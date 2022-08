Une bonne organisation est essentielle au bon développement d’une entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de la gestion du temps. Avec les bons outils, vous pouvez optimiser le temps de chaque employé pour que l’entreprise gagne en productivité. Un logiciel planning vous permet de mieux vous organiser afin d’obtenir de meilleures performances. Voici pourquoi vous devriez en avoir un.

Qu’est-ce qu’un logiciel planning ?

Un logiciel planning est un logiciel de gestion du personnel qui permet à un employeur d’organiser les horaires de travail de ses employés. Avec cet outil, il peut planifier le temps de travail de chacun de ses collaborateurs en tenant compte des contraintes professionnelles et légales qui pourraient advenir.

En effet, l’activité au sein de l’entreprise peut évoluer durant l’année et nécessiter des changements des horaires initialement prévus. Le logiciel peut également être utilisé afin de s’assurer que les employés respectent la durée légale de travail quotidienne, hebdomadaire ou encore mensuelle. Il vous offre l’opportunité de suivre les activités programmées par vos employés ou collaborateurs tout en optimisant la gestion du temps.

Il existe plusieurs types de logiciels planning sur le marché. Chacun d’entre eux propose des fonctions spécifiques qui pourront améliorer votre organisation. Vous trouverez donc des logiciels permettant de générer des plannings de travail, de suivre le temps de travail des employés ou encore d’organiser les vacances ou les congés payés.

Pourquoi choisir un logiciel planning ?

Ce logiciel est un véritable atout pour les entreprises. Il permet en premier lieu d’optimiser votre gestion du personnel. Avec un logiciel de gestion des plannings, vous pouvez créer ou recopier des plannings en quelques clics, ce qui allège considérablement le travail des managers. Ces derniers pourront attribuer des tâches aux collaborateurs grâce à la visualisation des horaires disponibles qu’offre le logiciel. Ils n’auront plus besoin de converser par emails.

Ensuite, si vous êtes un prestataire de services avec un grand nombre de professionnels, il vous permettra d’améliorer votre gestion de la relation client. Vous pourrez avoir une meilleure connaissance des plannings et orienter les professionnels disponibles vers vos clients pour résoudre les urgences. Cela poussera davantage de clients à la fidélisation. Ainsi, vous facilitez la tâche à vos équipes marketing, quand viendra le moment de faire la promotion de vos services.

En outre, vous pourrez voir combien de temps vos employés prennent pour effectuer leurs tâches. Il sera alors plus facile de revoir la tarification de vos services, si vous le souhaitez. Aussi, il vous aide à éviter les erreurs dans la gestion des plannings de vos employés. Vous aurez également une vue détaillée des plannings de tous, et même les heures supplémentaires prévues et effectuées.

Il vous permet également de vous assurer que vos employés respectent les dispositions légales requises. Il sera alors plus facile de connaître les amplitudes horaires, les heures complémentaires effectuées par chacun, la durée de travail, etc. De plus, ces logiciels sont continuellement mis à jour selon les réglementations en vigueur à propos du temps de travail.

L’entreprise pourra alors mieux répondre aux besoins des employés afin d’améliorer leur satisfaction. Ce faisant, elle pourra attirer et retenir de meilleurs talents.

Comment choisir le logiciel planning adéquat ?

Vous trouverez sur Internet un grand nombre de logiciels planning qui proposent différentes fonctionnalités. Pour choisir votre logiciel planning, commencez par établir une liste de vos besoins en matière de planification et de gestion des ressources humaines. Vous pourrez ensuite comparer vos besoins aux fonctionnalités qu’offrent les logiciels plannings disponibles.

Par ailleurs, certains de ces logiciels sont gratuits et d’autres payants. Il vous faudra choisir l’une de ces deux options. Les logiciels plannings gratuits ont généralement très peu de fonctionnalités. Vous pourrez organiser l’horaire du personnel, mais pas plus. Ils ne correspondent pas à vos réels besoins en matière de productivité.

Fixez-vous donc un budget et comparez les logiciels à votre portée. Vous pouvez même en tester quelques-uns afin d’effectuer un choix définitif. Prenez également en compte certains critères comme le caractère ergonomique du logiciel ou la qualité du service à la clientèle. Vérifiez aussi les avis d’utilisateurs, la sécurité et la confidentialité de vos données.

Quelques fonctionnalités des logiciels plannings

Voici quelques exemples de fonctionnalités que proposent les logiciels plannings que vous trouverez sur Internet.

La planification par site géographique

Cette fonctionnalité est idéale si votre entreprise est disponible sur plusieurs sites. Vous saurez exactement quels collaborateurs se trouvent en mission, où et à quel moment. Cette fonctionnalité permet de synchroniser les informations pour plusieurs managers ou responsables d’équipes.

La planification des congés

Cette fonctionnalité permet de mutualiser les présences et les absences ou les congés sur une même interface. Vous n’aurez donc plus à vous tromper dans l’attribution ou la répartition des tâches. Vous pourrez également connaître à l’avance les personnes qui partent en congé dans un futur proche afin de mieux vous organiser.

En résumé, un logiciel planning est indispensable pour une bonne gestion des ressources humaines des entreprises. Elle permet de s’organiser pour optimiser la productivité de l’entreprise.