En tant qu’entrepreneur multi-passionné, j’ai beaucoup appris au fil des ans sur l’importance de développer un état d’esprit entrepreneurial. L’entrepreneuriat n’est pas pour les âmes sensibles. Il faut être dévoué, déterminé et s’investir à fond dans son projet.

Selon Small Business Trends, « un entrepreneur sur quatre échoue au moins une fois avant de réussir. Il faut en moyenne trois ans aux entrepreneurs pour que leur entreprise commence à être rentable financièrement », ce qui est une statistique décourageante.

Les entrepreneurs en herbe doivent être préparés aux nombreux défis auxquels ils seront probablement confrontés et faire preuve d’un engagement inébranlable envers leur entreprise face à l’adversité.

7 étapes concrètes pour développer un état d’esprit entrepreneurial

Se forger un état d’esprit entrepreneurial peut-être d’une aide précieuse face à ces défis. L’utilisation de stratégies et d’outils spécifiques pour surmonter les écueils peut aider les entrepreneurs à se rétablir en un temps record ou à éviter complètement ces écueils.

Voici sept étapes concrètes que vous pouvez utiliser pour développer un état d’esprit entrepreneurial et aider vos entreprises à prospérer.

1. Créez votre propre structure

L’un des plus grands défis auxquels un nouvel entrepreneur est confronté est le manque de structure. Si vous aviez un emploi avant de créer votre entreprise, il est probable que vous deviez vous présenter au travail à une certaine heure, prendre votre heure de déjeuner et partir une fois votre journée de huit heures terminée.

Lorsque vous travaillez à votre compte, il y a peu de structure pour vous tenir responsable de vos objectifs[2], ce qui peut déstabiliser un entrepreneur qui a laissé la structure de quelqu’un d’autre régir sa journée pendant si longtemps. Il peut être tentant de faire la grasse matinée ou de remplir sa journée d’activités qui ne font pas avancer l’entreprise.

Vous devez construire votre propre structure et vous y tenir. Connaissez votre calendrier, créez un plan de vente et détaillez les processus d’accueil des clients. Ne laissez pas un manque de structure faire dérailler complètement votre entreprise.

D’un autre côté, ne vous épuisez pas non plus. Lorsqu’ils ne sont pas liés à une journée de travail de 9 à 5, beaucoup d’entrepreneurs se retrouvent à travailler de l’aube au crépuscule, ou plus tard, sans même s’en rendre compte. Être disponible pendant la totalité de ses heures d’éveil et les week-ends semble être une partie normale de l’entrepreneuriat, mais vous ne pouvez pas construire une entreprise durable pour fonctionner de cette façon.

Examinez quel horaire est le plus raisonnable et le plus efficace pour vous et votre entreprise. Ensuite, fixez-le et respectez-le. Les limites sont essentielles à la construction d’un état d’esprit entrepreneurial.

2. Ce n’est pas parce que vous le pouvez que vous devez le faire.

Un phénomène très intéressant se produit lorsque vous démarrez une entreprise : les opportunités commencent à sortir du bois. Certaines de ces opportunités sont tout à fait passionnantes, et si vous n’avez pas encore créé de structure dans votre entreprise, il est facile de trop s’engager.

Dire oui à tout ce qui se présente à vous est un moyen infaillible de faire échouer votre entreprise.

Adopter un état d’esprit qui consiste à faire preuve de discernement dans l’utilisation de votre temps et de vos ressources peut s’avérer difficile au début, mais cela peut également vous permettre de rester concentré sur votre mission et votre vision.

Si vous rencontrez un client potentiel qui se situe à la périphérie de votre vision et qui semble ne pas convenir, ne l’acceptez pas par désespoir pour obtenir plus de clients. Tenez-vous-en à votre mission, développez votre activité en fonction de votre vision, obtenez la preuve sociale de vos clients solides qui correspondent à votre mission et à votre vision, et le reste se mettra en place.

Ne laissez pas les objets brillants vous distraire.

3. Parlez de ce que vous faites

On vous a peut-être appris à ne pas aborder des sujets sensibles comme l’argent, la politique ou la religion avec les gens ou on vous a dit que parler de ce que vous faites était impoli. Mais lorsque vous êtes à votre compte, vous devez prendre l’habitude d’en parler avec tous ceux que vous rencontrez.

Les rencontres fortuites, les conversations dans la file d’attente du café ou la personne assise à côté de vous dans l’avion pourraient bien être un nouveau client ou une introduction à un client.

Ne pensez plus que parler de vous est tabou. Parlez de votre entreprise à qui veut bien vous entendre, sans être odieux, bien sûr.

