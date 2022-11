– L’herpès est un virus commun qui peut infecter aussi bien les chats que les humains.

La plupart des gens savent que l’herpès est un virus commun qui peut infecter aussi bien les humains que les chats. Mais ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que le virus se transmet le plus souvent par contact avec un animal infecté, comme un chat porteur du virus.

Les signes et symptômes de l’herpès chez le chat sont les suivants : éternuements, écoulement nasal et oculaire, fièvre, léthargie et perte d’appétit. Dans les cas graves, le chat peut développer une pneumonie ou une inflammation cérébrale.

Quels sont les signes et les symptômes de l’herpès du chat ?

Les signes et symptômes les plus courants de l’herpès du chat sont les suivants :

Éternuements

Écoulement nasal et oculaire

Fièvre

Léthargie

Perte d’appétit

Dans les cas graves, les chats peuvent développer une pneumonie ou une inflammation cérébrale. Si vous pensez que votre chat a de l’herpès, assurez-vous de l’emmener chez le vétérinaire pour un diagnostic

Comment diagnostique-t-on l’herpès du chat ?

Il n’existe pas de test définitif pour l’herpès chez le chat. Votre vétérinaire commencera probablement par un examen physique et vous interrogera sur les antécédents médicaux de votre chat.

Il peut également recommander un dépistage d’autres virus respiratoires, tels que le calicivirus ou le virus de la grippe féline.

Dans certains cas, votre vétérinaire peut être amené à effectuer des tests supplémentaires, comme une radiographie thoracique.

Quels sont les traitements disponibles pour l’herpès du chat ?

Il n’y a pas de remède à l’herpès félin, mais il existe des traitements qui peuvent aider à gérer les signes et les symptômes. Les options de traitement comprennent :

Des médicaments antiviraux

Des liquides pour prévenir la déshydratation

Soutien nutritionnel

Des antitussifs

D’autres tests, tels que le test ELISA, qui recherche des anticorps contre le virus de l’herpès, et les PCR, qui recherche des fragments d’ADN du virus, peuvent être utilisés.

Dans les cas graves, une hospitalisation peut être nécessaire. Avec un traitement approprié, la plupart des chats atteints d’herpès peuvent vivre une vie normale et saine.

Comment puis-je empêcher mon chat de contracter l’herpès ?

Il n’existe aucun vaccin contre l’herpès félin. La meilleure façon d’empêcher votre chat de contracter le virus est donc d’éviter tout contact avec d’autres chats susceptibles d’être infectés.

Si vous devez emmener votre chat dans une pension ou une clinique vétérinaire, renseignez-vous sur leur politique de prévention de la propagation des virus respiratoires.

Et si votre chat développe l’herpès, veillez à l’isoler des autres chats pour éviter la propagation du virus.

