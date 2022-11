Les meilleures phrases de drague sont celles qui font rire la personne que vous essayez de draguer. Cela montre que vous avez le sens de l’humour, et cela permet également de briser la glace. Lorsque vous voyez quelqu’un de mignon, n’ayez pas peur d’utiliser l’une de ces lignes. Vous découvrirez peut-être qu’elles fonctionnent comme un charme !

Les meilleures phrases de drague

Tu as un nom, ou je peux t’appeler « mienne » ?

Il semble que j’ai perdu mon numéro de téléphone. Je peux avoir le vôtre ?

As-tu une carte ? Parce que je viens de me perdre dans tes yeux.

On s’est déjà rencontrés ? Parce que tu ressembles exactement à mon prochain petit ami/ ma prochaine petite amie.

Tu es si belle, tu m’as fait oublier ma phrase de drague.

On était à l’école ensemble ? Je pourrais jurer qu’on avait des beaucoup affinités.

Quelle est ta boisson préférée ? Je demande pour savoir quoi t’offrir à notre premier rendez-vous.

Tu veux sortir prendre l’air ? Tu m’as coupé le souffle.

Je n’ai jamais cru au coup de foudre, mais c’était avant de te voir.

Tu me dois un verre. Parce que quand je t’ai vu, j’ai laissé tomber le mien.

On dit que rien ne dure éternellement, alors seras-tu mon rien ?

Si tu étais une chanson, tu serais le meilleur single de l’album.

Tu veux un raisin sec ? Non ? Et si on sortait ensemble ?

Les phrases de drague amusantes

Tu crois au coup de foudre, ou je dois te repasser devant ?

C’est une bonne chose que j’aie ma carte de bibliothèque, parce que je vais vous emprunter.

Tu voyages dans le temps ? Parce que je vous vois dans mon futur.

J’apprends des dates importantes de l’histoire, tu veux en faire partie ?

Votre main semble solitaire. Je peux la tenir pour vous ?

Ton nom est-il Google ? Parce que tu es tout ce que j’ai cherché.

Le soleil s’est levé, ou tu m’as juste souri ?

J’espère que vous n’êtes pas le COVID, parce que vous me coupez le souffle.

Pour citer la poète Katy Perry, « Tu me donnes l’impression de vivre le rêve d’une adolescente. »

Ton permis a été suspendu pour avoir rendu tous ces gars fous ?

Tu es un balai ? Parce que tu m’as fait perdre pied.

Je crois qu’il faut suivre ses rêves. Puis-je avoir votre Instagram ?

Tu as un pansement ? Je me suis écorché le genou en tombant pour toi.

Les phrases de drague ringardes

Si toi et moi étions des chaussettes, on ferait une belle paire.

Ça t’a fait mal quand tu es tombé du ciel ?

Tu n’es pas fatigué ? A force de penser à moi toute la journée ?

Eh bien, me voilà ! Quels sont vos deux autres souhaits ?

Vous êtes un ticket de parking ? Il y a écrit « amende » partout sur votre visage.

Si tu étais un produit vaisselle, tu serais « im-Paic-cable ».

Tu viens de Die / Dissay / Dizy ? Parce que tu es le seul 10 que je vois / ici.

Si je pouvais réarranger l’alphabet, après G/J il y aurait T et M.

Ton père est boxeur ? Parce que vous m’avez mis KO par votre beauté.

Vous sortez d’un four ? Parce que vous êtes trop chaud pour être manipulé.

Je me sentais un peu mal aujourd’hui, mais tu m’as rallumé.

On dit que les rencontres sont un jeu de chiffres, alors je peux avoir les vôtres ?

Tu sais ce qu’il y a au menu aujourd’hui ? Moi et toi.

Vous êtes français ? Parce que tu Eiffel pour moi.

Tu es un prêt ? Parce que tu as mon intérêt.

Wow, j’ai été aveuglé par votre beauté. J’ai besoin de votre nom et de votre numéro de téléphone pour l’assurance.

Je suis nouveau en ville, je peux avoir le chemin pour aller chez vous ?

Es-tu un magicien ? Parce que quand je te regarde, tous les autres disparaissent.

Les phrases de drague mignonnes

Je croyais que c’était un restaurant/bar/… mais en fait, ça doit être un musée, car vous êtes une œuvre d’art.

Ceux qui disent que Disneyland est l’endroit pour être le plus heureux sur terre ne se sont jamais trouvés à côté de toi.

Je ne suis pas ivre, je suis juste intoxiqué par toi.

Qu’est-ce que ça fait d’être la plus belle personne dans cette pièce ?

Je ne connais pas votre nom, mais je suis sûr qu’il est aussi beau que vous.