Il est utile d’imaginer une entrée en matière nonchalante, quelque chose sur votre entreprise qui concerne un large public. Il peut s’agir d’une plaisanterie courte et légère sur un service fourni par votre entreprise ou sur la façon dont vous avez démarré, que vous pouvez mentionner à des inconnus lors d’une conversation informelle.

Pour développer un esprit d’entreprise, il est important d’avoir ce genre de plaisanterie dans votre arsenal de « small talk ».

4. Faites preuve d’humilité

Lorsque je rencontre un entrepreneur, je peux toujours dire qui est dans les affaires depuis un certain temps et qui est tout nouveau dans le jeu.

Un entrepreneur chevronné est quelqu’un qui a des cicatrices de guerre. Le métier d’entrepreneur peut mettre à l’épreuve la détermination des personnes les plus fortes et leur laisser une énorme part d’humilité[3].

Soyez humble lorsque vous démarrez. Acceptez l’aide, les conseils et le soutien de ceux qui vous ont précédé. Parce que vous construisez quelque chose qui n’a jamais été construit auparavant – même si vous vendez un produit identique à celui de quelqu’un d’autre, c’est encore tout nouveau pour vous.

Vous aurez des dérapages, des clients en colère, des problèmes avec les employés, des problèmes de produits, etc. au fur et à mesure que vous apprendrez et grandirez. Restez humble, afin de pouvoir traverser la courbe d’apprentissage avec un peu moins d’écorchures.

5. Un problème à la recherche d’une solution

C’est un concept de codage que j’ai entendu une fois et que j’ai absolument adoré : « Ne créez pas une solution à un problème que personne n’a. »

Changez votre état d’esprit en passant de la création de quelque chose de « malin » à la création de quelque chose qui résout réellement un problème. Si vous avez créé une solution à un problème que personne n’a, vous avez de gros problèmes.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur le type de personnes que vous voulez servir et résolvez leurs problèmes. Examinez votre public cible. De quoi ont-ils besoin et qu’est-ce qui leur manque ?

Si vous pouvez répondre à cette question, il y aura une demande instantanée pour votre produit ou service. Si vous n’apportez pas de solution à votre public, votre produit sera superflu et beaucoup plus difficile à vendre.

6. Ne tombez pas amoureux de votre produit

Bien souvent, l’entreprise que vous créez n’est pas celle que vous finissez par avoir. Les marchés changent, les besoins des clients changent, et vous devez changer en même temps.

Tomber amoureux de votre produit ou service peut vous maintenir dans un état d’esprit figé, ne vous permettant pas de voir les opportunités qui se présentent à vous. Cela peut vous bloquer et vous empêcher d’innover.

Développer un état d’esprit entrepreneurial signifie chercher constamment à résoudre le problème de votre client, même si cela implique de modifier votre produit ou service pour y parvenir. Cela vous empêche de tomber amoureux de votre produit au point de devenir obsolète.

Je vois continuellement des entrepreneurs qui sont tellement déterminés à aller jusqu’au bout de leur idée originale qu’ils perdent de vue cet état d’esprit. En faisant preuve d’une telle souplesse, en permettant à votre produit ou service de se transformer en quelque chose que vos clients désirent, votre entreprise restera pertinente et prospère.

7. Activités génératrices de revenus et activités non génératrices de revenus

Ne vous laissez pas entraîner dans des tâches qui ne vous rapportent rien. Si vous constatez que vous êtes très occupé, dressez une liste des tâches à accomplir et mettez tout sur papier. Une fois que vous avez fini de tout noter, séparez chaque tâche en une colonne « génératrice de revenus » et une colonne « non génératrice de revenus ».

Veillez à travailler chaque jour sur la colonne des tâches génératrices de revenus et ne laissez pas les tâches qui ne rapportent pas d’argent accaparer votre journée.

L’établissement de priorités est également un outil incroyablement utile. Une fois que vous avez trié vos tâches génératrices de revenus, classez-les par ordre d’importance. Attaquez-vous d’abord aux tâches les plus importantes ou les plus complexes, et vous serez sur la voie d’une entreprise prospère.

Réflexions finales

Que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un professionnel chevronné, il est essentiel d’adopter un état d’esprit entrepreneurial. Fixer des limites, prendre des décisions judicieuses quant aux personnes avec lesquelles vous travaillez, partager vos projets avec le monde entier, rester humble, résoudre les problèmes, rester réaliste et garder le contrôle de vos priorités vous aidera à connaître un succès retentissant.

Prendre ces mesures pour vous mettre sur la voie du succès est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire tout au long de votre parcours entrepreneurial.