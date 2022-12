Vous souhaitez adopter une alimentation saine et équilibrée après les fêtes histoire de retrouver votre silhouette de forme ? Le sport est évidemment toujours une bonne option, mais le plus efficace reste d’adapter votre alimentation, à commencer par consommer davantage de 10 ingrédients indispensables pour réussir votre transition vers une alimentation plus saine et plus nutritive. Les aliments qu’on vous présente aujourd’hui sont tous riches en nutriments essentiels et ils constituent la base d’un alimentation saine et variée qui vous aidera à perdre du poids sans nécessairement avoir à vous priver. Vous pouvez dans tous les bonnes épiceries et supermarchés, des paniers déjà préparés étant meme proposés par certaines enseignes comme E.Leclerc catalogues.

Mangez des fruits et des légumes

Comme le dit le slogan qui passe à la TV, pour etre en bonne santé il faut manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour pour rester en bonne santé. Les fruits et légumes frais vous prodigueront une bonne partie des apports nécessaires en terme de vitamines, de minéraux et d’antioxydants. Fruits et légumes sont également riches en fibres, lesquelles sont essentielles pour une bonne digestion.

Les produits céréaliers

Les céréales sont une excellente source d’énergie et constituent une base essentielle pour une alimentation saine et équilibrée. Il est recommandé de privilégier des produits céréaliers complets tels que du pain complet, du riz brun ou encre des pâtes complètes.

Les légumineuses

Les légumineuses telles que les haricots, les pois chiches ou les lentilles sont une excellente source de protéines et de fibres végétales. Faciles à préparer, elles peuvent être consommées de différentes manières et sont également riches en vitamines et en minéraux.

Les produits laitiers

Les produits laitiers sont vos amis pour la vie ! Ils sont en effet une excellente source de calcium et de protéines. Notez toutefois qu’il est recommandé de consommer essentiellement des produits laitiers à faible teneur en matières grasses.

Les noix et les graines

Les noix et graines sont riches en oméga-3 et en fibres. Elles sont également une excellente source de protéines et de vitamines. Il est recommandé de consommer des noix et graines de différents types pour profiter des tous les bienfaits qu’elles peuvent offrir.

Mangez des viandes maigres

Les viandes maigres comme le poulet, le porc (oui le porc est une viande maigre) ou le poisson sont d’excellentes sources de protéines et elles sont également riches en vitamines et minéraux. Il est recommandé de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine et de ne pas dépasser 2 repas par semaine avec de la viande.

Les œufs

Les œufs sont une excellente source de protéines et de vitamines. Il est d’ailleurs recommandé de consommer des œufs entiers pour profiter des nutriments qu’ils contiennent.

Les huiles végétales

Les huiles végétales telles que l’huile d’olive, l’huile de noix ou l’huile de soja sont riches en acides gras essentiels. Elles sont également une excellente source de vitamines et minéraux en plus d’avoir très bon gout.

Les épices

On les oublie trop souvent pendant les régimes, mais les épices sont une excellente manière de donner du goût à vos plats sans ajouter de sel. Elles sont également riches en antioxydants et en vitamines.

Buvez des boissons saines

Il est fortement recommandé de limiter la consommation de boissons sucrées, mais aussi d’alcools et de privilégier des boissons à base d’eau telles que l’eau, le thé ou le café, qui en plus avec leurs propriété diurétiques aideront votre organisme à éliminer les toxines.

Mieux manger sans se priver

Si vous parvenez à intégrer ce 10 ingrédients à votre alimentation, vous serez en meilleure santé, avec plus d’énergie et probablement aussi un peu plus mince. N’hésitez pas à vous aider à l’aide des méthodes et livres de cuisine équilibrée que vous pourrez trouver dans tout bon catalogue promo de fin d’année. Gardez en tete que pour perdre du poids il ne faut pas avoir le sentiment de se priver, sinon on finit par craquer et ruiner tous ses efforts…