basse-Terre, ainsi que de plusieurs îles secondaires, dont La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante.

2. Quelle est la superficie des îles de Guadeloupe ?

L’archipel de Guadeloupe s’étend sur une superficie totale de 1 438 km2.

3. Quel est le climat des îles de Guadeloupe ?

Le climat des îles de Guadeloupe est tropical, avec une température moyenne oscillant entre 24 et 31°C tout au long de l’année.

4. Quelles sont les activités touristiques proposées aux îles de Guadeloupe ?

Les touristes pourront profiter des plages paradisiaques des îles, faire de la plongée sous-marine ou encore explorer la végétation luxuriante de la forêt tropicale et visiter le Volcan de la soufrière (1 467m)

5. Quels sont les moyens de transport pour se rendre aux îles de Guadeloupe ?

Il est possible de se rendre aux îles de Guadeloupe en avion depuis la métropole française ou depuis d’autres pays des Caraïbes. Il est également possible d’y accéder en bateau depuis la Martinique, La barbade, Porto-Rico…