Le manque d’efficacité énergétique dans les habitations est à l’origine de nombreux problèmes. Outre l’inconfort thermique que subissent les résidents par temps froid et chaud, les logements mal isolés augmentent les coûts des factures pour les ménages. En hiver particulièrement, les appareils de chauffage doivent fonctionner à des vitesses élevées et l’ardoise à régler est souvent très conséquente.

La solution à tous ces problèmes réside dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons. Cela nécessite parfois d’importants travaux de rénovation. Mais les familles françaises hésitent encore à se lancer dans les travaux de performance énergétique. L’accès difficile aux informations reste l’un des obstacles principaux à la réalisation d’un projet de rénovation énergétique.

C’est pour répondre à ce problème que MaPrimeRénov a été créée en 2022 afin d’unifier les programmes d’aide à la rénovation et de proposer des services d’accompagnement complets à tous ceux qui en ont besoin. L’Accompagnateur Rénov’ est un expert en rénovation énergétique qui va vous guider dans la réalisation d’un chantier de rénovation énergétique. Voici ce qu’il faut retenir de ce nouveau dispositif.

Mon Accompagnateur Rénov’: qui est-il ?

Si vous souhaitez prochainement effectuer des travaux de rénovation énergétique performants dans votre logement et bénéficier de MaPrimeRénov’, sachez que l’Accompagnateur Rénov’, deviendra obligatoire à partir de début 2023 pour bénéficier de subventions pour votre projet.

L’Accompagnateur Rénov’ doit être agréé par l’Anah qui est l’Agence nationale de l’habitat. Il doit avoir une organisation, une compétence et des moyens suffisants pour être accompagnateur. L’agrément dure 5 ans, et il doit être renouvelé régulièrement. Cette mission est réalisée en collaboration avec France Rénov’ et, dans certains cas, les collectivités locales ou leurs organismes contribuant au Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH).

Pour être habilités, ces opérateurs doivent avoir une connaissance approfondie des solutions d’isolation, de ventilation, de chauffage bas carbone et de gestion de l’énergie proposées sur le marché.

Les différents rôles de Mon Accompagnateur Rénov’



Mon Accompagnateur Rénov’ doit fournir des informations précises et objectives au demandeur individuel qui souhaite rénover son logement.

Il doit évaluer de nombreuses variables, dont la situation financière du ménage (évaluation de la valeur du logement et du statut du ménage). Il doit être présent du début à la fin des projets de rénovation énergétique. Il pourra vous aider à faire les bons choix, à suivre l’exécution, et à s’assurer que tout se passe bien sur le chantier du début à la fin.

Pour ce faire, Mon Accompagnateur Rénov’ effectuera d’abord un bilan thermique de la maison, ainsi qu’un audit énergétique.

Il aidera la famille à établir un plan de financement adéquat pour les travaux et à déterminer quels types d’aides financières ou de subventions elle peut recevoir pour financer les travaux de rénovation. Là encore, il n’est pas toujours simple de savoir quels types de services peuvent être cumulés et sous quelles conditions.

Quels travaux doit suivre Mon Accompagnateur Rénov’ ?

Après l’évaluation d’un audit énergétique, Mon Accompagnateur Rénov’ déterminera le projet de rénovation, ainsi que les missions à réaliser. Ces actions comprennent l’amélioration de la performance énergétique globale du bien immobilier telle que :

Les chaudières fonctionnant avec des combustibles autres que le fioul ;

Les systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou à d’autres biomasses ;

L’eau chaude sanitaire qui est fournie par l’énergie solaire thermique ou par des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

Les pompes à chaleur autres que air/air qui sont principalement utilisées pour créer du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire, y compris les systèmes géothermiques et solaires thermiques ;

Les pompes à chaleur air/eau dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ;

La suppression d’une cuve à fioul ;

Des systèmes de ventilation mécanique double flux autoréglables ou hygroréglables qui peuvent être employés

L’objectif de la rénovation est d’améliorer l’efficacité énergétique d’une structure en optimisant l’isolation, le chauffage et les systèmes de ventilation. Par exemple, on peut améliorer : l’isolation des plafonds des toits ou des combles, des murs par l’extérieur ou l’intérieur, des fenêtres, des portes, des sous-sols.

Le travail doit permettre une augmentation d’au moins deux places dans la notation du DPE (de E à C, par exemple) et porter sur les six éléments de travail énumérés ci-dessus.

Mon Accompagnateur Rénov’ est-il est obligatoire ?

Les programmes MaPrimeRénov’ Sérénité de l’Anah ou CEE, par exemple, peuvent exiger la présence obligatoire d’un Accompagnateur Rénov’ dans certains foyers.

Au 1er janvier 2023, l’aide à la rénovation énergétique de l’Anah sera disponible uniquement pour les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique globale du logement. La demande d’aide doit être déposée au plus tard le 1er janvier 2023, et elle doit être supérieure à 5 000 € TTC (l’aide est accordée aux ménages modestes pour des travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35 % .

À partir du 1er septembre 2023, les travaux de deux ou plusieurs actions de rénovation susceptibles de bénéficier de la prime de transition énergétique (décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020) doivent être accompagnés d’une demande au programme MaPrimeRénov’ dont le coût est supérieur à 5 000 euros et qui fait l’objet d’une demande d’aide.

Les travaux dont le coût est supérieur à 10 000 € et qui font l’objet d’une demande d’aide distincte doivent être accompagnés pendant une période de trois ans suivant la date de la demande.

En résumé, soutenir les rénovations énergétiques, est l’une des stratégies du gouvernement pour réduire la consommation d’énergie résidentielle. Autrement dit, c’est un véritable moyen de lutter contre le réchauffement climatique.

N’hésitez donc pas à faire appel à un Accompagnateur Rénov pour entreprendre ce projet; cela vous aidera à superviser vos travaux, obtenir des aides financières, et être orienter pour trouver des professionnels fiables.