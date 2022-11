En se dotant d’un moteur, la trottinette a opéré sa révolution. De simple jouet pour enfant, elle s’est transformée en mode de déplacement urbain. La distanciation sociale héritée du covid-19 a contribué à doper ses ventes. Mais la restriction de vitesse opérée par la loi, pose problème aux amateurs de sensations fortes. C’est pourquoi ils sont tentés de débrider l’engin et en faire un vrai bolide. Que risque-t-on par rapport aux dispositifs de la loi concernant le débridage de sa trottinette électrique ?

Trottinette électrique : qu’est-ce que le débridage ?

Le débridage est un système installé par le constructeur afin de limiter volontairement la vitesse de pointe de l’engin. Cette limitation peut se faire via le logiciel électronique ou par une bride physique. Le bridage est relatif d’un pays à l’autre. En France, la vitesse maximale est limitée à 25 km/h.

Trottinette électrique : comment débrider dans un cadre légal ?

On peut légalement repousser la vitesse jusque dans la limite prévue par la loi, c’est-à-dire 25 km/h. En effet, si cette limite vous semble minime, dans d’autres pays, la vitesse maximale est inférieure à ce chiffre. En débridant jusqu’à 25 km/h, vous ne faites que vous conformer à la loi française.

La limitation concerne une utilisation sur la voie publique, ce qui ouvre un large champ des possibles dans le domaine privé. Il est tout à fait légal d’user une trottinette débridée sans aucune restriction de vitesse dans un cadre ludique, courses sportives, parc de tunning etc…

Il est inutile de rappeler que rouler à des vitesses élevées expose à des risques d’accidents graves, voire potentiellement mortels. Il est indispensable de doter l’engin d’un système de freinage à disque et de s’équiper d’une protection adaptée : casque, gants, plastron. Et choisir la meilleure assurance pour trottinette electrique peut être vital.

Avantages du débridage d’une trottinette électrique

La trottinette électrique s’est imposée sur les pistes cyclables comme un mode de déplacement pratique. Véritable alternative aux transports en commun, elle est de plus en plus utilisée pour se rendre au travail. Les engins, pour des raisons de sécurité, sont bridés afin de se conformer à la loi.

Certaines personnes sont frustrées par une vitesse équivalente à celle d’un vélo. Débrider une trottinette permettrait de libérer tout le potentiel du moteur. Cela permettrait d’aller plus vite et de parcourir plus de distance en un minimum de temps. Ainsi, le salarié abonné au retard peut gagner quelques minutes d’avance et éviter les remontrances de son patron. Les fans de vitesse pourraient s’adonner librement à des poussées d’adrénaline sans crainte de se faire verbaliser.

Inconvénients du débridage d’une trottinette électrique

En libérant toute la puissance des trottinettes, cela modifierait le comportement des usagers sur les pistes cyclables. Dotées d’une vitesse supérieure, les accidents impliquant les cyclistes, usagers de rollers ou les piétons vont se multiplier. C’est pourquoi depuis octobre 2019, la loi classe la trottinette électrique comme faisant partie des engins de déplacement personnel motorisé (EDPM). La vitesse autorisée sur la voie publique pour ce type de véhicule est limitée à 25 km/h.

Le débridage vous expose à des sanctions sévères prévues par la loi. En cas de contrôle inopiné, le montant du procès-verbal s’élève à 135 € pour un engin débridé. La pénalité peut aller jusqu’à 1500 € pour un constat de dépassement de vitesse et une confiscation pure et simple de la trottinette. En outre, vous n’êtes pas couvert en cas d’accident et de dommages à un tiers. L’assurance non seulement ne prend pas en charge les dégâts occasionnés, en plus elle peut se retourner contre vous pour fausse déclaration.

La vitesse élevée va de pair avec la consommation d’ampères. La batterie se décharge plus vite, par conséquent l’autonomie baisse au prorata de la vitesse. Si l’excès de vitesse devient une habitude, la batterie risque de s’user plus rapidement et fatalement réduire sa longévité.