Dans des Alpes du Nord, à 1850 mètres d’altitude, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, le célèbre domaine des 3 Vallées, vous trouverez la station de ski des Ménuires. Ce qu’il y a de bien avec les Ménuires, c’est qu’il s’agit d’une station de ski adaptée à tous les niveaux. En effet, station à la fois sportive, animée et familiale, il y en a pour tous les goûts et pour tous les skis.

Tandis que snow park et half pipe raviront les riders les plus chevronnés, les débutants profiteront de 5 remontées mécaniques gratuites disséminées dans la station. De nombreuses pistes bleues et rouges attendent, quant à elle, les skieurs de niveau intermédiaire. Ce sont en tout plus de 600 km de pistes qui vous attendent à bras ouverts !

Et l’après-ski dans tout ça ? Eh ben il a une saveur particulière aux Ménuires. Luge, parapente, raquettes et chiens de traîneaux agrémenteront comme il se doit vos vacances aux sports d’hiver. Et comme rien ne vaut un moment de détente après une journée sportive, Les Ménuires vous offrent un cadre unique pour vous délasser. Jacuzzis, spas, hammams ; bars, restaurants, pubs et boites, la station de ski des Ménuires vous délivre la promesse de vacances uniques !

Les points forts de la station des Ménuires

Un enneigement garanti ! Les Ménuires, en raison de son altitude et de son orientation, a lancé son propre label : le label « Neige garantie » ! Autrement dit, si vous souhaitez bénéficier de neige à tous les coups, c’est aux Ménuires qu’il faut aller !

Une station labellisée « Famille Plus » ! La station bénéficie depuis de nombreuses années du label « Famille Plus ». En d'autres termes, la station est équipée d'infrastructures adaptées à l'accueil des familles et propose une multitude d'activités, animations et autres clubs enfants garantissant aux familles un accueil optimal !

Un après-ski réussi ! Aux Ménuires, il y a une vie après le ski. La station met ainsi à la disposition des vacanciers un centre sportif de 4 500 m² (comportant, entre autres, sauna, hammam et jacuzzi) ainsi qu'un espace dédié au bien-être. Restaurants, concerts et animations enchanteront également vos soirées !

Quelle location choisir pour vos vacances au ski ?

Pour que votre séjour au ski demeure unique, il ne reste plus qu’à choisir votre location. Vous trouverez ce qui se fait de mieux en matière d’hébergements. De l’appartement dans une résidence de vacances en passant par l’appartement de particulier sans oublier l’incontournable chalet en bois, vous trouverez absolument de tout. La location de chalet, justement, demeure un must si vous partez à plusieurs. Entre amis ou en famille, vous vous offrez ainsi la garantie de profiter d’un séjour inoubliable… Quoiqu’un club vacances au ski, pour un séjour en famille, saura également vous séduire. N’hésitez pas à consulter toutes les offres afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Location seule, formule « ski tout compris » incluant votre forfait ou encore la location de matériel, il ne vous reste plus qu’à choisir !

Domaine skiable des 3 Vallées

La station des Ménuires est rattachée au domaine des 3 Vallées, célèbre pour être le plus grand domaine skiable du monde ! Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons noter :