Camping Atlantic Club Montalivet 5⭐

Situation Géographique

Le Camping Atlantic Club Montalivet se trouve en Gironde à seulement 3,5 kilomètres de Montalivet, de son marché, de ses plages et de ses nombreuses animations. Sa situation géographique est idéale car il se situe entre forêts, vignobles et océan. Concernant l’accès à la plage, se situe à environ 300 mètres du camping.

Equipements

Le Camping Atlantic Club Montalivet met a votre disposition son complexe aquatique équipé de toboggans aquatiques et d’une piscine zen. Pendant votre séjour vous pourrez profiter de son espace fitness, son espace bien être avec sauna et hammam. Le camping propose également diverses activités et infrastructures de loisirs tels que des terrains de volley-ball, tennis, football, pétanque, tennis de table ainsi que la location de vélos. Vous trouverez de nombreuses activités supplémentaires aux alentours du camping comme de l’équitation, de l’accrobranche, un minigolf …

Animations

Ce camping est très animé car il propose des animations tout au long de la saison, autant pour les plus petits que pour les grands. En journée il propose des animations telles que du réveil musculaire, des balades pédestres, des footings, des séances d’abdos fessiers, de l’aquagym, des initiations à la danses, des tournois ludiques (poker, belote, rami, fléchette) et sportifs (basket-ball, foot ball, beach volley), des sports collectifs, des cours de fitness, stretching et relaxation. Pour la soirée, il organise des soirées discos et des soirées dansantes, des spectacles et encore bien d’autres animations ! Tout pour passer des vacances en familles réussies ! Pour les animations les enfants ne sont pas en reste puisque le camping propose 2 clubs enfants : La maison de Topi pour les enfants de 3 à 13 ans et les Animations Ados pour les jeunes de 14 à 17 ans. Ils pourront participer à des activités ludiques, des activités manuelles ainsi que des activités sportives. Le camping organise également des animations spéciales famille avec la Matinée Famille où enfants et parents se réunissent autour d’activités ludiques telles que des chasses au trésor ou des olympiades. Impossible de s’ennuyer au Camping Atlantic Club Montalivet !

Camping Le Castellas 4⭐

Situation Géographique

Le Camping Le Castellas se trouve entre Sète et Marseillan le long d’une plage de sable blanc. Il est situé à 15 kilomètres du centre-ville de Sète et à seulement 2,5 kilomètres de son port. Son emplacement est un véritable atout car ce camping est un camping pieds dans l’eau avec son accès direct à la plage. Le camping propose des mobil-homes et des empalements pour les tentes, répartis dans son domaine de 24 hectares.

Equipements

Le camping met à votre disposition un espace aquatique avec un grand bassin de 450 m², des toboggans aquatiques et plus de 1200 m² de plage. Durant votre séjour vous pourrez profiter de ses nombreuses infrastructures de loisirs, comme son aire de jeux, ses tables de tennis de tables, ses terrains de football et volley ball, son terrain multisport et sa salle de jeux.

Animations

Le Camping Le Castellas n’est pas en reste en ce qui concerne l’animation ! Pendant la journée il vous propose des activités telles que du réveil musculaires, des activités sportives diverses, des initiations à la danse et des tournois ludiques et sportifs ! En ce qui concerne les activités pendant la soirée vous pourrez participer à des jeux apéros, des spectacles et animations ou à des soirées dansante ! Le camping propose pour les enfants deux différents clubs qui proposent des activités ludiques, manuelles ainsi que des activités sportives : La Maison de Topi, Les champions, Les winners, Les all stars et le Club ados ! Ces clubs accueillent les enfants et les ados de 4 à 18 ans ! Les adolescents pourront même profiter de leurs propres soirées organisées par le camping, appelées Party Time ! Ou même participer à des activités en dehors du camping avec le Fun Time ! Si vous cherchez un camping animé, le Camping Le Castellas est fait pour vous !

