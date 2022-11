Le dragueur moyen utilise souvent des phrases qui ne fonctionnent pas. Si vous voulez vraiment impressionner une femme (ou un homme), évitez de dire ces phrases afin de de draguer.

Pourquoi ces phrases de drague sont les pires?

Quand il s’agit de draguer, certains hommes pensent que plus ils en mettent, mieux c’est. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. En effet, il y a certaines phrases de drague qui sont carrément les pires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles sont ennuyeuses, prévisibles et qu’elles tournent souvent à la catastrophe. Alors, si vous voulez vraiment impressionner une femme, évitez de sortir ces phrases à tout prix.

La première phrase de drague la pire est sans aucun doute « Tu es belle ». C’est une phrase tellement banale et prévisible qu’elle ne fait même plus effet. De plus, elle peut être perçue comme un compliment un peu condescendant. Si vous voulez vraiment complimenter une femme, essayez de trouver quelque chose de plus original.

Une autre phrase de drague qui est à éviter est « Je t’ai vu dans (tel ou tel endroit) ». Cette phrase est non seulement ennuyeuse, mais elle peut aussi donner l’impression que vous êtes un stalker. Si vous avez vraiment remarqué une femme dans un endroit, essayez de lui dire quelque chose sur ce qu’elle faisait ou ce qu’elle portait. Cela lui montrera que vous avez fait attention à elle et que vous êtes intéressé par ce qu’elle fait.

Enfin, la dernière phrase de drague la pire est « Je te vois souvent ici, on devrait sortir ensemble ». Cette phrase est non seulement prévisible, mais elle peut donner l’impression que vous êtes désespéré. Si vous voulez inviter une femme à sortir, essayez de lui demander son numéro de téléphone ou de lui proposer un rendez-vous pour prendre un café. De cette façon, vous montrerez que vous êtes intéressé par elle sans être trop insistant.

Ces phrases de drague peuvent repousser les femmes

Parfois, les hommes ont du mal à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu’ils essaient de draguer une femme. Ils peuvent penser que les femmes apprécient les compliments, mais en réalité, certaines phrases de drague peuvent être très repoussantes. Voici quelques-unes des pires phrases que vous pouvez utiliser lorsque vous essayez de séduire :

Tu es si belle que j’en ai perdu mon souffle

Cette phrase est l’une des plus courantes, mais elle est aussi l’une des plus ennuyeuses. Les femmes ont entendu cela des milliers de fois et cela ne fait que montrer que vous n’avez rien d’original à dire. De plus, cela peut faire croire à la femme que vous essayez de séduire que vous êtes uniquement intéressé par son apparence, ce qui n’est pas très flatteur.

Je pourrais mourir heureux après avoir fait l’amour avec toi

Cette phrase est extrêmement présomptueuse et elle peut donner l’impression que vous êtes uniquement intéressé par le sexe. De plus, cette phrase est une menace implicite, car elle suggère que vous pourriez mourir si vous n’avez pas ce que vous voulez. Ce n’est certainement pas une façon de séduire une femme.

J’adore ton accent/ta couleur de cheveux/ta façon de parler

Les compliments sur l’accent ou la couleur des cheveux peuvent être perçus comme racistes ou sexistes. De plus, ils donnent l’impression que vous êtes uniquement intéressé par les aspects superficiels de la personne que vous essayez de séduire. Ce n’est certainement pas la meilleure façon de faire bonne impression.

Les pires phrases de drague que les hommes utilisent

Si vous êtes à la recherche de quelques-unes des pires phrases de drague que les hommes utilisent, vous êtes au bon endroit. La drague peut être une chose délicate, mais il y a certains hommes qui ne semblent pas avoir le message. Ces hommes pensent que les femmes sont facilement impressionnées par des phrases grotesques et des compliments insincères. Malheureusement pour eux, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que ça et ne se laisseront pas avoir si facilement. Si vous êtes un homme qui cherche à améliorer son jeu de drague, prenez note de ces conseils et évitez d’utiliser ces phrases suivantes.

Vous savez que vous êtes jolie ?

C’est ce que tout le monde me dit. Cette phrase est l’une des plus utilisées par les hommes et elle est aussi l’une des pires. Les femmes savent qu’elles sont belles et elles n’ont pas besoin que vous le leur rappeliez. De plus, si vous utilisez cette phrase, vous risquez de passer pour un menteur. Les femmes n’apprécient pas les hommes qui mentent et vous ne voulez certainement pas faire mauvaise impression.

Je peux avoir votre numéro ?