Si tu me laisses te voler un baiser, je te promets que je te le rendrai tout de suite.

Je ne suis pas photographe, mais j’arrive à nous imaginer ensemble.

Si j’étais un chat, je passerais mes neuf vies avec vous.

Tu as un coup de soleil, ou tu es toujours aussi chaud(e) ?

Vous avez fait quelque chose à mes yeux ? Je n’arrive pas à les détacher de vous.

Je ne suis pas un donneur d’organes, mais je suis prêt à te donner mon cœur.

Je dirais bien que Dieu vous bénisse, mais on dirait qu’il l’a déjà fait.

Es-tu un chargeur ? Parce que je suis en train de mourir sans toi.

On m’a dit que j’étais douée avec les chiffres, donne-moi les tiens pour que je le prouve.

Tu es si gentil que tu me donnes mal aux dents.

Êtes-vous électricien ? Parce que tu illumines ma journée.

Désolé, c’est à moi que vous parliez ? (Elle répond non). Eh bien, vous aimeriez ?

Je peux voir que vous êtes magnifique, mais que dois-je savoir d’autre sur vous ?

Êtes-vous aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur ?

Vous avez tout ce que je recherche, et croyez moi, je le recherche depuis longtemps.

Je peux avoir votre photo pour montrer au Père Noël ce que je veux pour Noël cette année ?

Sur une échelle de 1 à 10, tu es un 9 et je suis le 1 qu’il te faut.

J’essayais juste de dîner/prendre un verre mais vous êtes trop distrayante.

Je ne jouerais jamais à cache-cache avec toi, car quelqu’un comme toi est impossible à trouver.

Sais-tu ce que la Petite Sirène et moi avons en commun ? Nous voulons toutes les deux faire partie de votre monde.

Les phrases pour draguer les filles

Je pense que quelqu’un a dû voler toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.

L’étincelle dans tes yeux est si brillante que le soleil et les étoiles doivent être jaloux.

Quand Dieu t’a créé, il était juste en train de frimer.

Tu es si belle que tu m’as fait oublier ma phrase de drague.

Je crois que je t’ai vu sur Spotify, comme le single le plus chaud de l’année.

Tu sais dans quoi tu serais magnifique ? Dans mes bras.

Mon ami(e) là-bas, Il/elle veut savoir si tu me trouves mignon ?

Je vous ai vue passer et je devais à tout prix venir vous saluer.

Si tu étais des mots sur une page, tu serais en petits caractères.

On dirait que tu sais comment passer un bon moment ! Tu as vécu des aventures amusantes ces derniers temps ?

Vous avez l’heure ? Je veux me souvenir de la minute exacte où je suis tombée amoureux de toi.

Je ne veux pas être dramatique, mais je pense que tu es la réponse à mes prières.

Il y a un problème avec mon téléphone. Votre numéro n’y est pas.

Quand je t’enverrai un texto demain matin, quel numéro dois-je composer ?

Les phrases pour draguer les mecs

As-tu inventé l’avion ? Parce que clairement [Clément] j’Ader [j’adhère].

Je me demandais si tu étais un artiste, car tu es si doué pour m’attirer.

Bonjour, mon nom est [votre nom], mais vous pouvez m’appeler ce soir ou demain.

J’ai toujours pensé que le bonheur commençait par un « B » mais on dirait que ça commence par un « T » (pour toi).

Maintenant que je t’ai vu, la vie sans toi est comme un crayon cassé… sans intérêt.

Mes amis ont parié que je ne pouvais pas draguer le mec le plus sexy du bar. Tu veux utiliser leur argent pour acheter d’autres boissons ?

Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je sens que je dois apprendre à te connaître.

L’honnêteté c’est tout pour moi, alors laissez-moi être honnête : vous êtes l’homme le plus séduisant que j’ai jamais vu.

J’avais une bonne phrase de drague prête à l’emploi, mais tu es si beau que je suis littéralement sans voix.

Tu dois être un voleur talentueux, car tu as réussi à voler mon cœur.

On peut prendre une photo ensemble ? Je veux montrer à ma mère à quoi ressemble mon prochain petit ami.

Je suis surpris qu’ils ne vous aient pas encore demandé de partir. Vous êtes tellement plus attirant que tous les autres hommes ici.

Je ne savais pas ce que je voulais chez un homme avant de te voir.

Bien que les phrases de drague ne soient pas la manière la plus sophistiquée d’aborder une personne qui vous attire, elles peuvent être amusantes et légères. Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent montrer à votre interlocuteur que vous avez un bon sens de l’humour et que vous avez confiance en vous.

Alors allez-y et essayez-les la prochaine fois que vous verrez quelqu’un de mignon !