Le célèbre animateur radio et journaliste français Jean-Jacques Bourdin qui avait été évincé de ses postes à BFMTV et RMC en raison d’accusations d’agression sexuelle a finalement trouvé un poste à Sud Radio.

C’est avec un certain soulagement que Jean-Jacques Bourdin vient d’annoncer mercredi 24 août, son retour à la rentrée dans les médias.

Il arrive avec une nouvelle émission quotidienne sur Sud Radio.

Dès le 29 août, il animera une nouvelle émission nommée « Parlons Vrai chez Bourdin », une émission quotidienne de discussion en libre antenne entre 10h30 et 12h30 entourés d’une équipe d’experts et de professionnels laissant la liberté d’intervenir aux auditeurs.

Faire le métier qu'on aime est une chance! Le mien c'est vous informer, poser des questions, partager avec vous. Je suis tellement heureux de vous retrouver sur #sudradio des ce lundi entre 10h30 et 12h30. Venez nombreux. « Parlons vrai chez Bourdin »

Jean-Jacques Bourdin évincé de BFMTV et RMC suite à des accusations d’agression sexuelle

Jean-Jacques Bourdin a été évincé de BFMTV et RMC suite à des accusations d’agression sexuelle. Le présentateur était en poste depuis plus de 20 ans dans les deux médias. Il a été mis à pied à la suite de la publication d’un article dans le magazine Mediapart, dans lequel une journaliste anonyme l’accusait de l’avoir agressée sexuellement en 2013 lors d’un déplacement en Corse.

Bourdin a démenti catégoriquement ces accusations, mais il a été suspendu de ses fonctions le temps de l’enquête après de nouvelles révélations et une enquête interne.

Jean-Jacques Bourdin arrive à la rentrée à Sud Radio

Il arrive maintenant à Sud Radio.

Bourdin était l’un des animateurs les plus populaires de BFM et RMC, et devra se faire une nouvelle place sur Sud Radio.

Sud Radio est bien connue pour son ton polémique, démagogique voire populiste dirons certains et grimpe dans les audiences.

Sud Radio est une station de radio privée qui appartient au groupe Lagardère.

Sud Radio a une audience encore limitée, mais Bourdin va essayer de la faire croître.

Bourdin va animer une émission quotidienne de deux heures sur Sud Radio. L’émission se concentrera sur l’actualité et l’interview de invités.

Bourdin espère certainement que l’émission sera aussi populaire que ses émissions précédentes l’ont été.

La réaction de BFMTV et RMC suite aux accusations d’agression sexuelle de Jean-Jacques Bourdin

Le mercato est l’un des sujets les plus importants de l’actualité médiatique en France. Jean-Jacques Bourdin, l’un des animateurs les plus populaires de BFMTV et RMC, a été évincé de ses deux postes suite à des accusations d’agression sexuelle.

Les deux stations ont affirmé qu’elles prenaient les accusations très au sérieux et qu’elles ne toléreraient aucune forme de comportement inapproprié. La réaction de BFMTV et RMC suite aux accusations d’agression sexuelle de Jean-Jacques Bourdin a été « quasi’ immédiate en le sortant de l’antenne.

Les deux stations ont annoncé qu’elles mettaient fin à leur collaboration avec Bourdin définitivement en juin 2022.

Les accusations d’agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin

Les accusations d’agression sexuelle ont été portées par une femme qui a travaillé avec Bourdin à BFMTV. La femme a accusé Bourdin d’avoir agressé sexuellement. Bourdin a nié les accusations, mais BFMTV et RMC ont pris des mesures pour évincer Bourdin de ses postes.

Les détails des accusations sont restés flous avant qu’un mois plus tard la journaliste Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de BFMTV-RMC qui a ensuite travaillé pour « Thalassa » a révélé à Mediapart être à l’origine de cette la plainte pour tentative d’agression sexuelle.

En effet elle affirme à l’époque et explique en détails qu’en octobre 2013, Jean-Jacques Bourdin lui aurait « saisi le cou » et « tenté de l’embrasser à de nombreuses reprises » sans y parvenir dans la piscine d’un hôtel de Calvi en Corse.

Une deuxième femme aurait également déposé plainte à la mi-février pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle. Des faits s’ils sont avérés qui remonteraient à la fin des années 1980.

Avant que de nouvelles révélations soient faite sous couvert d’anonymat évoquant les propositions faites à des collègues ou des stagiaires au fil des années ou encore de ses possibles liens avec DSK.

L’enquête a été classée sans suite en avril en raison du délai de prescription. Le délai est de six ans dans ce type d’affaire.

Les réactions suite à l’arrivée de Jean-Jacques Bourdin à l’antenne de SUD Radio

L’arrivée de Bourdin à Sud Radio a été critiquée par certains, qui ont souligné qu’il était « inacceptable » qu’il continue à travailler dans les médias après les accusations qui ont été portées contre lui. D’autres ont salué la décision de Sud Radio de l’embaucher, arguant qu’il était innocent jusqu’à preuve du contraire.

La compagne de l’animateur, Anne Nivat, a réagi sur les réseaux sociaux. « Enfin Jean-Jacques Bourdin revient faire ce qu’il aime, son métier, sa passion, porté par son public qui le suit fidèlement ! On a tellement besoin d’info sérieuse, travaillée, loin de la facilité de l’émotion, avec des questions simples et fermes ! »

Le Directeur Général de Sud Radio, Patrick Roger, s’est fendu d’un communiqué dans lequel il indique que Bourdin est « un immense professionnel qui apporte à la chaîne sa riche expérience, sa profonde connaissance des dossiers, l’incomparable pertinence de ses interviews et bien sûr sa très forte empathie avec le public. »

