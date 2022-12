C’est de nouveau le moment de l’année ! Les résolutions du Nouvel An sont une tradition bien ancrée dans le temps, et il n’y a pas de meilleur moment pour commencer à réfléchir à ce que vous voulez accomplir au cours de l’année à venir. Que vous cherchiez à améliorer votre santé, vos finances, vos relations ou votre carrière, il y a une résolution pour vous.

À l’approche de la nouvelle année, nous sommes nombreux à chercher des moyens d’améliorer notre vie. Nous pouvons décider de faire plus d’exercice, de mieux manger ou d’économiser de l’argent. Mais qu’en est-il des résolutions qui nous aideront à être plus créatifs ?

Voici 25 idées de résolutions du Nouvel An pour vous aider à faire de 2023 votre meilleure année !

Top 25 des bonnes résolutions du nouvel an

Aider les autres

Améliorer ses relations

Apporter un changement bénéfique à la communauté

Apprécier la vie

Développer une nouvelle compétence

Apprendre une nouvelle langue

Arrêter de fumer

Boire moins d’alcool

Commencer un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité

Devenir actif politiquement

Économiser pour l’avenir

Établir des objectifs

Faire plus d’exercice

Faire plus de choses que l’on aime

Faire un don

Gagner plus d’argent

Manger plus sainement

Passer plus de temps avec ses proches

Passer moins de temps sur les réseaux sociaux

Pratiquer la gratitude

Prendre soin de sa santé physique et/ou mentale

Tirer parti de l’utilisation des technologies

Travailler moins

Travailler dur et devenir plus productif

Voyager davantage

Résolutions de bonne année: atteindre vos objectifs en 2023

À chaque nouvelle année, nous nous fixons des objectifs et des résolutions. Pour beaucoup d’entre nous, c’est une bonne façon de commencer la nouvelle année en se concentrant sur ce que nous voulons accomplir. Mais parfois, il peut être difficile de savoir quelles résolutions prendre. C’est pourquoi nous avons compilé une liste de 5 idées de résolutions de bonne année pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2023.

Commencer une routine d’exercice

L’exercice est important pour votre santé physique et mentale. Si vous ne faites pas déjà partie d’une routine d’exercice, c’est le moment idéal pour commencer. Vous pouvez vous inscrire à un cours de gym ou simplement commencer à faire de l’exercice chez vous. L’important est de bouger et de rester actif tout au long de l’année.

Manger plus sainement

Manger une alimentation équilibrée est important pour votre santé physique et mentale. Si vous ne mangez pas déjà sainement, c’est le moment idéal pour faire des changements dans votre alimentation. Vous pouvez commencer par essayer de manger plus de fruits et légumes, moins de viande et plus de produits céréaliers complets. Vous pouvez également vouloir réduire votre consommation de sucre et de caféine.

Passer plus de temps en famille et entre amis

La famille et les amis sont importants pour votre bien-être général. Si vous ne passez pas suffisamment de temps avec eux, c’est le moment idéal pour y remédier. Planifiez des activités amusantes ensemble ou simplement prenez le temps de leur parler plus souvent. Vous serez heureux que vous ayez pris le temps de renforcer vos relations.

Apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau hobby

L’apprentissage d’une nouvelle compétence ou d’un nouveau hobby peut être très enrichissant. Cela peut vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez à un ami ou à un membre de votre famille ce qu’ils aimeraient que vous appreniez. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut être amusant et gratifiant.

Voyagez plus souvent

Le voyage est une excellente façon de se déconnecter du stress de la vie quotidienne et de se reconnecter avec le monde qui nous entoure. Si vous ne voyagez pas autant que vous le souhaiteriez, c’est le moment idéal pour y remédier. Planifiez un voyage en famille ou entre amis dans un endroit que vous n’avez jamais visité auparavant. Vous serez heureux que vous ayez pris le temps de voir le monde et d’explorer de nouveaux horizons.

Résolutions de bonne année : des idées simple pour tous les domaines de votre vie

Prendre soin de votre santé Faire plus d’exercice Manger mieux Apprendre une nouvelle langue Voyage plus souvent Améliorer vos relations Passer moins de temps sur les réseaux sociaux Travailler moins Gagner plus d’argent Faire plus de choses que vous aimez Apprendre une nouvelle compétence Aider les autres

Résolutions de bonne année: comment les atteindre ?

