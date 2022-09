L’art moderne est une touche finale essentielle pour tout espace design. Il y a une raison pour laquelle chaque intérieur emblématique comprend des œuvres d’art contemporaines. Une impression sur toile moderne peut complètement changer l’aspect d’une pièce. Il existe une infinité de tendances d’art moderne parmi lesquelles choisir, et nous avons donc réduit notre liste de choix !

Nos experts en design ont mis en évidence les principaux styles d’œuvres d’art pour 2022. Rehaussez votre décoration intérieure en ajoutant simplement une impression sur toile qui attire le regard. De la palette de couleurs à la disposition des toiles, ce guide vous guidera à travers toutes les étapes du choix de l’œuvre d’art moderne parfaite pour votre maison.

Styles d’art mural sur toile moderne

Bien qu’il existe des tonnes de styles frappants, l’art moderne est souvent synonyme d’art abstrait pour une bonne raison. Les œuvres d’art abstraites peuvent s’accorder avec presque tous les décors, ce qui explique pourquoi elles sont un choix si populaire pour les espaces actuels. Non seulement il est très polyvalent, mais il a la capacité unique de fonctionner comme une pièce de référence sans prendre toute la place dans la pièce. La nature figurative et non littérale de l’art abstrait s’intègre facilement dans une maison contemporaine.

Collection minimaliste

Pour une approche plus sophistiquée de l’art moderne, pensez à une collection minimaliste. Cela offre tout ce que vous aimez de l’art moderne, avec une toute nouvelle perspective. Explorez par exemple la beauté de l’architecture extérieure dans le confort de votre maison.

Art mural sur toile du salon

Si vous savez que vous voulez ajouter une œuvre d’art moderne à votre espace mais que vous ne savez pas où, commencez par votre espace de vie principal ! Votre salon est l’endroit idéal pour accrocher une impression sur toile moderne. Cette zone commune est l’endroit où les invités se rassemblent, et votre œuvre d’art attirera donc beaucoup d’attention.

Art moderne du mandala

Bien que les mandalas soient un symbole ancien, ces guides divins connaissent une résurgence majeure dans les salons actuels. Si vous aspirez à une touche de positivité et à un mélange de spiritualité classique et contemporaine, l’art mural mandala est un élément à rechercher et à considérer.

Conseils d’experts en design

Notre experte en design Elimar Lobo Sáenz donne son avis sur la décoration des salons modernes :

« Il existe une infinité de conseils sur la façon de réaliser un salon moderne, mais il est tout aussi important de souligner ce qu’il ne faut PAS faire. Évitez ces erreurs lorsque vous créez un espace contemporain :

Choisir des pièces uniquement pour leur aspect et non pour leur côté pratique.

Mettre trop l’accent sur la symétrie et l’équilibre artificiel.

Essayer de combiner trop de tendances dans une seule pièce.

Sacrifier vos goûts personnels aux styles actuels.

S’en tenir uniquement à des tons neutres, sans couleur vive.

Faire de votre télévision ou de votre console de divertissement le centre de la pièce. »

Idées de couleurs pour l’art mural moderne

L’art mural moderne sur toile peut être trouvé dans presque toutes les combinaisons de couleurs. Si vous avez déjà perfectionné votre espace et que vous ne cherchez que l’accessoire final, recherchez une œuvre d’art dans vos couleurs actuelles. Pour les propriétaires qui partent d’une base plus minimale, n’ayez pas peur de jouer avec des teintes vibrantes comme le sarcelle, le magenta et le jaune.

Art mural sur toile bleu

Elimar Lobo Sáenz, designer professionnel d’ElephantStock, partage une autre tendance de couleur moderne :

« Les designers experts ont désigné le bleu vif comme l’une des tendances de décoration les plus populaires de 2022. L’utilisation de bleus riches ou l’incorporation de textiles bleu vif donnera à votre espace une énergie sereine. Cette nuance étonnante a été surnommée bleu « Santorin » en raison de sa capacité à vous donner l’impression d’être en vacances perpétuelles. Si vous êtes un minimaliste dans l’âme, des touches de bleu véritable peuvent ajouter du caractère à votre pièce sans sacrifier le modernisme. Incorporez cette teinte emblématique dans votre maison comme un doux rappel du ciel clair à venir. »

Tailles des toiles d’art modernes

Pour créer l’atmosphère contemporaine ultime, vous devez vous assurer que votre art mural est de la bonne taille pour votre espace. Suivez ces calculs simples pour éviter un faux-pas lors du choix de votre toile moderne :

Votre œuvre d’art murale doit occuper environ 60 à 75 % de l’espace vide disponible sur le mur, c’est-à-dire la partie qui n’est pas couverte par des moulures ou des meubles. Tout d’abord, mesurez la hauteur et la largeur de votre mur. Ensuite, multipliez vos mesures par 0,6 et 0,75, respectivement. Vous obtiendrez ainsi la meilleure gamme de tailles d’impression sur toile pour votre mur.

Formes et dispositions de l’art moderne

L’étape finale du choix de l’œuvre d’art moderne la mieux adaptée à votre espace consiste à envisager la disposition idéale. Sélectionnez votre œuvre en fonction de ce que vous voulez que votre maison transmette. Associez le style que vous souhaitez à l’une des formes de toile ci-dessous :

La disposition classique : Toile 1 pièce

Une version tendance de l’art mural : toile divisée en deux parties

Une impression moderne sur plusieurs panneaux : Toile multi-panneaux de 3 à 5 pièces

Une disposition amusante et funky : Toile hexagonale de 7 pièces

Classique ou contemporaine, la décoration de votre maison doit être avant tout une question d’expression personnelle.