Camping Les Dunes de Contis 3⭐

Situation géographique

Le Camping Les Dunes de Contis se trouve en Aquitaine au cœur des Landes. Il est à 53 kilomètres de Biscarosse et à 18 kilomètres de Mimizan. Il est situé à seulement 4 kilomètres de la plage et à 5 kilomètres du centre-ville de Saint Julien en Born.

Equipements

Le camping vous propose des mobil-homes confortables et bien équipés, répartis dans une pinède 22 hectares. Pendant votre séjour vous pourrez profiter de ses 2 piscines extérieures, de sa pataugeoire ainsi que de son terrain de tennis et de son service de location de vélo.

Animations

Au Camping Les Dunes de Contis l’animation est garantie pendant les mois de juillet et août au plus grand plaisir de ses vacanciers ! Pendant ces deux mois des animations pour tous sont proposées en journée autant qu’en soirée. Pendant la journée le camping organise des tournois sportifs, des jeux collectifs. Ainsi que des activités spécialement pour les enfants avec ses différents clubs : l’espace Bubbles pour les enfants de 1 à 4 ans, Les pirates pour les 5-9 ans et le Club Barracudas pour les enfants dès 10 jusqu’à 14 ans. Ils pourront participer dans ces clubs à différentes activités ludiques et sportives ! Pour la soirée, le camping organise également des soirées dansantes ! Direction le Camping Les Dunes de Contis pour des vacances au camping réussies !

Camping La Pierre Verte 4⭐

Situation Géographique

Le Camping La Pierre Verte se trouve aux portes de Fréjus au cœur d’un domaine boisé de 15 hectares. Il est situé à seulement 8 kilomètres des plages de la Côte d’Azur et 6 kilomètres du centre de Fréjus et de sa gare.

Equipement

Le camping vous propose des mobil-homes bien équipés tout confort. Vous pourrez profiter de son espace aquatique comprenant 2 piscines, un toboggan aquatique, une pataugeoire pour les plus petits et un bain à remous. Cet été vous pourrez profiter d’une nouveauté du camping, un lagon plage de 1200 m² entourée de palmiers, accessible à tous : Le Krusoé Chic ! Le camping met également à disposition une aire de jeux pour les enfants et un terrain multisports.

Animations

Pendant les mois de juillet août, le camping La Pierre Verte propose un programme d’animations complet ! Pour les petits et pour les plus grand ! En journée le camping organise des activités sportives ou de remise en forme. En soirée des animations sont organisée sur la terrasse du restaurant : concerts, cabarets, spectacles des enfants, soirées dansantes … Il y en a pour tous les goûts ! Et les enfants ne sont pas en reste ! Il existe 2 clubs enfants au camping La Pierre Verte, le club enfants pour les enfants de 6 à 13 ans et le club Ados pour les enfants de 14 à 17 ans. Ils pourront participer dans ces clubs à de nombreuses activités ludiques et sportives ! Au Camping La Pierre Verte il y a tout pour passer des vacances de rêves !

Camping Mer et Camargue 4⭐

Situation Géographique

Le Camping Mer et Camargue se trouve dans le Languedoc Roussillon dans la commune de Calvisson. Il est situé dans un vaste domaine au cœur d’une pinède, idéal pour des vacances en famille reposantes.

Equipements

Durant votre séjour au Camping Mer et Camargue vous pourrez profiter de sa piscine extérieure pour vous détendre et passer des moments reposants en famille. Le camping met également à disposition plusieurs infrastructures de loisirs comme ses terrains de sports, son babyfoot, son aire de jeux pour les enfants.

Animations

Le Camping Mer et Camargue propose de nombreuses animations durant la période estivales. En juillet et en août il organise des animations pour toute la famille comme les épreuves Koh lantas aquatiques, des épreuves aquatiques et amusantes en équipes ! Mais aussi des rallyes photo, des tournois de ping pong et bien sûr des cours pour apprendre la danse du camping ! Pour des vacances conviviales et animés rendez-vous au Camping Mer et Camargue !