Avez-vous déjà abandonné vos bonnes résolutions de début d’année ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul. En effet, la plupart des gens ont du mal à tenir leurs bonnes résolutions, que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer ou faire plus d’exercice. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas essayer de faire de bonnes résolutions pour l’année à venir. Pour vous aider à atteindre vos objectifs, voici 5 idées de bonnes résolutions pour 2023.

Arrêtez de fumer

Si vous fumez, l’une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre santé est d’arrêter. Cela peut être difficile, mais il existe de nombreuses aides disponibles pour vous aider, y compris des substituts nicotiniques, des groupes de soutien et des médicaments.

Mangez moins de viande

Manger moins de viande est bon pour votre santé et l’environnement. Essayez de manger une ou deux journées par semaine sans viande et remplacez-la par des légumes et des féculents. Vous pouvez également essayer de nouvelles cuisines, comme le veggie burger ou les sushis veggie.

Mangez plus de fruits et légumes

Manger plus de fruits et légumes est une excellente façon de rester en bonne santé. Essayez d’inclure au moins cinq portions de fruits et légumes dans votre alimentation chaque jour. Vous pouvez les manger frais, congelés, en conserve ou séchés.

Buvez moins d’alcool

Buvez moins d’alcool est bon pour votre santé et peut vous faire économiser de l’argent. Si vous buvez régulièrement, essayez de réduire la quantité d’alcool que vous consommez chaque semaine. Vous pouvez également essayer des jours sans alcool ou des boissons non alcoolisées comme l’eau minérale ou le jus de fruit.

Faites plus d’exercice

L’exercice est bon pour votre santé et peut vous aider à perdre du poids. Essayez d’inclure au moins 30 minutes d’activité physique modérée dans votre routine quotidienne. Vous pouvez faire de l’exercice en marchant, en courant, en faisant du vélo ou en allant à la gym.

Résolutions du nouvel an : les 10 meilleures idées de base

Se débarrasser de vos mauvaises habitudes

Prendre soin de votre corps et de votre santé

Apprendre de nouvelles choses et développer vos talents

Être plus organisé et mieux gérer votre temps

Gagner plus d’argent et économiser

Voyager et explorer de nouveaux horizons

Passer plus de temps en famille et entre amis

Améliorer votre vie professionnelle et sociale

Faire preuve de plus de compassion et d’empathie

Devenir une meilleure personne

Les meilleures résolutions pour la nouvelle année

Pourquoi faire des résolutions de bonne année ? Les résolutions de bonne année sont une excellente façon de se donner les moyens de réussir ses objectifs, tout en restant motivé tout au long de l’année. En effet, se fixer des buts permet de mieux se concentrer et d’avoir un plan d’action concret. Cela peut être particulièrement utile si vous avez tendance à procrastiner ou à vous laisser distraire facilement. De plus, prendre des résolutions de bonne année vous permettra de prendre conscience de vos progrès et de vous féliciter lorsque vous atteindrez vos objectifs.

Il existe de nombreuses idées de résolutions de bonne année, parmi lesquelles vous pourrez certainement trouver celles qui correspondent le mieux à votre situation personnelle et professionnelle. Voici quelques exemples de résolutions que vous pourriez envisager pour l’année à venir :

Commencez un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité

Essayez quelque chose de nouveau cette année, comme apprendre à peindre, pratiquer un sport ou suivre des cours de cuisine ou encore de la danse. Apprendre quelque chose de nouveau peut contribuer à apporter de la joie et de l’épanouissement à l’année à venir. Si vous avez envie de essayer quelque chose de nouveau, c’est le moment idéal pour apprendre une nouvelle activité.

Voyagez davantage

C’est toujours une résolution populaire et pour une bonne raison ! L’exploration de différentes cultures et l’élargissement de votre perspective du monde peut être très enrichissante. Il est important de profiter au maximum des moments que l’on passe avec nos proches et nos amis. Profitez donc des vacances pour partir à la découverte du monde !

Établissez des objectifs

Prenez le temps de réfléchir aux choses que vous voulez accomplir cette année et notez-les quelque part. Cela peut vous aider à rester motivé tout au long de l’année et à atteindre vos objectifs plus facilement.