Cette phrase est une autre phrase de drague courante et elle est tout aussi inefficace. Les femmes voient clairement à travers cette tentative évidente de récupérer leur numéro de téléphone. Si vous voulez réellement obtenir le numéro de téléphone d’une femme, soyez plus créatif et trouvez une meilleure excuse. Je dois y aller, mais je veux te voir encore.

Pourquoi ne me donnes-tu pas ton numéro ?

Cette phrase est une variante de la précédente et elle est tout aussi mauvaise car limite agressive. Si vous essayez d’utiliser cette excuse pour obtenir le numéro de téléphone d’une femme, vous ne ferez que confirmer ce qu’elle pense déjà de vous. Vous n’avez aucun respect pour elle et vous essayez seulement de la manipuler pour obtenir ce que vous voulez.

Tu es trop belle pour être célibataire

Cette phrase est l‘une des pires choses que vous puissiez dire à une femme lorsque vous essayez de la draguer. En effet, en disant cela, vous suggérez que les femmes belles ont du mal à trouver un partenaire et que vous êtes surpris qu’elle soit toujours célibataire. Les femmes n’apprécient pas qu’on les sous-estime et elles ne réagiront certainement pas bien à cette phrase.

Je suis tombé amoureux de toi au premier regard

Cette phrase est très populaire dans les films romantiques, mais elle n’a absolument aucun sens dans la vraie vie. De plus, elle peut mettre une femme assez mal à l’aise car elle se sentira peut-être obligée de vous dire quelque chose en retour. Si vous voulez impressionner une femme, évitez d’utiliser cette phrase stupide. Je veux juste te dire que tu es magnifique.

Comment éviter de dire les pires phrases de drague?

Les pires phrases de drague sont celles qui ne sont pas spontanées et qui ne viennent pas naturellement. Elles sonnent souvent forcées, et peuvent même être offensantes. Voici quelques exemples de phrases à éviter si vous voulez faire bonne impression au moment de draguer.

– Tu viens ici souvent ? C’est la phrase la plus cliché qui soit, et elle n’a jamais fonctionné.

– T’as un beau corps, ça doit te prendre beaucoup de temps au gym ? C’est une question personnelle qui peut mettre mal à l’aise. De plus, cela montre que vous vous intéressez plus à son physique qu’à sa personnalité.

– Je peux t’offrir un verre ? C’est une façon polie de demander si vous pouvez lui payer un verre mais surtout de draguer lourdement, mais cela peut faire cheap.

– Je t’ai vue dans le club hier soir, tu étais habillée super sexy ! Cela peut être perçu comme un compliment, mais cela peut aussi être pris comme une remarque déplacée sur son apparence.

– On dirait que tu es fatiguée, tu as besoin de quelqu’un pour t’aider à te détendre ? Cette phrase est non seulement non spontanée, mais elle est aussi très flippante.

Si vous voulez séduire quelqu’un, il est important de dire quelque chose de naturel et d’être vous-même. Évitez les phrases de drague trop clichés ou trop personnelles, et optez plutôt pour quelque chose de simple et sincère.

La pire phrase pour draguer du monde

Bien entendu il était impossible de passer à côté de la fameuse phrase qui même le papa, le ciel, et les yeux. Un mix d’Œdipe, de référence foireuse, de tu n’es que beauté crasse etc… Vous l’avez devenez voici la pire phrase de drague de tous les temps :

Ton père est un voleur : il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.

Quels sont les meilleurs moyens de draguer?

Il n’y a pas de réponse unique à cette question, car tout dépend de ce que vous cherchez et de votre personnalité. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de succès. Voici quelques conseils :

Soyez confiant

Les gens sont attirés par les personnes confiantes. Si vous êtes timide ou hésitant, vous avez peu de chances de réussir.

Faites preuve d’humour

Les gens aiment les personnes qui savent faire rire. Si vous pouvez montrer votre sens de l’humour, vous avez plus de chances de réussir.

Soyez intéressant

Les gens aiment les personnes qui ont quelque chose à offrir. Si vous pouvez montrer que vous êtes intéressant et passionné par quelque chose, vous aurez plus de chances de réussir.

Soyez positif

Les gens sont attirés par les personnes positives. Si vous pouvez montrer que vous êtes optimiste et heureux, vous aurez plus de chances de réussir.

Il y a certaines phrases qui ne fonctionneront jamais lorsque vous essayez de draguer quelqu’un. Ces phrases sont généralement très clichées et n’ont aucun sens. Si vous voulez vraiment impressionner quelqu’un, évitez de dire ces phrases pour draguer.