Faites un don

Si vous souhaitez soutenir une bonne cause, faites un don à une organisation caritative qui fait du bien dans votre communauté. C’est une façon de contribuer à améliorer le monde et de vous sentir plus motivé.

Apprenez une nouvelle langue

Apprendre une nouvelle langue peut être très enrichissant et stimulant mentalement. Cela peut également vous aider à obtenir un emploi ou à communiquer avec des personnes dans la culture qui parlent cette langue. Il s’agit d’une excellente façon de vous ouvrir à de nouvelles cultures et d’améliorer vos compétences linguistiques.

Pratiquez la gratitude

Prenez le temps chaque jour pour remercier les personnes et les choses que vous avez dans votre vie. Écrire une liste quotidienne de choses pour lesquelles être reconnaissant peut avoir un impact positif sur votre état d’esprit.

Prenez soin de votre santé physique et mentale

Effectuer des activités qui favorisent la santé physique et mentale, comme l’exercice ou le yoga, peut aider à améliorer votre bien-être général en 2023. C’est l’une des résolutions les plus importantes que vous puissiez faire. Alors, prenez le temps de faire du sport régulièrement et adoptez une alimentation plus équilibrée.

Passez plus de temps avec vos proches

Trouvez du temps pour passer avec vos amis et votre famille, que ce soit en personne ou à distance. C’est un excellent moyen de se sentir aimé et d’apprécier le moment présent. Profitez du temps que vous passez avec votre famille pour faire des activités ensemble et renforcer les liens qui vous unissent.

Tirez parti de l’utilisation des technologies

Apprenez à utiliser les nouvelles technologies pour rendre votre vie plus facile et plus efficace. Vous pouvez apprendre à coder, trouver des applications utiles ou créer des outils qui peuvent simplifier certaines tâches.

Deviens actif politiquement

Prends l’habitude de lire les nouvelles et d’en discuter avec des amis pour avoir une idée plus précise des problèmes auxquels votre communauté est confrontée. Essayez également d’être actif en participant à des manifestations ou en soutenant un parti politique. Le fait de savoir ce qui se passe peut vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre avenir.

Développez vos compétences

Essayez d’acquérir de nouvelles compétences, même si elles peuvent ne pas avoir un lien direct avec votre carrière. Cela peut être pratique pour un certain nombre de raisons, notamment pour trouver un emploi et surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. Si vous souhaitez être plus confiant ou mieux gérer votre stress, il est important de travailler sur votre développement personnel. De nombreux livres et articles peuvent vous aider à y parvenir.

Travaillez dur et devenez plus productif

Si vous souhaitez atteindre vos objectifs en 2023, essayez d’améliorer votre productivité au travail ou à la maison. Fixez-vous des objectifs réalistes et établissez des stratégies pour atteindre vos objectifs. Si vous avez tendance à être souvent en retard ou à oublier vos rendez-vous, c’est le moment idéal pour commencer à travailler sur votre organisation. Prenez le temps de planifier votre semaine et établissez des priorités.

Apportez un changement bénéfique à votre communauté

Trouvez des moyens de faire une différence dans votre communauté et de la rendre meilleure, que ce soit en participant à des organisations caritatives ou en aidant les autres d’une manière ou d’une autre.

Économisez pour l’avenir

Définissez un budget et tenez-vous-en à celui-ci. Établissez un plan financier qui vous aidera à épargner et à investir pour l’avenir. C’est la clé de votre succès financier à long terme.

Appréciez la vie

Prenez le temps d’apprécier les petites choses qui font de votre vie ce qu’elle est. Trouvez du temps pour profiter des moments précieux avec votre famille et vos amis, voyagez et explorez de nouveaux endroits, et expérimentez des activités qui enrichissent votre existence.

À l’aube d’une nouvelle année, il est important de se fixer des objectifs réalistes qui contribueront à améliorer notre vie et à faire de nous des personnes plus heureuses et en meilleure santé. Voici des idées différentes que vous pouvez utiliser pour faire de cette année la meilleure. Qu’il s’agisse d’arrêter de fumer, de manger plus sainement, de voyager davantage ou de passer plus de temps en famille, il y en a pour tous les goûts. Alors, choisissez-en quelques-unes qui vous correspondent et planifiez-les pour les réaliser. Vous serez heureux de l’avoir fait.